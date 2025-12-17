TM Forum lanceert Core Network High-Reliability AN Solution Package, leidend naar een nieuw paradigma van autonome netwerken

BANGKOK, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- Tijdens de Innovate Asia Autonomous Networks (AN) Masterclass die onlangs werd gehouden, woonde Michael Wang, kernnetwerkoplossingsdeskundige bij Huawei, uitgenodigd door TM Forum (TMF), de release van het Core Network Fault Management AN Solution Package bij. Het oplossingenpakket is gericht op belangrijke functies met hoge stabiliteit en integreert de IG1500-normen van TM Forum om herbruikbare autonome netwerksjablonen te leveren. Dit geeft het begin van commerciële replicatie voor het kernnetwerkoplossingenpakket met hoge stabiliteit aan.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Bouwen van de hoeksteen van stabiliteit van het kernnetwerk in zeven dimensies

Het oplossingenpakket behandelt zeven dimensies van de verzekering van kernnetwerkstabiliteit: uiterst stabiele uitrolarchitectuur, rampherstel op het controleplan, rampherstel op het gebruikersplan, rampherstel op het infrastructuurplan, vermogen om signaalpieken tegen te gaan, risicopredictie en herstel van dienstverstoringen. Op basis van de Management Data Analytics Function (MDAF) zoals gedefinieerd in 3GPP TS 28.104, biedt het oplossingenpakket een systematisch, end-to-end veerkrachtnetwerkkader. Door gebruik te maken van digitale tweelingtechnologie, maakt het gesloten lusbeheer van risicopredictie tot geautomatiseerde optimalisatie mogelijk, waardoor het vermogen van het netwerk om extreme scenario's zoals signaalstormen te weerstaan aanzienlijk wordt verbeterd.

Een belangrijke innovatie is de beoordeling van signaalstormrisico's. Door middel van digitale tweelingmodellering bouwt het oplossingenpakket een virtuele netwerkomgeving om risico's te voorspellen en proactieve verdedigingen te implementeren. Voordat er een signaalstorm optreedt, verzamelt het verkeersstatistieken, verbindingsgegevens van knooppunten en timingconfiguraties van apparaten en gebruikt vervolgens een simulatieprogramma om impactmodellen te genereren. Dit proces maakt een nauwkeurige evaluatie van de netwerkcapaciteit mogelijk en levert optimalisatieaanbevelingen, waardoor exploitanten potentiële fouten van tevoren kunnen elimineren.

Standaardisatie versnelt de invoering in de sector

Dit AN Solution Package voldoet strikt aan de IG1500-normen van TM Forum en integreert naadloos met bestaande systemen via gestandaardiseerde API's. In zijn toespraak benadrukte Michael Wang dat het oplossingenpakket een gestandaardiseerd technisch implementatiemodel biedt en via het Catalyst-project zijn haalbaarheid in kernnetwerkstabiliteitsverzekeringsscenario's verder aantoont. Vervolgens citeerde hij de optimalisatiepraktijken van een exploitant in infrastructuur-rampenherstel. Belangrijke processen omvatten nauwkeurige identificatie van VIP-gebruikers, snelle bepaling van herstelbare paden en snelle generatie van hersteloplossingen. Het doel is om de hersteltijd van het netwerk voor VIP-gebruikers te verminderen van dertig minuten naar één minuut, terwijl een hersteltijd van dertig minuten voor gewone gebruikers wordt gehandhaafd. Door het toepassen van een gedifferentieerd dienstverzekeringsbeleid verbetert deze oplossing de netwerkervaring van hoogwaardige gebruikers en vermindert effectief de economische verliezen die worden veroorzaakt door VIP-klantenverloop.

Met de release van het AN Solution Package is kernnetwerkstabiliteitsverzekering nu officieel opgenomen in de standaardscenario's van TM Forum. Het reproduceerbare en schaalbare paradigma van Huawei voor de bouw van netwerken met hoge stabiliteit biedt exploitanten een krachtig hulpmiddel om de veerkracht te verbeteren, terwijl het ook kritische ondersteuning biedt voor de monetisering van netwerkevaluatie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg