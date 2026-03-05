Huawei organiseert het 4e Forum voor de Ontwikkeling van de Digitale Economie

Van visie naar waarde voor een intelligente toekomst

BARCELONA, Spanje, 5 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 organiseerde Huawei het 4e Forum voor de Ontwikkeling van de Digitale Economie. Het evenement bracht bijna 100 besluitvormers op het gebied van digitale strategie, experts in de sector en vertegenwoordigers van sectororganisaties samen. Ze zijn afkomstig uit verschillende regio's, waaronder Azië en het Pacifisch gebied, het Midden-Oosten en Afrika. Samen bespraken ze nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de digitale economie in het tijdperk van AI.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum

David Wang, uitvoerend directeur van de raad van bestuur van Huawei, opende het evenement met de nieuwste inzichten en praktijken rond belangrijke onderwerpen, zoals beleid, infrastructuur en talentontwikkeling, allemaal rond het thema van het evenement: "Van visie naar waarde voor een intelligente toekomst".

AI maakt momenteel wereldwijd een explosieve groei door en AI-agents beginnen een centrale rol te spelen. Bovendien versnelt de implementatie van fysieke AI. Volgens IDC zal AI tegen 2030 22,3 biljoen dollar bijdragen aan de wereldeconomie. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de digitale economie niet langer alleen draait om 'connectiviteit + data'. In plaats daarvan gaat het nu om 'AI + besluitvorming'. AI hervormt het wereldwijde economische landschap en herstructureert waardeketens.

Op basis van Huawei's uitgebreide ervaring met de digitale economie benadrukte Wang drie belangrijke gebieden waarop de wereld zich moet richten om hoogwaardige ontwikkeling van de wereldwijde digitale economie tot stand te brengen. Ten eerste heeft de wereld een gunstig sectorbeleid nodig dat de digitale economie volledig ondersteunt en de diepgaande en gelijktijdige ontwikkeling van de digitale en de reële economie stimuleert. Ten tweede heeft de wereld een toekomstgerichte infrastructuur nodig om de digitale economie te laten gedijen. Een dergelijke infrastructuur zal een stevige basis leggen voor de grootschalige toepassing van digitale technologie en digitale transformatie in verschillende sectoren. Ten derde heeft de wereld een gelaagd en duurzaam ecosysteem voor talenten nodig, dat een absolute strategische pijler vormt voor de duurzame ontwikkeling van de digitale economie op lange termijn.

Aan het einde van zijn toespraak verklaarde Wang: "Het tijdperk van AI is aangebroken. En Huawei zal met u blijven samenwerken om intelligente sectoren mogelijk te maken en een stevige basis te leggen voor een intelligente wereld. Laten we samen visie omzetten in waarde en onze intelligente toekomst vormgeven."

Tijdens de keynote-presentaties van het evenement kwamen deelnemers bijeen om de toekomstige ontwikkeling van digitale infrastructuur te verkennen.

Joyce Liu, directeur van de afdeling ICT Marketing Operations van Huawei, wees erop dat digitale infrastructuur de hoeksteen vormt van de industriële ontwikkeling in het tijdperk van AI. Dat betekent dat de uitbouw van infrastructuur op alle fronten moet worden versneld, waaronder netwerken, energie en computingcapaciteit. Dergelijke inspanningen vereisen dat spelers in de sector zo snel mogelijk netwerkverbindingen met een latentie op millisecondenniveau tot stand brengen, zodat informatiesilo's de ontwikkeling van AI niet belemmeren. Bovendien is het noodzakelijk om sneller groene datacenters te bouwen, om zo de groei van computingcapaciteit te stimuleren en tegelijkertijd de koolstofuitstoot te verminderen.

Professor Rong Ke, directeur van het Institute of Economics van de School of Social Sciences aan de Tsinghua University, hield een toespraak waarin hij benadrukte dat data een essentiële productiefactor is in het tijdperk van AI. Alleen door digitale infrastructuur in het volledige proces van datageneratie, -overdracht, -opslag en -toepassing verder te verfijnen, kan de wereld de waarde van data volledig benutten.

Het forum bereikte een fundamentele consensus over belangrijke onderwerpen rond de ontwikkeling van de digitale economie: Landen bevinden zich in verschillende stadia van de ontwikkeling van de digitale economie en moeten AI-ontwikkelingsstrategieën en implementatietrajecten formuleren die aansluiten bij hun eigen omstandigheden om intelligente transformatie doeltreffend te bevorderen.

Sinds de oprichting in 2023 is het Forum voor de Ontwikkeling van de Digitale Economie van Huawei geleidelijk uitgegroeid tot een innovatiegedreven, op samenwerking gebaseerd communicatieplatform op hoog niveau dat gericht is op gedeeld wereldwijd succes.

MWC Barcelona 2026 vindt plaats van 2 tot en met 5 maart in Barcelona (Spanje). Tijdens het evenement presenteert Huawei zijn nieuwste producten en oplossingen op stand 1H50 in Fira Gran Via Hall 1. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924361/David_Wang_Huawei_s_Executive_Director_Board_delivering_opening_speech_4th.jpg