Le système de collaboration multi-agents de Huawei, basé sur le MoM, facilite la transition des réseaux centraux vers la haute stabilité du L4

SHENZHEN, Chine, 22 déc. 2025 /PRNewswire/ -- à l'heure d'une ère de plus en plus numérique, la vie moderne et les activités économiques dépendent fortement des réseaux. La stabilité du réseau a un impact direct sur le « bien-être numérique » et le « sentiment de participation sociale » du public. En tant que cerveau du réseau, le réseau central doit rester stable, car toute interruption de service peut affecter des dizaines de millions d'utilisateurs et avoir un impact sociétal incommensurable. La solution ICNMaster MDAF de Huawei crée un système intelligent à haute stabilité, basé sur les technologies MoM (Mélange de modèles), de collaboration multi-agents et de jumelage numérique de réseaux. Elle permet une prévention proactive des risques, une récupération rapide des pannes et un rétablissement du service en quelques minutes, aidant ainsi les opérateurs mondiaux à accélérer leur parcours vers la haute stabilité L4 et à assurer la continuité du service.

Avec l'évolution de la 5G et des technologies cloud, les services se diversifient. Leur émergence s'accompagne d'un découplage logiciel-matériel, de la coexistence de plusieurs générations, d'API intergénérationnelles complexes, de surcharges de signalisation, de défaillances du réseau de transport et de pannes des centres de données, autant d'éléments qui exercent une pression accrue sur les opérateurs pour qu'ils maintiennent la fiabilité du réseau central au niveau de celle d'un transporteur. Selon les statistiques de GlobalData, 42 % des opérateurs ont connu des interruptions de service de leur réseau central au cours des trois dernières années, et la fréquence de ces interruptions augmente chaque année, ce qui suscite de vives inquiétudes dans le secteur. Afin d'accompagner les opérateurs mondiaux dans l'amélioration progressive de la fiabilité des réseaux centraux, le TM Forum a publié une norme d'évaluation de la haute stabilité des réseaux centraux. Des dizaines d'opérateurs ont déjà participé aux évaluations. L'amélioration de la fiabilité des réseaux centraux fait désormais l'objet d'un consensus dans le secteur.

Pour répondre aux exigences des opérateurs mondiaux en matière de stabilité du réseau central, Huawei a lancé le système intelligent de haute stabilité ICNMaster MDAF. Grâce à de précédentes innovations telles que l'« agent de gestion des pannes » et l'« agent de traitement des plaintes », ce système met en place des technologies révolutionnaires : l'architecture MoM, la collaboration multi-agents et la synergie agent-réseau du jumeau numérique. Elles permettent d'automatiser la résolution des problèmes, de réduire la probabilité d'incidents, de rétablir le service en quelques minutes et de renforcer la haute stabilité du réseau central L4.

De l'« architecture à modèle unique » à l'« architecture à modèles multiples » : Par rapport aux architectures traditionnelles à modèle unique, l'architecture MoM permet de réaliser des scénarios innovants. Elle intègre pleinement les avantages du modèle d'inférence rapide avec le modèle de raisonnement approfondi comme DeepSeek. Un modèle intelligent de cadre de routage du trafic distribue dynamiquement les tâches : Les événements courants et fréquents sont traités instantanément par des modèles rapides et précis, tandis que les anomalies complexes nécessitant un raisonnement approfondi sont confiées à des modèles de raisonnement. Des réponses rapides aux problèmes courants et un raisonnement approfondi pour les pannes complexes sont ainsi apportés, assurant une efficacité et une précision optimales.

De l'« automatisation mono-agent » à l'« auto-fermeture collaborative multi-agent » : Les agents traditionnels n'automatisent que des scénarios individuels isolés. La technologie de collaboration multi-agents permet d'unir de manière ordonnée plusieurs agents, en effectuant l'orchestration des agents, la résolution des conflits, etc. Les actions de récupération sont validées par le système de jumeau numérique du réseau, ce qui garantit la précision et l'efficacité des mesures correctives avant d'être appliquées au réseau réel, créant ainsi une boucle fermée automatiquement de « perception-analyse-décision-exécution. »

La solution ICNMaster MDAF MoM de Huawei, basée sur une collaboration multi-agents à haute stabilité, dépasse la simple amélioration ; il s'agit d'une étape cruciale vers des réseaux entièrement autonomes. Elle permet aux opérateurs de fournir non seulement une connectivité, mais également une base numérique intelligente, résiliente et tournée vers l'avenir. Elle règle le conflit de longue date entre la stabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle et marque un changement stratégique fondamental dans le modèle opérationnel de l'industrie des télécommunications, qui passe d'un modèle centré sur le réseau à un modèle centré sur l'utilisateur. Le paradigme de collaboration « agent + jumeau numérique » validé par ce système jette des bases techniques et pratiques solides pour le déploiement de réseaux entièrement autonomes à l'avenir.