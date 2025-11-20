Společnost Kolmar Korea byla podruhé za sebou zařazena do žebříčku časopisu TIME Nejlepší světové společnosti v oblasti udržitelného růstu 2026

Umístila se mezi horními 7 % z více než 4 000 globálních korporací, což podtrhuje její vedoucí postavení v oblasti ekologických inovací a odpovědného růstu

SOUL, Jižní Korea, 20. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Kolmar Korea, vedoucí globální podnik v oblasti kosmetiky od výrobce originálního designu, byla podruhé v řadě zařazena do žebříčku časopisu TIME „Nejlepší společnosti světa v oblasti udržitelného růstu 2026". Takto potvrdila svou pozici vedoucího globálního podniku v oblasti ekologických a odpovědných obchodních postupů. Žebříček byl oznámen 13. listopadu časopisem TIME ve spolupráci s globální výzkumnou společností Statista a vyzdvihuje 500 nejlepších společností na světě v oblasti udržitelného růstu. Společnost Kolmar Korea se umístila na 294. místě.

Letos se do žebříčku dostalo pouze deset korejských společností, což je o 13 méně než v loňském roce, a Kolmar Korea byla jedinou korejskou kosmetickou společností, která se do žebříčku dostala již druhý rok po sobě.

Hodnocení bylo založeno na třech stejně vážených faktorech – růstu tržeb, finanční stabilitě a vlivu na životní prostředí – na stobodové stupnici. Hodnocení se zúčastnilo více než 4 000 globálních společností ze všech odvětví, které transparentně zveřejňují údaje o svém environmentálním výkonu.

Společnost Kolmar Korea získala celkové skóre 81,02, což ji řadí mezi 7 % nejlepších společností na světě, a udržela si tak silné postavení i přes zesílenou konkurenci ze strany globálních společností vykazujících silnou složenou roční míru růstu a finanční stabilitu. Společnost zaznamenala obzvláště příznivé výsledky u udržitelnosti, když se umístila na druhém místě mezi korejskými společnostmi v oblasti uhlíkové intenzity a emisí a mezi 30 % nejlepších společností na světě u nakládání s odpady a vodními zdroji.

Tento úspěch odráží rozsáhlé a trvalé úsilí společnosti Kolmar Korea o ekologické inovace a cirkulární udržitelnost. Jako průkopník v oboru vyvinula společnost Kolmar Korea průlomová udržitelná řešení v oblasti obalů, jako jsou papírové tubusy, papírové tyčinky a papírové balení s pumpičkou ovládanou jednou rukou, které výrazně snižují spotřebu plastů. Její papírové tubusy a papírové tyčinky získaly všechny tři nejprestižnější světové ceny za design – IDEA (Mezinárodní ceny za vynikající design), iF Design Award a Red Dot Design Award, čímž upevnily svůj vliv na globální trendy v oblasti obalů.

Společnost také urychluje vývoj udržitelných receptur a ingrediencí. Její portfolio zahrnuje opalovací krémy s certifikátem produkt ekologické technologie, které jsou vyráběny pomocí procesu extrakce ingrediencí proti stárnutí, který snižuje emise uhlíku o 83 %, a také biologicky rozložitelné produkty pro péči o vlasy a tělo, které se přirozeně rozkládají z více než 99 %, čímž minimalizují zátěž na životní prostředí. Společnost Kolmar Korea také posílila své kapacity v oblasti udržitelné výroby, dosáhla míry recyklace odpadu 84,8 % a meziročně snížila množství odpadu ukládaného na skládky o 57,8 % v rámci své iniciativy „nulové skládkování".

Souběžně s interními snahami o udržitelnost se společnost Kolmar Korea zavázala podporovat růst korejského ekosystému krásy tím, že propaguje společný růst s nově vznikajícími nezávislými kosmetickými značkami. Společnost pravidelně pořádá semináře o kosmetických trendech a marketingové strategii pro značky svých klientů, podporuje pop-up obchody (dočasné maloobchodní obchody k propagaci) nezávislých značek na Týdnu krásy v Soulu a od roku 2023 pořádá společně se svými partnery seminář o udržitelnosti SPOJTE SE PRO EKOLOGII s cílem vybudovat společný hodnotový řetězec udržitelného investování.

„To, že jsme byli již druhý rok po sobě uznáni jako jedna z nejlepších společností na světě v oblasti udržitelného růstu, odráží výsledky našeho komplexního a dlouhodobého závazku k udržitelnému řízení," řekl Yoon Sang Hyun, místopředseda skupiny Kolmar. „Budeme i nadále přebírat odpovědnost jako globální společnost zastupující Koreu tím, že budeme prosazovat ekologické řízení a technologické inovace."

