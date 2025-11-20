-Kolmar Korea nombrada entre las mejores empresas del mundo en crecimiento sostenible 2026 de TIME por segundo año consecutivo

Clasificada entre el 7% superior de más de 4.000 corporaciones globales, destacando su liderazgo en innovación ecológica y crecimiento responsable.

SEÚL, Corea del Sur, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, líder mundial en fabricación de cosméticos a medida (ODM), ha sido seleccionada por segundo año consecutivo para el ranking de las Mejores Empresas del Mundo en Crecimiento Sostenible 2026 de TIME, reafirmando su posición como referente mundial en prácticas empresariales ecológicas y responsables. El ranking fue anunciado el 13 de noviembre por TIME en colaboración con la firma de investigación global Statista, reconociendo a las 500 empresas más destacadas del mundo por su crecimiento sostenible. Kolmar Korea se posicionó en el puesto 294.

Solo diez empresas coreanas figuran en la lista este año —una disminución de 13 con respecto al año pasado— y Kolmar Korea fue la única empresa de cosméticos coreana que se clasificó durante dos años consecutivos.

La evaluación se basó en tres factores con igual ponderación —crecimiento de los ingresos, estabilidad financiera e impacto ambiental— en una escala de 100 puntos. Más de 4.000 empresas globales de todos los sectores que divulgan de forma transparente sus datos de rendimiento ambiental cumplieron los requisitos para la evaluación.

Kolmar Korea obtuvo una puntuación total de 81,02, situándose entre el 7% de las mejores empresas a nivel mundial y manteniendo una sólida posición a pesar de la creciente competencia de compañías globales con un alto crecimiento anual compuesto y una sólida estabilidad financiera. La empresa destacó especialmente en indicadores de sostenibilidad, ocupando el segundo puesto entre las empresas coreanas en intensidad de carbono y emisiones, y situándose entre el 30% de las mejores a nivel mundial en gestión de residuos y recursos hídricos.

Este logro refleja el firme y constante compromiso de Kolmar Korea con la innovación ecológica y la sostenibilidad circular. Como pionera en el sector, Kolmar Korea ha desarrollado soluciones de envasado sostenibles e innovadoras, como el tubo de papel, el envase en barra de papely el envase de papel con dosificador de una sola mano, reduciendo significativamente el uso de plástico. Cabe destacar que su tubo y envase en barra de papel han ganado los tres premios de diseño más prestigiosos del mundo: IDEA (International Design Excellence Awards), iF Design Award y Red Dot Design Award, consolidando así su influencia en las tendencias globales del envasado.

La empresa también está acelerando el desarrollo de formulaciones e ingredientes sostenibles. Su cartera incluye un protector solar con certificación Green Technology Product, fabricado mediante un proceso de extracción de ingredientes antienvejecimiento que reduce las emisiones de carbono en un 83%, así como productos biodegradables para el cuidado del cabello y el cuerpo que se descomponen naturalmente en más del 99%, minimizando el impacto ambiental. Kolmar Korea también ha fortalecido sus capacidades de fabricación sostenible, alcanzando una tasa de reciclaje de residuos del 84,8% y reduciendo los residuos en vertederos en un 57,8% interanual, como parte de su iniciativa "Cero Residuos en Vertederos".

Paralelamente a sus iniciativas internas de sostenibilidad, Kolmar Korea se compromete a impulsar el crecimiento del ecosistema de belleza coreano mediante la promoción del desarrollo compartido con marcas de belleza independientes emergentes. La empresa organiza periódicamente seminarios sobre tendencias de belleza y estrategias de marketing para las marcas de sus clientes, apoya la apertura de tiendas pop-up de marcas independientes en la Semana de la Belleza de Seúl y, desde 2023, lleva a cabo el seminario de sostenibilidad CONNECT FOR GREEN con sus socios para construir una cadena de valor ESG colaborativa.

"Ser reconocidos como una de las principales empresas de crecimiento sostenible del mundo por segundo año consecutivo refleja los resultados de nuestro compromiso integral y a largo plazo con la gestión sostenible", declaró Yoon Sang Hyun, vicepresidente del Grupo Kolmar. "Seguiremos asumiendo nuestra responsabilidad como empresa global que representa a Corea, impulsando la gestión respetuosa con el medio ambiente y la innovación tecnológica".

