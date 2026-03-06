China Cycle 2026: budovanie globálnej platformy na podporu celosvetovej spolupráce a inovácií
ŠANGHAJ, 6. marca 2026 /PRNewswire/ -- Podľa očakávaní sa bude Čínsky medzinárodný cyklistický veľtrh 2026 (China Cycle 2026) konať od 5. do 8. mája 2026 na Šanghajskom novom medzinárodnom výstavisku (SNIEC). Vďaka strategickej pozícii Číny ako globálneho centra cyklistického priemyslu vytvorí tohtoročný veľtrh efektívnu platformu pre prepojenie domácich a medzinárodných podnikov, čím sa podporí spolupráca a rozvoj v sektore zelenej mobility.
Vďaka trom desaťročiam odborných znalostí a inovácií sa veľtrh China Cycle vyvinul na kľúčové centrum formujúce globálne trendy v odvetví dvojkolesových vozidiel. Tohtoročné podujatie sa bude konať v 13 výstavných halách a predstaví kompletný sortiment bicyklov, komponentov a súvisiacich technológií. Vylepšené štruktúrované obchodné stretnutia a služby cezhraničného obstarávania ďalej poskytnú vystavovateľom a kupujúcim z celého sveta zjednodušené a vysokoúčinné príležitosti na nadväzovanie kontaktov.
V roku 2025 prilákal veľtrh China Cycle celkovo 156 350 návštevníkov, vrátane takmer 17 000 medzinárodných účastníkov zo 144 krajín a regiónov. Nákupcovia z 33 krajín nadviazali kontakty s vystavovateľmi prostredníctvom cezhraničných stretnutí o obstarávaní, čo viedlo k uzavretiu takmer 100 predbežných dohôd o spolupráci. Len počiatočné rokovania viedli k zámerom na spoluprácu v hodnote viac ako 20 miliónov USD, čo podčiarklo rozsah, silnú atraktivitu a potenciál čínskeho trhu pre globálny cyklistický priemysel. Čína je najväčším svetovým výrobným a spotrebiteľským trhom pre bicykle a elektrobicykle a predstavuje viac ako 60 % objemu svetového priemyselného obchodu. Vďaka rozvinutému priemyselnému ekosystému a výhodám veľkovýroby sú čínske spoločnosti schopné dodávať produkty a riešenia, ktoré vyvažujú silný výkon s nákladovou efektívnosťou a ponúkajú globálnym kupujúcim presvedčivé partnerské príležitosti s vysokou hodnotou.
Rastúci dopyt čínskych spotrebiteľov po vysokokvalitných a inovatívnych bicykloch a riešeniach elektrickej mobility vytvára aj významné príležitosti pre globálne značky.
Veľtrh China Cycle 2026 spája popredné svetové značky a hráčov v tomto odvetví vrátane veľkých mien ako Giant, Merida a Shimano, ako aj renomované čínske spoločnosti ako Phoenix a Forever, ktoré predstavujú inovatívne produkty, najmodernejšie technologické úspechy a vznikajúce trendy v odvetví.
China Cycle 2026 bude naďalej slúžiť ako most pre podporu globálnej priemyselnej spolupráce a rozvoj technologickej výmeny v sektore dvojkolesových vozidiel. Partneri z odvetvia, nákupcovia a odborní návštevníci sú srdečne pozvaní, aby sa zúčastnili tohto dynamického podujatia – či už s cieľom preskúmať nové obchodné príležitosti, vymeniť si poznatky o vznikajúcich trendoch alebo si vyskúšať najnovšie inovácie formujúce budúcnosť bicyklov a elektrobicyklov na celom svete.
Viac informácií nájdete na stránke: https://www.e-chinacycle.com/.
Zaregistrujte sa teraz: https://tg6.ltd/dnjpyb.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2925806/20260304161121_477_2610.jpg
