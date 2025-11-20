Bij de top 7% van meer dan 4.000 wereldwijde bedrijven, met de nadruk op leiderschap in milieuvriendelijke innovatie en verantwoorde groei.

Kolmar Korea named to TIME's World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 for second consecutive year

SEOUL, Zuid-Korea, 20 november 2025 /PRNewswire / -- Kolmar Korea, een wereldwijde leider in cosmetica ODM, is voor het tweede achtereenvolgende jaar geselecteerd voor TIME's World's Best Companies in Sustainable Growth 2026. Hiermee bevestigt het bedrijf opnieuw zijn positie als wereldwijde koploper op het gebied van milieuvriendelijke en verantwoorde bedrijfspraktijken. De ranglijst werd op 13 november bekendgemaakt door TIME in samenwerking met het wereldwijde onderzoeksbureau Statista en geeft een overzicht van de top 500 bedrijven wereldwijd op het gebied van duurzame groei. Kolmar Korea staat op de 294e plaats in de algemene klassificatie.

Slechts tien Koreaanse bedrijven haalden dit jaar de lijst - 13 minder dan vorig jaar. Kolmar Korea was het enige Koreaanse cosmeticabedrijf dat twee jaar op rij op de lijst stond.

De beoordeling was gebaseerd op drie gelijk gewogen factoren - inkomstengroei, financiële stabiliteit en milieu-impact - op een schaal van 100 punten. Meer dan 4.000 wereldwijde bedrijven uit alle bedrijfstakken die op transparante wijze milieuprestatiegegevens publiceren, kwamen in aanmerking voor de beoordeling.

Kolmar Korea behaalde een totaalscore van 81,02 en behoort daarmee tot de top 7% wereldwijd. Het behoudt een sterke positie ondanks de toegenomen concurrentie van wereldwijde bedrijven met een sterke CAGR en financiële stabiliteit. Het bedrijf boekte bijzonder goede resultaten op het gebied van duurzaamheid, met een 2e plaats onder Koreaanse bedrijven voor koolstofintensiteit en emissieprestaties, en binnen de wereldwijde top 30% op het gebied van afval- en waterbeheer.

Deze prestatie weerspiegelt Kolmar Korea's uitgebreide en voortdurende inzet voor milieuvriendelijke innovatie en circulaire duurzaamheid. Als pionier in de industrie heeft Kolmar Korea baanbrekende duurzame verpakkingsoplossingen ontwikkeld, zoals papieren kokers, papieren sticks en de met één hand te bedienen papieren pompverpakking, waarmee het plasticgebruik aanzienlijk wordt teruggedrongen. Met name de papieren koker en de papieren stick hebben alle drie de meest prestigieuze ontwerpprijzen ter wereld gewonnen: IDEA(International Design Excellence Awards), iF Design Award en Red Dot Design Award. Hiermee versterkt het bedrijf zijn invloed op wereldwijde verpakkingstrends nog verder.

Het bedrijf versnelt ook de ontwikkeling van duurzame formules en ingrediënten. Het assortiment omvat Green Technology Product-gecertificeerde zonnebrandcrèmes. Deze zijn vervaardigd via een extractieproces voor antiverouderingsingrediënten dat de koolstofuitstoot met 83% vermindert. Het aanbod omvat verder biologisch afbreekbare haar- en lichaamsverzorgingsproducten die op natuurlijke wijze voor meer dan 99% worden afgebroken, waardoor de belasting voor het milieu tot een minimum wordt beperkt. Kolmar Korea heeft ook zijn duurzame productiecapaciteiten versterkt, waarbij het een recyclagepercentage van 84,8% en een vermindering van het stortafval met 57,8% haalde op jaarbasis, als onderdeel van zijn "Zero-Landfill"-initiatief.

Naast interne duurzaamheidsinspanningen zet Kolmar Korea zich in om de groei van het Koreaanse schoonheids-ecosysteem te ondersteunen door gedeelde groei met opkomende indie-schoonheidsmerken te bevorderen. Het bedrijf organiseert regelmatig seminars over beautytrends en marketingstrategieën voor klantenmerken, ondersteunt pop-up stores voor indie-merken op Seoul Beauty Week en organiseert sinds 2023 het duurzaamheidsseminar CONNECT FOR GREEN met partners om een gezamenlijke ESG-waardeketen op te bouwen.

"Voor het tweede jaar op rij erkend te worden als een van 's werelds beste duurzame groeibedrijven weerspiegelt de resultaten van onze uitgebreide en langdurige inzet voor duurzaam management," aldus Yoon Sang Hyun, vice-voorzitter van Kolmar Group. "We blijven onze verantwoordelijkheid nemen als wereldwijd bedrijf dat Korea vertegenwoordigt door milieuvriendelijk management en technologische innovatie te stimuleren."

