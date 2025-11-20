Kolmar Korea zaradil časopis TIME už druhý rok po sebe medzi najlepšie spoločnosti na svete z hľadiska udržateľného rastu na rok 2026
Nov 20, 2025
Umiestnenie medzi top 7 % spomedzi viac ako 4000 globálnych spoločností – popredné postavenie v oblasti ekologických inovácií a zodpovedného rastu
SOUL, Južná Kórea, 20. november 2025/PRNewswire/ – Spoločnosť Kolmar Korea, globálny líder medzi ODM (Original Development Manufacturer) pre kozmetiku, bola už druhý rok po sebe zaradená do rebríčka Najlepších svetových spoločností v oblasti udržateľného rastu 2026 časopisu TIME. Potvrdila si tak pozíciu globálneho lídra v oblasti ekologických a zodpovedných obchodných praktík. Rebríček zverejnil 13. novembra časopis TIME v spolupráci s globálnou výskumnou spoločnosťou Statista. Oceňuje 500 top spoločností na svete z hľadiska udržateľného rastu. Spoločnosť Kolmar Korea sa umiestnila celkovo na 294. mieste.
Tento rok sa na zoznam dostalo iba desať kórejských spoločností – o 13 menej ako v minulom roku – a Kolmar Korea je jedinou kórejskou kozmetickou spoločnosťou, ktorá sa v ňom umiestnila dva roky po sebe.
Hodnotenie vychádzalo z troch faktorov s rovnakou váhou – rast príjmov, finančná stabilita a dopad na životné prostredie – na 100-bodovej stupnici. Podmienky na hodnotenie spĺňa viac ako 4000 globálnych spoločností zo všetkých odvetví, ktoré transparentne zverejňujú údaje o environmentálnej výkonnosti.
Spoločnosť Kolmar Korea dosiahla celkové skóre 81,02, čím sa zaradila medzi najlepších 7 % na svete. Udržala si silné umiestnenie napriek intenzívnejšej konkurencii zo strany globálnych spoločností, ktoré preukázali silnú medziročnú mieru rastu (CAGR) a finančnú stabilitu. Obzvlášť vysoké výsledky zaznamenala spoločnosť v oblasti ukazovateľov udržateľnosti, pričom sa umiestnila na 2. mieste medzi kórejskými spoločnosťami v oblasti intenzity uhlíkovej stopy a emisií a v rámci top 30 % svetových spoločností v oblasti hospodárenia s odpadom a vodnými zdrojmi.
Tento úspech odráža rozsiahly a nepretržitý záväzok spoločnosti Kolmar Korea k ekologickým inováciám a obehovej udržateľnosti. Spoločnosť Kolmar Korea, ako priekopník v tomto odvetví, vyvinula prelomové riešenia udržateľných obalov, ako napríklad papierové tuby, papierové tyčinky a papierové balenie s pumpičkou na použitie jednou rukou, čím výrazne znížila spotrebu plastov. Je pozoruhodné, že jej papierové tuby a papierové tyčinky získali všetky tri najprestížnejšie svetové ocenenia za dizajn – IDEA(International Design Excellence Awards), iF Design Award a Red Dot Design Award, čím upevnili svoj vplyv na globálne trendy v oblasti balenia.
Spoločnosť tiež zrýchľuje vývoj udržateľných receptúr a ingrediencií. Jej portfólio zahŕňa opaľovacie krémy s certifikátom Green Technology Products, vyrobené procesom extrakcie zložiek proti starnutiu, ktorý znižuje emisie uhlíka o 83 %, ako aj biologicky odbúrateľné kozmetické produkty na vlasy a telo, ktoré sa prirodzene rozkladajú o viac ako 99 %, čím minimalizujú zaťaženie životného prostredia. Spoločnosť Kolmar Korea tiež posilnila svoje kapacity udržateľnej výroby, pričom v rámci iniciatívy „Zero-Landfill" dosiahla mieru recyklácie odpadu 84,8 % a znížila množstvo odpadu odosielaného na skládky medziročne o 57,8 %.
Popri internom úsilí o udržateľnosť sa spoločnosť Kolmar Korea zaviazala podporovať rast kórejského kozmetického ekosystému podporovaním spoločného rastu s rozvíjajúcimi sa nezávislými kozmetickými značkami. Spoločnosť pravidelne organizuje semináre o trendoch v oblasti krásy a marketingových stratégiách pre klientske značky, podporuje nezávislé pop-up obchody na Seoul Beauty Week a od roku 2023 organizuje s partnermi seminár o udržateľnosti CONNECT FOR GREEN s cieľom vybudovať spoločný hodnotový reťazec ESG.
„Uznanie ako jedna z popredných svetových spoločností v oblasti udržateľného rastu už druhý rok po sebe odráža výsledky nášho komplexného a dlhodobého záväzku k udržateľnému riadeniu," povedal Yoon Sang Hyun, podpredseda skupiny Kolmar Group. „Ako globálna spoločnosť zastupujúca Kóreu budeme naďalej preberať zodpovednosť za ekologické riadenie a technologické inovácie."
