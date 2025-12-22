System współpracy wielu agentów Huawei oparty na technologii MoM umożliwia przejście sieci rdzeniowych na wysoki poziom stabilności L4

News provided by

SHENZHEN, Chiny, 22 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W coraz bardziej cyfrowej erze współczesne życie i działalność gospodarcza w dużym stopniu opierają się na sieciach. Stabilność sieci ma bezpośredni wpływ na „cyfrowy dobrobyt" i „poczucie zaangażowania społecznego" obywateli. Jako mózg sieci, sieć rdzeniowa musi pozostawać stabilna, ponieważ każda przerwa w świadczeniu usług może dotknąć dziesiątki milionów użytkowników, powodując niewymierne skutki społeczne. Rozwiązanie ICNMaster MDAF firmy Huawei tworzy inteligentny system o wysokiej stabilności oparty na technologii modelu mieszanego MoM (Mixture of Models), współpracy wielu agentów oraz technologii cyfrowych bliźniaków sieci. Dzięki temu rozwiązaniu można proaktywnie zapobiegać ryzyku, szybko usuwać usterki i przywracać usługi w ciągu kilku minut, globalni operatorzy mogą szybciej osiągnąć wysoki poziom stabilności L4 i zapewnić ciągłość usług.

Wraz z rozwojem technologii 5G i chmury obliczeniowej usługi stają się coraz bardziej zróżnicowane. Ich pojawienie się niesie ze sobą rozdzielenie oprogramowania od sprzętu, współistnienie wielu generacji, złożone interfejsy API międzypokoleniowe, wzrosty sygnalizacji, awarie sieci transportowych i awarii centrów danych, co wywiera większą presję na operatorów, aby utrzymywali niezawodność sieci rdzeniowej na poziomie operatorów telekomunikacyjnych. Według statystyk GlobalData w ciągu ostatnich trzech lat 42% operatorów doświadczyło przerw w działaniu sieci rdzeniowej, a częstotliwość tych przerw rośnie z roku na rok, co budzi powszechne zaniepokojenie w branży. Aby pomóc operatorom na całym świecie w stopniowym zwiększaniu niezawodności sieci rdzeniowej, TM Forum opublikowało standard oceny wysokiej stabilności sieci rdzeniowej. W ocenach wzięło już udział kilkudziesięciu operatorów. Poprawa niezawodności sieci rdzeniowej stała się przedmiotem konsensusu w branży.

Aby sprostać wymaganiom globalnych operatorów w zakresie wysokiej stabilności sieci rdzeniowej, firma Huawei wprowadziła na rynek inteligentny system o wysokiej stabilności ICNMaster MDAF. Opierając się na wcześniejszych innowacjach, takich jak agenci zarządzania awariami (Fault Management Agents) i agenci obsługi reklamacji (Complaint Handling Agents), wprowadza on nowatorskie technologie: architekturę MoM, współpracę wielu agentów oraz synergię cyfrowych bliźniaków agentów i sieci. Pozwala to na zautomatyzowane rozwiązywanie problemów, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów, umożliwia przywrócenie usług w ciągu kilku minut oraz zapewnia wysoką stabilność sieci rdzeniowej L4.

Od „architektury opartej na jednym modelu" do „wielomodelowej architektury": w porównaniu z tradycyjnymi architekturami opartymi na jednym modelu architektura wielomodelowa MoM stanowi przełom w zakresie scenariuszy. W pełni integruje zalety modelu szybkiego wnioskowania z modelem głębokiego rozumowania, takim jak DeepSeek. Inteligentna struktura kierowania ruchem modeli dynamicznie przydziela zadania: rutynowe, często występujące zdarzenia są natychmiast obsługiwane przez szybkie, dokładne modele, natomiast złożone anomalie wymagające głębokiego rozumowania są przypisywane do modeli rozumowania. Zapewnia to błyskawiczne reakcje na typowe problemy i głębokie rozumowanie w przypadku złożonych usterek, osiągając optymalną wydajność i precyzję.

Od „automatyzacji pojedynczego agenta" do „współpracy wielu agentów w zakresie samoczynnego zamykania": W tradycyjnych rozwiązaniach opartych na jednym agencie automatyzacji poddawane są wyłącznie odizolowane, indywidualne scenariusze. Technologia współpracy wielu agentów pozwala m.in. na uporządkowane połączenie wielu agentów, koordynację działań agentów i rozwiązywanie konfliktów. Działania naprawcze są weryfikowane za pomocą systemu cyfrowych bliźniaków sieci, co zapewnia dokładność i skuteczność środków naprawczych przed ich zastosowaniem w rzeczywistej sieci, pozwalając ostatecznie uzyskać samozamykającą się pętlę „percepcja-analiza-decyzja-wykonanie".

Rozwiązanie Huawei ICNMaster MDAF oparte na modelu mieszanym MoM i współpracy wielu agentów zapewniające wysoką stabilność to coś więcej niż tylko ulepszenie - to kluczowy krok w kierunku w pełni autonomicznych sieci. Dzięki niemu operatorzy mogą zapewnić nie tylko łączność, ale także przyszłościową, odporną i inteligentną infrastrukturę cyfrową. Rozwiązuje ono długotrwały konflikt między stabilnością sieci a wydajnością operacyjną i oznacza fundamentalną zmianę strategiczną w modelu operacyjnym branży telekomunikacyjnej - z modelu skoncentrowanego na sieci na model skoncentrowany na użytkowniku. Paradygmat współpracy „Agent + Cyfrowy bliźniak" potwierdzony przez ten system stanowi solidne podłoże techniczne i praktyczne dla realizacji w pełni autonomicznych sieci w przyszłości.

