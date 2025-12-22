HuaweiのMoMベースマルチエージェント協調システムがコアネットワークのL4高安定性移行を実現

深セン（中国）、2025年12月23日 /PRNewswire/ -- デジタル化が進む現代において、日常生活や経済活動はネットワークに大きく依存しています。ネットワークの安定性は、国民の「デジタルウェルビーイング」と「社会的参加意識」に直接影響します。ネットワークの中枢であるコアネットワークは、いかなるサービス中断も数千万のユーザーに影響を与え、計り知れない社会的影響を及ぼすため、安定性を維持しなければなりません。HuaweiのICNMaster MDAFソリューションは、MoM（モデル混合）、マルチエージェント協調、ネットワークデジタルツイン技術に基づき、インテリジェントで高安定なシステムを構築します。これにより、プロアクティブなリスク予防、迅速な障害復旧、数分単位でのサービス復旧を実現し、世界中の通信事業者がL4レベルの高安定性への移行を加速し、サービス継続性を確保する体験を支援します。

5Gとクラウド技術が進化するにつれ、サービスはより多様化しています。これに伴い、ソフトウェアとハードウェアの分離、複数世代の共存、複雑な世代間API、シグナリングの急増、伝送ネットワーク障害、データセンター障害などが発生し、キャリアグレードの信頼性をコアネットワークで維持するという通信事業者の負担はさらに大きくなっています。GlobalDataの統計によると、過去3年間に42%の通信事業者がコアネットワークのサービス中断を経験しており、その頻度は年々増加しており、業界全体で懸念が高まっています。グローバル通信事業者がコアネットワークの信頼性を段階的に向上させるための指針として、TM Forumはコアネットワーク高安定性評価基準を発表しました。既に数十の事業者が評価に参加しています。コアネットワークの信頼性強化は業界の共通認識となっています。

グローバル通信事業者のコアネットワーク高安定性ニーズに応えるため、HuaweiはICNMaster MDAFインテリジェント高安定性システムを立ち上げました。従来の「障害管理エージェント」や「苦情処理エージェント」といった革新技術を基盤とし、MoMアーキテクチャ、マルチエージェント連携、エージェントとネットワークのデジタルツイン連携という画期的な技術を導入しています。これにより、問題の自動解決、インシデント発生確率の低減、数分単位でのサービス復旧を実現し、コアネットワークのL4レベルの高安定性を実現します。

「シングルモデルアーキテクチャ」から「マルチモデルアーキテクチャ」へ：従来のシングルモデルアーキテクチャと比較し、MoMアーキテクチャはシナリオの突破を実現します。高速推論モデルとDeepSeekのような深層推論モデルの利点を完全に統合します。インテリジェントなモデルトラフィックルーティングフレームワークが動的にタスクを割り当てます。日常的で高頻度の事象は高速・高精度モデルが即時処理し、深層推論を必要とする複雑な異常は推論モデルに割り当てられます。これにより、一般的な問題には瞬時に応答し、複雑な障害には深層推論を適用することで、最適な効率性と精度を実現します。

「シングルエージェント自動化」から「マルチエージェント協調自己閉ループ」へ：従来のシングルエージェントは孤立した個別シナリオのみを自動化します。マルチエージェント協調技術は複数のエージェントを秩序立てて統合し、エージェントのオーケストレーションや競合解決などを実行します。回復アクションはネットワークデジタルツインシステムで検証され、実稼働ネットワークへの適用前に修正措置の正確性と有効性を保証し、最終的に「知覚・分析・決定・実行」の自律閉ループを実現します。

HuaweiのICNMaster MDAF MoMベース多エージェント協調高安定性ソリューションは単なる強化ではなく、完全自律ネットワークへの重要な一歩です。これにより事業者は単なる接続性だけでなく、未来志向で回復力のあるインテリジェントなデジタル基盤を提供可能となります。ネットワーク安定性と運用効率の間の長年の矛盾を解決し、通信業界の運用モデルをネットワーク中心からユーザー中心へと根本的に転換する戦略的転換点を示しています。本システムで実証された「エージェント + デジタルツイン」協働パラダイムは、将来の完全自律運転ネットワーク実現に向けた堅固な技術的・実践的基盤を築いています。

SOURCE HUAWEI