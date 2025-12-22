Система Huawei для совместной работы нескольких агентов на основе архитектуры MoM способствует переходу базовых сетей к высокой стабильности на уровне L4

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 23 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В эпоху, которая становится все более цифровой, современная жизнь и экономическая деятельность в значительной степени зависят от сетей. Стабильность сетей напрямую влияет на общественное «цифровое благополучие» и «чувство социального участия». Выполняющая роль мозга сети базовая сеть должна сохранять стабильность, поскольку любые перебои в обслуживании могут повлиять на десятки миллионов пользователей, вызывая неизмеримое социальное воздействие. Решение Huawei ICNMaster MDAF создает интеллектуальную высокостабильную систему, основанную на сочетании моделей (Mixture of Models, MoM), совместной работе нескольких агентов и технологии цифровых двойников сетей. Оно обеспечивает упреждающее предотвращение рисков, быстрое восстановление при сбоях и восстановление обслуживания в течение считанных минут, помогая глобальным операторам ускорить достижение высокой стабильности сетей на уровне L4 и обеспечить непрерывность обслуживания.

По мере развития технологии 5G и облачных технологий службы становятся все более диверсифицированными. Параллельно с их развитием появляется разделение между программным и аппаратным обеспечением, сосуществование систем, принадлежащих к разным поколениям, сложные API-интерфейсы между поколениями, всплески управляющих сигналов, сбои транспортной сети и сбои центров обработки данных, что создает дополнительную нагрузку для операторов в плане поддержания надежности базовой сети на уровне оператора. Согласно статистическим данным GlobalData, 42 % операторов сталкивались с перебоями в работе базовой сети на протяжении последних трех лет. При этом их частота ежегодно увеличивается, что вызывает широкое беспокойство в отрасли. Чтобы помочь глобальным операторам обеспечить постепенное повышение надежности базовой сети, организация TM Forum приняла стандарт оценки высокой стабильности базовой сети. В таких оценках уже приняли участие десятки операторов. Повышение надежности базовых сетей стало отраслевым консенсусом.

Для удовлетворения требований глобальных операторов к высокой стабильности базовых сетей компания Huawei выпустила интеллектуальную высокостабильную систему ICNMaster MDAF. Опираясь на предыдущие инновации, такие как «Агент для управления сбоями» и «Агент для обработки жалоб», это решение представляет революционные технологии: архитектура MoM, совместная работа нескольких агентов и синергия цифровых двойников агент-сеть. Это обеспечивает автоматическое устранение проблем, снижает вероятность инцидентов, обеспечивает восстановление обслуживания за считанные минуты и высокую стабильность базовой сети на уровне L4.

От «одномодельной архитектуры» к «мультимодельной архитектуре»: по сравнению с традиционными одномодельными архитектурами, архитектура MoM обеспечивает прорывы на уровне сценариев. Она полностью интегрирует преимущества модели быстрого логического анализа с преимуществами модели глубоких рассуждений, например DeepSeek. Интеллектуальная модель структуры маршрутизации трафика динамически распределяет задачи: рутинные, часто возникающие события обрабатываются мгновенно быстрыми, точными моделями, а сложные аномалии, требующие глубокого анализа, назначаются моделям рассуждений. Это обеспечивает молниеносную реакцию на распространенные проблемы и глубокий анализ сложных неисправностей, в результате чего достигается оптимальная эффективность и точность.

От «одноагентной автоматизации» к «совместному решению проблем несколькими агентами»: традиционные отдельные агенты автоматизируют только отдельные изолированные сценарии. Технология совместной работы нескольких агентов может упорядоченно объединять нескольких агентов, выполнять координацию работы агентов, разрешение конфликтов и многое другое. Восстановительные действия проверяются на системе цифрового двойника сети, чтобы обеспечить точность и эффективность корректирующих мер до применения их к реальной сети. В конечном итоге достигается замкнутый цикл «восприятие – анализ – решение – выполнение».

Решение Huawei ICNMaster MDAF на основе архитектуры MoM с совместной работой нескольких агентов, обеспечивающее высокую стабильность, выходит за рамки простого усовершенствования; это важный шаг к достижению полной автономности сетей. Оно позволяет операторам предоставлять не только возможности связи, но и ориентированную на будущее, устойчивую и интеллектуальную цифровую основу. Оно успешно устраняет давний конфликт между стабильностью сети и операционной эффективностью и знаменует фундаментальный стратегический сдвиг в операционной модели телекоммуникационной отрасли от ориентации на сети к ориентации на пользователя. Парадигма совместной работы «Агент + Цифровой двойник», проверенная этой системой, закладывает прочную техническую и практическую основу для реализации полностью автономных транспортных сетей в будущем.