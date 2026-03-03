Huawei Cloud Summit op MWC26: Solving Industry Challenges with AI

BARCELONA, Spanje, 3 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op 1 maart vond in Barcelona de Huawei Cloud Summit met als thema "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (industriële uitdagingen oplossen met AI) plaats. Tijdens de top onthulde Huawei Cloud zijn Industry AI Foundry, introduceerde de volgende generatie hybride cloudoplossing Huawei Cloud Foundation (HCF) en presenteerde CodeArts, een AI-gestuurde codeeragent waarmee klanten in diverse sectoren succesvol kunnen zijn in het AI-tijdperk.

Prioriteren van strategische investeringen om de waardecreatie te stimuleren

Dr. Peter Zhou, CEO of Huawei Cloud Tim Tao, President of Huawei Cloud Solution Sales

In zijn openingsspeech benadrukte Dr. Peter Zhou, CEO van Huawei Cloud, dat cloud en AI de kern vormen van Huaweis strategie en een gestage investering in R&D en innovatie stimuleren. In het afgelopen jaar heeft Huawei Cloud opmerkelijke wereldwijde vooruitgang geboekt, een dynamiek die de komende jaren nog zal versnellen. Huawei Cloud blijft in 2026 toegewijd aan het leveren van veilige, betrouwbare en kwalitatieve clouddiensten, waardoor meer waarde ontsloten wordt voor zowel klanten als partners. Met behulp van zijn geavanceerde systemische synergie van software en hardware streeft Huawei Cloud ernaar om wereldwijd baanbrekende AI-diensten te ontwikkelen. Bovendien zal het nauw samenwerken met belanghebbenden om een open, uitgebreid cloud-ecosysteem te cultiveren.

Industrie AI Foundry voor het oplossen van industriële uitdagingen met AI

In zijn keynotespeech "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI", benadrukte Tim Tao, President van Huawei Cloud Solution Sales, een cruciale verschuiving op het gebied van AI van pure computing naar tastbare efficiëntiewinsten. Hij visualiseerde dat cloud computing zou evolueren naar het "openbare elektriciteitsnet" voor het AI-tijdperk, dat zou dienen als de basis voor agiele bedrijfsinnovatie. Huawei Cloud onthulde zijn strategische blauwdruk voor Industry AI Foundry en lanceerde China's eerste slimme medische zone. Verder levert Huawei Cloud uitgebreide aanbiedingen die AI-infrastructuur, sectorspecifieke modellen, agentplatformen en applicaties omvatten, waardoor sectoren in staat zijn om reële pijnpunten met AI effectief aan te pakken.

Nieuwe releases van Huawei Cloud

Op de top onthulde Huawei Cloud HCF en CodeArts, beide wereldwijd beschikbaar in de tweede helft van dit jaar.

HCF revolutioneert hybride cloudoplossingen door openheid, eenvoud en veerkracht van het volgende niveau te bieden die zijn afgestemd op overheden en ondernemingen die ingewikkelde IT-landschappen navigeren. Het naadloos combineren van agiliteit met robuuste beveiliging versnelt de AI-adoptie en maakt de weg vrij voor organisaties om volledig digitaal en intelligent te worden.

Ondertussen herdefinieert CodeArts softwareontwikkeling door baanbrekende codemodellen, IDE's en autonome ontwikkelingsmogelijkheden samen te voegen. Het biedt ontwikkelaars een ongeëvenaarde efficiëntie en biedt functies zoals AI-gedreven codegeneratie, R&D-kennis-chats, generatie van unittestcases, expertvaardigheden, codebase-indexering en specificatiegestuurde ontwikkeling (SDD). Verbeterd door integraties met toonaangevende opensource modellen zoals GLM-5 en DeepSeek-V3.2, naast Huaweis eigen modellen, biedt CodeArts een transformatieve, end-to-end slimme coderingservaring.

Verdieping van het partnerschap voor gezamenlijk succes

Op de top kwamen experts, visionairen en brancheleiders van gerenommeerde organisaties zoals IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro en Nextcloud bijeen, die inspirerende inzichten deelden over het navigeren door de AI-revolutie en hun samenwerkingsinnovaties met Huawei Cloud in verschillende sectoren benadrukten.

Met een robuuste aanwezigheid in 101 beschikbaarheidszones (AZ's) in 34 regio's levert Huawei Cloud geavanceerde diensten aan klanten in meer dan 170 landen en gebieden. Huawei Cloud werkt gedurende 941 opeenvolgende dagen stabiel en veilig en zorgt voor transformaties voor overheden, financiële instellingen, internetbedrijven en automotive-leiders, terwijl het een bloeiend ecosysteem van tientallen miljoenen ontwikkelaars en meer dan 50.000 partners bevordert. Vooruitkijkend blijft Huawei Cloud toegewijd aan het stimuleren van AI-vooruitgang, het creëren van de Industry AI Foundry op maat van de behoeften van de sector, het versnellen van de wijdverbreide AI-adoptie en het smeden van sterkere partnerschappen om de uitdagingen van de branche op het gebied van AI op te lossen.

