Kolmar Korea Tercantum dalam Daftar "World's Best Companies in Sustainable Growth 2026" versi TIME Selama Dua Tahun Berturut-turut

Hanya 10 perusahaan Korea tercantum dalam daftar tahun ini — jumlahnya turun sebanyak 13 perusahaan dari daftar tahun lalu — dan Kolmar Korea menjadi satu-satunya perusahaan kosmetik Korea yang berhasil tercantum selama dua tahun berturut-turut.

Pemeringkatan mengacu pada tiga faktor dengan bobot penilaian yang sama — pertumbuhan pendapatan, stabilitas keuangan, dan dampak lingkungan — dengan sistem skor 100 poin. Lebih dari 4.000 perusahaan global di berbagai industri secara transparan mengungkapkan data tentang kinerja lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mengikuti evaluasi.

Kolmar Korea memperoleh skor 81,02, berada dalam peringkat 7% teratas secara global. Kolmar Korea berhasil mempertahankan posisi meski kompetisi semakin ketat karena kehadiran perusahaan global dengan CAGR dan stabilitas keuangan yang tinggi. Kolmar Korea mencatat kinerja unggulan dari sisi keberlanjutan, menduduki peringkat kedua di antara perusahaan Korea lain dalam hal intensitas dan emisi karbon, serta tercantum dalam peringkat 30% terbaik di dunia dalam pengelolaan limbah dan sumber daya air.

Kesuksesan ini mencerminkan komitmen jangka panjang Kolmar Korea terhadap inovasi ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Sebagai pelopor industri, Kolmar Korea telah mengembangkan solusi kemasan berkelanjutan seperti paper tube, paper stick, dan one-hand pump paper pack yang secara signifikan mengurangi penggunaan plastik. Kemasan paper tube dan paper stick Kolmar Korea bahkan meraih tiga penghargaan desain yang paling bergengsi di dunia — IDEA (International Design Excellence Awards), iF Design Award, dan Red Dot Design Award — memperkuat pengaruh Kolmar Korea dalam tren kemasan global.

Kolmar Korea juga mempercepat pengembangan formula produk dan bahan berkelanjutan. Portofolio Kolmar Korea mencakup tabir surya dengan sertifikasi Green Technology Productyang diproduksi melalui proses ekstraksi bahan produk antipenuaan guna memangkas emisi karbon hingga 83%, serta produk perawatan rambut dan tubuh yang dapat terurai lebih dari 99% di alam sehingga mengurangi beban lingkungan hidup. Kolmar Korea turut meningkatkan kemampuan produksi berkelanjutan dengan mencapai tingkat daur ulang limbah 84,8% dan mengurangi limbah yang masuk ke TPA sebesar 57,8% dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari inisiatif "Zero-Landfill".

Selain upaya internal, Kolmar Korea berkomitmen mendukung perkembangan ekosistem kecantikan Korea melalui pertumbuhan kolaboratif bersama merek-merek kecantikan independen. Kolmar Korea secara rutin mengadakan seminar tentang tren kecantikan dan strategi pemasaran untuk klien, mendukung pop-up store milik merek-merek independen di ajang Seoul Beauty Week, serta menggelar seminar tentang topik keberlanjutan "CONNECT FOR GREEN" bersama mitra sejak 2023 untuk membangun rantai nilai ESG yang bersifat kolaboratif.

"Kami sukses meraih pengakuan sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan berkelanjutan terbaik di dunia selama tahun kedua berturut-turut. Pencapaian ini terwujud berkat komitmen jangka panjang kami terhadap manajemen berkelanjutan," ujar Yoon Sang Hyun, Vice Chairman, Kolmar Group. "Kami akan terus memenuhi tanggung jawab sebagai perusahaan global yang mewakili Korea dengan mendorong praktik tata kelola yang ramah lingkungan dan inovasi teknologi."

