Huawei Cloud: Bloei met de cloud en geef industrieën opnieuw vorm met AI

SHANGHAI, 24 september 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens HUAWEI CONNECT 2024 hield Zhang Ping'an, uitvoerend directeur van de Raad van Bestuur van Huawei en CEO van Huawei Cloud, een keynote speech "Bloei met de Cloud: geef industrieën opnieuw vorm met AI". Zhang stelt dat bedrijven kansen moeten grijpen in het intelligente tijdperk en AI moeten gebruiken om concurrentievoordelen op te bouwen. De sleutel is om nu een AI-native mindset aan te nemen.

Zhang Ping'an, Executive Director of the Board of Huawei and CEO of Huawei Cloud AI-native cloud infrastructure CloudMatrix officially released

Ten eerste moeten bedrijven AI actief omarmen, industriescenario's openstellen en AI-platforms voor bedrijven ontwikkelen. Dit zal AI in staat stellen om hun kernactiviteiten uit te voeren. Vandaag de dag worden Huawei Cloud Pangu-modellen toegepast in meer dan 30 sectoren en 400 scenario's.

Ten tweede is AI-rekenkracht cruciaal. Ondernemingen moeten AI-gebaseerde cloudinfrastructuur bouwen die aan hun eisen voldoet. Zhang heeft CloudMatrix officieel uitgebracht om alle bronnen met elkaar te verbinden en te bundelen, inclusief CPU's, NPU's, DPU's en geheugen. Het markeert een evolutie van monolithische naar matrixcomputers. CloudMatrix bestaat uit een AI-native cloud-infrastructuur waarin alles kan worden samengevoegd, die onder gelijken kan worden gebruikt en kan worden samengesteld, zodat ondernemingen kunnen beschikken over een overvloed aan AI-rekenkracht.

Ten derde bepaalt de kwaliteit van de gegevens de doeltreffendheid van AI-modellen. We moeten kennisgerichte datafunderingen bouwen zodat gegevens AI beter van dienst kunnen zijn. Huawei Cloud heeft DataArts volledig geüpgraded om klanten te voorzien van AI-georiënteerde en kennisgerichte datafunderingen. De bijgewerkte functies omvatten AI+data convergentie-engines, gegevensontwikkeling en -governance, kennisservices en AI+datatoepassingsdiensten.

Ten vierde: bouw geschikte AI-modellen op basis van bedrijfstoepassingen. We moeten af van de misvatting dat grotere modellen beter zijn. Het is niet haalbaar om in alle behoeften te voorzien met slechts één funderingsmodel. Pangu Models 5.0 zijn beschikbaar in verschillende formaten, met parameters in de miljarden, tientallen miljarden, honderden miljarden en triljoenen. De complete serie Pangu-modellen voldoet aan vrijwel alle zakelijke toepassingsbehoeften.

Daarnaast verbeteren de Pangu 5.0-modellen van Huawei Cloud de spatiotemporele bestuurbare generatie (STCG) op het gebied van multimodale generatie. Voor autonoom rijden kan het Pangu-model rijscenario's genereren die de fysieke wereld nauwkeurig weerspiegelen. Het kan video's genereren die normale rijscenario's, willekeurige wegomstandigheden en onbedoeld en agressief rijgedrag weerspiegelen, waardoor auto-ondernemingen autonoom rijden efficiënter kunnen trainen.

Huawei Cloud heeft officieel de Mainframe-to-Cloud-oplossing uitgebracht. Deze is ontworpen om klanten te helpen nieuwe kernsystemen met hoge beschikbaarheid in de cloud te ontwikkelen. De oplossing die eenvoudig te bedienen en onderhouden is, en een grotere flexibiliteit biedt, helpt klanten een hoge beschikbaarheid van 99,999% op financieel gebied te halen. Momenteel hebben de meeste banken in China Huawei gekozen om hun nieuwe kernsystemen in de cloud te bouwen.

Tao Jingwen, directeur van de Raad van Bestuur van Huawei en voorzitter van de afdeling Kwaliteit, Bedrijfsprocessen en IT-beheer, vertelde over de digitale transformatie van Huawei. Huawei heeft een methodologie ontwikkeld die kan worden onderverdeeld in drie lagen, vijf fasen en acht stappen. De drie lagen zijn het herdefiniëren van intelligent zakendoen, het ontwikkelen en leveren van AI-modellen en het voortdurend optimaliseren van intelligente toepassingen. De vijf fasen zijn het in kaart brengen van geschikte scenario's, het omvormen van processen, het transformeren van organisaties, het optimaliseren van bedrijfsgegevens en het invoeren van AI-toepassingen.

Bruno Zhang, CTO van Huawei Cloud, presenteerde inzichten over hoe Huawei Cloud AI inzet om datacenters, infrastructuur en clouddiensten een nieuwe vorm te geven. Hij ging ook in op de bouw van een AI-native cloud die is ontworpen om intelligentie in industrieën te versnellen. Het "1+N" Pangu-assistent-systeem, onthuld door Mr. Zhang, betekent een nieuw tijdperk in de interactie tussen clouddiensten. Het systeem omvat Pangu Doer en de talloze gebruiksscenario's in productonderzoek en ontwikkeling, gegevensanalyse, beveiliging en kantoorsamenwerking, waarbij Pangu-modellen worden getraind met behulp van de scenariospecifieke gegevens, knowhow en praktijken om clouddiensten te verbeteren en de efficiëntie te verhogen met op maat gemaakte AI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510783/Zhang_Ping_an_Executive_Director_Board_Huawei_CEO_Huawei_Cloud.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2510784/AI_native_cloud_infrastructure_CloudMatrix_officially_released.jpg