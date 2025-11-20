Kolmar Korea второй год подряд входит в рейтинг TIME «Лучшие компании мира по устойчивому росту 2026 года»

Входит в лучшие 7% среди более чем 4000 глобальных корпораций, подчеркивая лидерство в экологически чистых инновациях и ответственном росте

СЕУЛ, Южная Корея, 20 ноября 2025 г./PRNewswire/ -- Компания Kolmar Korea, мировой лидер в области авторской косметики, второй год подряд была выбрана журналом TIME в рейтинге «Лучшие компании мира по устойчивому росту 2026», подтвердив свою позицию в качестве глобального лидера в области экологически чистых и ответственных методов ведения бизнеса. Рейтинги были объявлены 13 ноября TIME в сотрудничестве с глобальной исследовательской фирмой Statista, которая признала 500 ведущих компаний мира за устойчивый рост. Компания Kolmar Korea заняла 294-е место в общем рейтинге.

Kolmar Korea named to TIME's World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 for second consecutive year

Только десять корейских компаний попали в этот список в этом году — на 13 меньше по сравнению с прошлым годом — и Kolmar Korea была единственной корейской косметической компанией, которая занимала место в рейтинге в течение двух лет подряд.

Оценка была основана на трех одинаково взвешенных факторах — росте выручки, финансовой стабильности и воздействии на окружающую среду — по 100-балльной шкале. Более 4000 глобальных компаний во всех отраслях, которые прозрачно раскрывают данные об экологической эффективности, участвовали в оценке.

Компания Kolmar Korea заработала общий балл 81,02, войдя в лучшие 7% по всему миру, сохранив высокую оценку, несмотря на усиление конкуренции со стороны глобальных компаний, демонстрирующих сильный СГТР и финансовую стабильность. Компания зафиксировала особенно высокие достижения в показателях устойчивости, заняв 2-е место среди корейских компаний по углеродоемкости и показателям выбросов, а также войдя в лучшие 30% по управлению отходами и водными ресурсами во всем мире.

Это достижение отражает обширную и постоянную приверженность Kolmar Korea экологически чистым инновациям и устойчивому развитию. Являясь пионером отрасли, компания Kolmar Korea разработала прорывные устойчивые упаковочные решения, такие как бумажная туба, бумажная трубка и бумажная коробка с насосом для одной руки, что значительно сократило использование пластика. Примечательно, что бумажная туба и бумажная трубка завоевали все три самые престижные мировые награды в области дизайна — IDEA (International Design Excellence Awards), iF Design Award и Red Dot Design Award, укрепляя свое влияние на мировые тенденции в области упаковки.

Компания также ускоряет разработку устойчивых рецептур и ингредиентов. Ее портфель включает в себя сертифицированный Green Technology солнцезащитный крем, изготовленный с помощью процесса экстракции омолаживающих ингредиентов, который снижает выбросы углерода на 83%, а также биоразлагаемые продукты для ухода за волосами и телом, которые естественным образом разлагаются более чем на 99%, сводя к минимуму нагрузку на окружающую среду. Компания Kolmar Korea также укрепила свои устойчивые производственные возможности, достигнув уровня переработки отходов 84,8% и сокращения отходов на свалках на 57,8% в годовом исчислении в рамках своей инициативы Zero-Landfill.

Параллельно с внутренними усилиями в области устойчивого развития Kolmar Korea стремится поддерживать рост корейской экосистемы красоты, способствуя совместному росту с новыми независимыми брендами красоты. Компания регулярно проводит семинары по бьюти-трендам и маркетинговым стратегиям для клиентских брендов, поддерживает временные стенды независимых брендов на Неделе красоты в Сеуле, а также с 2023 года проводит семинар по устойчивому развитию CONNECT FOR GREEN с партнерами для построения совместной цепочки создания ценности ESG.

«Признание в качестве одной из ведущих компаний с устойчивым ростом в мире второй год подряд отражает результаты нашей всесторонней и долгосрочной приверженности устойчивому управлению, — сказал Юн Сан Хён (Yoon Sang Hyun), вице-председатель Kolmar Group. — Мы будем продолжать брать на себя ответственность как глобальная компания, представляющая Корею, стимулируя экологически чистое управление и технологические инновации».

Контакты для СМИ

Kolmar Holdings

Янг-Ву Ли (Jang-Woo Lee)

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2828284/photo__Kolmar_Korea_named_to_TIME_s_World_s_Best_Companies_in_Sustainable_Growth_2026_for_second_con.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2648166/5628957/Kolmar_Logo.jpg