韓國科瑪榮登《時代》雜志「2026全球最佳可持續發展企業」榜單，連續第二年入選

本次評估基於收入增長、財務穩定性和環境影響三大權重均等的指標，采用百分制進行評分。全球共有4000多家來自各個行業、積極披露環境績效數據的企業符合參評資格。

韓國科瑪綜合得分為81.02分，位列全球前7%。面對全球企業在復合年均增長率和財務穩定性方面的激烈競爭，該公司依然保持了強勁的排名優勢。在可持續發展指標方面表現尤為突出：其碳強度與排放績效位列韓國企業第二，廢棄物和水資源管理能力躋身全球前30%。

這一成就彰顯了韓國科瑪在生態友好型創新與循環可持續發展領域長期不懈的努力。作為行業開拓者，韓國科瑪成功研發出紙管、紙棒及單手按壓式紙包裝等突破性可持續解決方案，顯著降低了塑料使用量。值得關注的是，公司的紙管與紙棒產品已包攬國際設計卓越獎（IDEA）、iF設計獎和紅點設計獎全球三大頂尖設計獎項，進一步鞏固了其在全球包裝潮流中的影響力。

公司正加速推進可持續配方與成分的研發進程。其產品線包含通過綠色技術認證的防曬產品——采用可減少83%碳排放的抗衰老成分萃取工藝制造；以及生物降解率超過99%的護發與身體護理產品，可顯著減輕環境負擔。作為「零填埋」計劃的重要組成部分，韓國科瑪還持續增強可持續制造能力，目前廢棄物循環利用率已達84.8%，填埋廢棄物量同比降低57.8%。

在推進自身可持續發展實踐的同時，韓國科瑪積極致力於培育韓國美妝產業生態，通過助力新興獨立美妝品牌實現共同成長。公司定期為客戶品牌舉辦美妝趨勢與營銷戰略研討會，在「首爾美妝周」期間支持獨立品牌開設快閃店，並自2023年起與合作伙伴聯合舉辦可持續發展論壇CONNECT FOR GREEN，持續構建協同發展的ESG價值鏈。

科瑪集團副社長Yoon Sang Hyun表示：「連續第二年獲評全球頂尖可持續發展企業，印證了我們在可持續管理領域全面長期投入的成果。作為代表韓國的全球化企業，我們將通過持續推進環保經營與技術創新來踐行企業社會責任。」

