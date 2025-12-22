Systém spolupráce viacerých agentov od Huawei založený na zmesi modelov umožňuje prechod základných sietí na vysokú stabilitu L4
Dec 22, 2025, 16:01 ET
SHENZHEN, Čína, 22. december 2025 /PRNewswire/ -- V dobe, ktorá je stále viac digitálna, sa moderný život a ekonomické aktivity vo veľkej miere spoliehajú na siete. Stabilita siete priamo ovplyvňuje verejnú „digitálnu pohodu" a „pocit spoločenskej účasti". Základná sieť, ako mozog siete, musí zostať stabilná, pretože akékoľvek prerušenie služby môže ovplyvniť desiatky miliónov používateľov so spoločenským dopadom v nespočetnej mierke. Riešenie ICNMaster MDAF od spoločnosti Huawei vytvára inteligentný a vysoko stabilný systém založený na technológii MoM (Mixture of Models – zmes modelov), spolupráci medzi viacerými agentmi a technológiách digitálnych sieťových dvojčiat. Umožňuje proaktívnu prevenciu rizík, rýchlu obnovu po poruche a obnovenie služieb do niekoľkých minút, čo pomáha globálnym operátorom urýchliť cestu k vysokej stabilite L4 a zabezpečiť kontinuitu služieb.
S vývojom 5G a cloudových technológií začínajú byť služby diverzifikovanejšie. S ich nástupom prichádza oddelenie softvéru od hardvéru, koexistencia viacerých generácií, komplexné medzigeneračné rozhrania API, prudké nárasty signalizácie, poruchy transportných sietí a výpadky dátových centier. To všetko vyvíja väčší tlak na prevádzkovateľov pri udržiavaní spoľahlivosti jadrovej siete na úrovni operátora. Podľa štatistík spoločnosti GlobalData zaznamenalo 42 % prevádzkovateľov za posledné tri roky prerušenia služieb základnej siete, pričom frekvencia sa každoročne zvyšuje, čo vyvoláva rozsiahle obavy v tomto odvetví. S cieľom usmerniť globálnych prvádzkovateľov pri postupnom zlepšovaní spoľahlivosti základnej siete vydalo TM Forum štandard pre hodnotenie vysokej stability základnej siete. Na hodnoteniach sa už zúčastnili desiatky prevádzkovateľov. Zlepšenie spoľahlivosti základnej siete sa stalo v odvetví konsenzom.
S cieľom splniť požiadavky globálnych prevádzkovateľov na vysokú stabilitu základnej siete, uviedla spoločnosť Huawei na trh inteligentný, vysoko stabilný systém ICNMaster MDAF. Na základe predchádzajúcich inovácií, ako sú „Agent pre správu porúch" a „Agent pre riešenie sťažností", predstavuje prelomové technológie: architektúra MoM, spolupráca viacerých agentov a synergia digitálnych dvojčiat agentov a sietí. To umožňuje automatizované riešenie problémov, znižuje pravdepodobnosť incidentov, dosahuje obnovu služby do niekoľkých minút a posilňuje vysokú stabilitu základnej siete L4.
Od „architektúry jedného modelu" k „architektúre viacerých modelov": V porovnaní s tradičnými architektúrami jedného modelu dosahuje architektúra MoM prelomové riešenia v oblasti scenárov. Plne integruje výhody modelu rýchlej inferencie s modelom hlbokého uvažovania, ako je DeepSeek. Inteligentný rámec smerovania modelovej prevádzky dynamicky prideľuje úlohy: rýchle a presné modely sa okamžite zaoberajú rutinnými, vysokofrekvenčnými udalosťami, zatiaľ čo zložité anomálie vyžadujúce hlboké uvažovanie sa priraďujú k modelom uvažovania. To zaisťuje bleskurýchle reakcie pri bežných problémoch a hĺbkové zdôvodnenie zložitých porúch, čím sa dosahuje optimálna efektivita a presnosť.
Od „automatizácie s jedným agentom" ku „kolaboratívnej samouzatváracej operácii s viacerými agentmi": Tradiční samostatní agenti automatizujú iba izolované jednotlivé scenáre. Technológia spolupráce viacerých agentov dokáže usporiadane zjednotiť mnohých agentov, koordinovať ich, riešiť konflikty a ďalšie. Opatrenia na obnovu sa overujú prostredníctvom systému digitálnych dvojčiat siete, čím sa zaisťuje presnosť a účinnosť nápravných opatrení pred ich aplikáciou v živej sieti. V konečnom dôsledku sa tak dosahuje samouzatváracia slučka „vnímanie-analýza-rozhodnutie-realizácia".
Vysoko stabilné riešenie pre spoluprácu viacerých agentov od Huawei, založené na MoM a ICNMaster MDAF, presahuje rámec vylepšenia; ide o kľúčový krok smerom k plne autonómnym sieťam. Umožňuje prevádzkovateľom poskytovať nielen konektivitu, ale aj odolný a inteligentný digitálny základ orientovaný na budúcnosť. Úspešne rieši dlhotrvajúci konflikt medzi stabilitou siete a prevádzkovou efektívnosťou a predstavuje zásadný strategický posun v prevádzkovom modeli telekomunikačného priemyslu od orientácie na sieť k orientácii na používateľa. Model spolupráce medzi agentom a digitálnym dvojčaťom, ktorý tento systém overil, vytvára spoľahlivý technický a praktický základ pre budúce zavádzanie plne autonómnych sietí.
