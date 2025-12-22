Il sistema di collaborazione multi-agente basato su MoM di Huawei consente la transizione delle reti core verso l'elevata stabilità L4

SHENZHEN, Cina, 22 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- In un'era sempre più digitale, la vita moderna e le attività economiche fanno forte affidamento sulle reti. La stabilità della rete ha un impatto diretto sul "benessere digitale" e sul "senso di partecipazione sociale" del pubblico. Essendo il cervello della rete, la rete centrale deve rimanere stabile, poiché qualsiasi interruzione del servizio può avere ripercussioni su decine di milioni di utenti, con un impatto sociale incommensurabile. La soluzione ICNMaster MDAF di Huawei crea un sistema intelligente ad alta stabilità basato su MoM (Mixture of Models), collaborazione multi-agente e tecnologie di gemelli digitali di rete. Consente la prevenzione proattiva dei rischi, il rapido ripristino dai guasti e il ripristino del servizio in pochi minuti, aiutando gli operatori globali ad accelerare il loro percorso verso l'elevata stabilità L4 e garantendo la continuità del servizio.

Con l'evoluzione delle tecnologie 5G e cloud, i servizi diventano più diversificati. In concomitanza alla loro comparsa si verificano il disaccoppiamento software-hardware, la coesistenza multigenerazionale, le complesse API intergenerazionali, i picchi di segnalazione, i guasti della rete di trasporto e i guasti dei data center, tutti fattori che esercitano una pressione maggiore sugli operatori affinché mantengano l'affidabilità di livello carrier della rete core. Secondo le statistiche di GlobalData, negli ultimi tre anni il 42% degli operatori ha subito interruzioni del servizio di rete principale, con una frequenza in aumento di anno in anno, suscitando una diffusa preoccupazione nel settore. Per guidare gli operatori globali verso il miglioramento progressivo dell'affidabilità della rete core, TM Forum ha pubblicato uno standard di valutazione dell'elevata stabilità della rete core. Decine di operatori hanno già partecipato alle valutazioni. Il miglioramento dell'affidabilità della rete core è diventato un principio condiviso nel settore.

Per soddisfare le richieste degli operatori globali in termini di elevata stabilità della rete core, Huawei ha lanciato il sistema intelligente ad alta stabilità ICNMaster MDAF. Sulla scia di innovazioni precedenti come l'"agente di gestione dei guasti" e l'"agente di gestione dei reclami", introduce tecnologie rivoluzionarie: l'architettura MoM, la collaborazione multi-agente e la sinergia dei gemelli digitali agente-rete. Ciò consente la chiusura automatica dei problemi, riduce la probabilità di incidenti, consente il ripristino del servizio in pochi minuti e garantisce un'elevata stabilità L4 della rete core.

Da "architettura a modello singolo" ad "architettura multi-modello": Rispetto alle tradizionali architetture a modello singolo, l'architettura MoM consente di ottenere progressi nello scenario. Integra completamente i vantaggi del modello di inferenza rapida con il modello di ragionamento profondo come DeepSeek. Un framework di routing del traffico a modello intelligente assegna dinamicamente le attività: Gli eventi di routine ad alta frequenza vengono gestiti istantaneamente da modelli rapidi e accurati, mentre le anomalie complesse che richiedono un ragionamento approfondito vengono assegnate a modelli di ragionamento. Ciò garantisce risposte rapidissime ai problemi più comuni e un ragionamento approfondito per i guasti più complessi, ottenendo efficienza e precisione ottimali.

Da "automazione a singolo agente" a "chiusura automatica collaborativa multi-agente": I tradizionali agenti singoli automatizzano solo scenari individuali isolati. La tecnologia di collaborazione multi-agente può unire in modo ordinato più agenti, eseguendo l'orchestrazione degli agenti, la risoluzione dei conflitti e altro ancora. Le azioni di ripristino vengono convalidate tramite il sistema di gemello digitale della rete, garantendo che le misure correttive siano accurate ed efficaci prima di essere applicate alla rete attiva, realizzando infine un ciclo di chiusura automatica di "percezione-analisi-decisione-esecuzione".

La soluzione collaborativa multi-agente ad alta stabilità basata su MoM ICNMaster MDAF di Huawei va oltre un semplice miglioramento: rappresenta un passo fondamentale verso reti completamente autonome. Consente agli operatori di fornire non solo connettività, ma anche una base digitale orientata al futuro, resiliente e intelligente. Risolve con successo il conflitto di lunga data tra stabilità della rete ed efficienza operativa e rappresenta un cambiamento strategico fondamentale nel modello operativo del settore delle telecomunicazioni, da incentrato sulla rete a incentrato sull'utente. Il paradigma di collaborazione "agente + gemello digitale" convalidato da questo sistema getta solide basi tecniche e pratiche per la realizzazione di reti di guida completamente autonome in futuro.