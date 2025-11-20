Firma Kolmar Korea po raz drugi z rzędu znalazła się na liście najlepszych na świecie firm w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2026 r. według magazynu TIME

Kolmar Korea

Nov 20, 2025, 08:30 ET

Firma uplasowała się w grupie 7% najlepszych spośród ponad 4000 globalnych korporacji, co podkreśla jej wiodącą rolę w dziedzinie ekologicznych innowacji i odpowiedzialnego rozwoju

Seul (Korea Południowa), 20 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, światowy lider w dziedzinie produkcji kosmetyków na zlecenie (ODM), po raz drugi z rzędu znalazł się na liście najlepszych na świecie firm w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2026 według magazynu TIME (World's Best Companies in Sustainable Growth 2026), co potwierdza jego pozycję głównego pretendenta do miana światowego lidera w dziedzinie ekologicznych i odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Ranking, który został opublikowany przez magazyn TIME 13 listopada wspólnie z globalną firmą badawczą Statista, wyróżnia 500 najlepszych firm na świecie dbających o zrównoważony rozwój. Firma Kolmar Korea zajęła 294. miejsce w klasyfikacji ogólnej.

Kolmar Korea named to TIME's World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 for second consecutive year

W tym roku na liście znalazło się tylko dziesięć koreańskich firm - o 13 mniej niż w zeszłym roku - a Kolmar Korea była jedyną koreańską firmą kosmetyczną wyróżnioną w rankingu przez dwa lata z rzędu.

Ocena opierała się na trzech równorzędnych czynnikach - wzroście przychodów, stabilności finansowej i wpływie na środowisko - w 100-punktowej skali. Do oceny zakwalifikowało się ponad 4000 globalnych firm ze wszystkich branż, które w sposób przejrzysty ujawniają dane dotyczące wyników w zakresie ochrony środowiska.

Kolmar Korea uzyskała łączny wynik 81,02, plasując się w grupie 7% najlepszych firm na świecie i utrzymując wysoką pozycję w rankingu pomimo zaostrzonej konkurencji ze strony globalnych firm o wysokim wskaźniku CAGR i stabilności finansowej. Firma osiągnęła szczególnie wysokie wyniki w zakresie wskaźników zrównoważonego rozwoju, zajmując 2. miejsce wśród koreańskich firm pod względem intensywności emisji dwutlenku węgla i wyników w zakresie emisji oraz plasując się w grupie 30% najlepszych firm na świecie pod względem gospodarki odpadami i zasobami wodnymi.

Osiągnięcie to odzwierciedla szerokie i nieustanne zaangażowanie firmy Kolmar Korea w dziedzinie ekologicznych innowacji i zrównoważonego rozwoju opartego na obiegu zamkniętym. Jako pionier w branży, firma Kolmar Korea opracowała przełomowe rozwiązania w zakresie zrównoważonych opakowań, takie jak tuby papierowe, sztyftypapierowe i opakowania papierowe z pompką obsługiwane jedną ręką, znacznie ograniczając zużycie tworzyw sztucznych. Warto zauważyć, że papierowa tuba i papierowy sztyft zdobyły wszystkie trzy najbardziej prestiżowe światowe nagrody za wzornictwo - IDEA (International Design Excellence Awards), iF Design Award oraz Red Dot Design Award, umacniając swój wpływ na globalne trendy w dziedzinie opakowań.

Firma przyspiesza również prace nad opracowywaniem zrównoważonych receptur i składników. W jej portfolio znajdują się filtry przeciwsłoneczne z certyfikatem Green Technology Product, które powstają w wyniku ekstrakcji składników przeciwstarzeniowych, co pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 83%, a także biodegradowalne produkty do pielęgnacji włosów i ciała, które w ponad 99% ulegają naturalnemu rozkładowi, minimalizując obciążenie dla środowiska. Kolmar Korea wzmocniła również swoje możliwości w zakresie zrównoważonej produkcji, osiągając wskaźnik recyklingu odpadów na poziomie 84,8% i zmniejszając ilość odpadów trafiających na wysypiska o 57,8%w ujęciu rok do roku, w ramach inicjatywy „Zero-Landfill".

Równolegle z wewnętrznymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju firma Kolmar Korea wspiera rozwój koreańskiego ekosystemu kosmetycznego, promując wspólny rozwój z nowymi niezależnymi markami kosmetycznymi. Firma regularnie organizuje seminaria na temat trendów kosmetycznych i strategii marketingowych dla marek klientów, wspiera pop-up store'y niezależnych marek podczas Tygodnia Urody w Seulu(Seoul Beauty Week), a od 2023 roku wraz z partnerami organizuje seminarium CONNECT FOR GREEN poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, aby budować wspólny łańcuch wartości ESG.

„Uznanie nas za jedną z najlepszych firm na świecie pod względem zrównoważonego rozwoju już drugi rok z rzędu odzwierciedla wyniki naszego kompleksowego i długoterminowego zaangażowania w zrównoważone zarządzanie" - powiedział Yoon Sang Hyun, wiceprezes Kolmar Group. „Jako globalna firma reprezentująca Koreę nadal będziemy działać odpowiedzialnie, kierując się zasadami zarządzania przyjaznego dla środowiska i wprowadzając innowacje technologiczne".

KONTAKT:
Kolmar Holdings
Jang-Woo Lee
e-mail: [email protected]

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2828284/photo__Kolmar_Korea_named_to_TIME_s_World_s_Best_Companies_in_Sustainable_Growth_2026_for_second_con.jpg  
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648166/5628957/Kolmar_Logo.jpg

