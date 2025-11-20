Kolmar Korea figure pour la deuxième année consécutive dans le classement World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 par Time

Classée dans les 7 % les plus performantes parmi plus de 4 000 entreprises mondiales, soulignant son leadership en matière d'innovation respectueuse de l'environnement et de croissance responsable

SÉOUL, Corée du Sud, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea, leader mondial ODM (Original Development Manufacturer) en cosmétique, a été sélectionnée pour la deuxième année consécutive dans le classement World's Best Companies in Sustainable Growth 2026 par TIME, réaffirmant sa position de précurseur mondial en matière de pratiques commerciales écologiques et responsables. Le classement a été annoncé le 13 novembre par TIME en collaboration avec le cabinet d'études Statista. Il reconnaît les 500 meilleures entreprises du monde en matière de croissance durable. Kolmar Korea est classée 294e au classement général.

Seules dix entreprises coréennes figurent sur la liste cette année, soit 13 de moins que l'année dernière, et Kolmar Korea est la seule entreprise coréenne de cosmétiques à avoir été classée deux années de suite.

L'évaluation s'est basée sur trois facteurs à pondération égale sur une échelle de 100 points : croissance des revenus, stabilité financière et impact environnemental. Plus de 4 000 entreprises mondiales de tous les secteurs d'activité qui publient de manière transparente des données sur leurs performances environnementales ont été retenues pour l'évaluation.

Kolmar Korea a obtenu un score total de 81,02, la plaçant dans les 7 % les plus performantes au niveau mondial, tout en conservant un classement solide malgré une concurrence accrue de la part d'entreprises mondiales affichant un fort TCAC et une grande stabilité financière. L'entreprise a enregistré des résultats particulièrement élevés en matière de développement durable, se classant au deuxième rang des entreprises coréennes pour ce qui est de l'intensité carbonique et des émissions, et parmi les 30 % les plus performantes au monde pour ce qui est de la gestion des déchets et des ressources en eau.

Cette réalisation reflète l'engagement important et continu de Kolmar Korea en faveur de l'innovation respectueuse de l'environnement et de la durabilité circulaire. Pionnière dans son secteur, Kolmar Korea a développé des solutions d'emballage durables telles que le tube en papier, le bâton en papier et l'emballage pompe en papier utilisable d'une main, réduisant de manière significative l'utilisation du plastique. En particulier, son tube en papier et son bâton en papier ont remporté les trois prix de design les plus prestigieux au monde - IDEA(International Design Excellence Awards), iF Design Award, et Red Dot Design Award, ce qui confirme son influence sur les tendances mondiales en matière d'emballage.

L'entreprise accélère également le développement de formulations et d'ingrédients durables. Son portefeuille comprend des crèmes solaires certifiées Green Technology Product, fabriquées grâce à un processus d'extraction d'ingrédients anti-âge qui réduit les émissions de carbone de 83 %, ainsi que des produits biodégradables de soins capillaires et corporels qui se décomposent naturellement à plus de 99 %, minimisant ainsi la charge environnementale. Kolmar Korea a également renforcé ses capacités de fabrication durable, en atteignant un taux de recyclage des déchets de de 84,8 % et en réduisant les déchets envoyés en décharge de 57,8 % d'une année sur l'autre, dans le cadre de son initiative « Zéro décharge ».

Parallèlement aux efforts internes de développement durable, Kolmar Korea s'engage à soutenir la croissance de l'écosystème coréen de la beauté en promouvant une croissance partagée avec les marques de beauté indépendantes émergentes. L'entreprise organise régulièrement des séminaires sur les tendances de la beauté et les stratégies de marketing pour les marques clientes, soutient les boutiques éphémères des marques indépendantes à Seoul Beauty Week, et organise le séminaire sur le développement durable CONNECT FOR GREEN avec des partenaires depuis 2023 pour construire une chaîne de valeur ESG collaborative.

« Le fait d'être reconnue comme l'une des meilleures entreprises mondiales en matière de croissance durable pour la deuxième année consécutive reflète les résultats de notre engagement global et à long terme en faveur de la gestion durable », a déclaré Yoon Sang Hyun, vice-président du groupe Kolmar. « Nous continuerons à prendre nos responsabilités en tant qu'entreprise mondiale représentant la Corée en favorisant une gestion respectueuse de l'environnement et l'innovation technologique.

