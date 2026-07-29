Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявляет об открытии Гуггенхайм Абу-Даби 11 декабря 2026 года

Знаменитый музей, берущий своей начало в Объединенных Арабских Эмиратах и формирующий глобальный художественный диалог

Гуггенхайм Абу-Даби будет соединять культуры, служить источником вдохновения и воспевать искусство эпохи с 60-х годов прошлого века и по настоящее время

Музей дарит новый взгляд на современное искусство, экспонируя художников со всего света.

После открытия музей укрепит свой статус одного из самых значимых музейных объектов в мире

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 30 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Департамент культуры и туризма Абу-Даби объявил о том, что 11 декабря 2026 года Гуггенхайм Абу-Даби откроет свои двери, что еще больше укрепит позиции Абу-Даби в качестве одной из ведущих культурных столиц мира.

Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi Announces 11 December 2026 Opening of Guggenheim Abu Dhabi

Гуггенхайм Абу-Даби — это музей современного искусства, который станет местом встреч и культурного обмена, способствуя созданию более взаимосвязанного и разнообразного мирового сообщества через искусство. Музей обладает уникальной идентичностью и видением, сформированным художественным ландшафтом Абу-Даби и призван отражать историю Объединенных Арабских Эмиратов и не только, поощряя интерес молодого поколения к современному искусству.

Музей присоединяется к растущему сообществу музеев и культурных центров в районе Saadiyat Cultural District, включая Louvre Abu Dhabi, Zayed National Museum, Natural History Museum Abu Dhabi и teamLab Phenomena Abu Dhabi, позиционируя район как место одной из самых значительных концентраций культурных учреждений в мире. Музей Гуггенхайма в Абу-Даби, входящий в созвездие музеев Гуггенхайма в Нью-Йорке, Венеции и Бильбао, привносит особую самобытность, сформированную наследием Абу-Даби, в регионе, который тысячелетиями находился на перекрестке культуры и торговли.

Его Превосходительство Мохамед Халифа Аль Мубарак (His Excellency Mohamed Khalifa Al Mubarak), председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби, сказал: «Гуггенхайм Абу-Даби является одним из определяющих моментом в истории нашей культуры. Музей стал возможным благодаря давней убежденности эмирата в том, что культура является самым прочным мостом между народами и связующим элементов обществ, нацеленных на будущее. Он смотрит на современное искусство под новым углом, экспонируя произведения искусства со всего света. Являясь одним из ключевых сооружений района Saadiyat Cultural District, данный музей создаст новые преобразующие возможности для обучения, творчества и культурного обмена, вдохновляя будущие поколения на раскрытие собственного потенциала. Здесь каждому найдется место и можно увидеть себя в рассказанных музеем историях, взаимодействуя с идеями и художественными голосами со всего мира».

Доктор Мариет Вестерманн (Mariët Westermann), генеральный директор фонда Соломона Р. Гуггенхайма, сказала: «Фонд Гуггенхайма с гордостью и радостью поддерживает давние связи с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби, который создает музей современного искусства потрясающего масштаба и устремлений. Художественная коллекция музея уникальна и глобальна, и хотя находится в данном регионе, в ней представлены работы со всех континентов. Благодаря множеству историй, которые будут рассказы и на которые она вдохновит, Гуггенхайм Абу-Даби станет источником чудес, центром единения, а также местом, вызывающим интерес и дарящим радостные моменты людям из Объединенных Арабских Эмиратов и со всего мира».

Задуманный как площадка для диалога, данный музей объединяет различные взгляды из разных географических регионов и разных поколений через призму современного искусства. Охватывая широкий спектр средств художественной выразительности, включая живопись, скульптуру, инсталляцию, фотографию, движущиеся изображения и новые медиа, музей представляет искусство как динамичный и постоянно развивающийся диалог во времени и пространстве.

Гуггенхайм Абу-Даби отражает роль Абу-Даби как катализатора художественных инноваций и творческого процесса, способствуя установлению значимых связей между художниками, идеями и аудиторией. Строя композицию музея вокруг посетителя, он предлагает открытый исследовательский опыт, где каждое путешествие разворачивается во взаимосвязанных повествованиях о времени, месте и теме.

Спроектированный покойным лауреатом Притцкеровской архитектурной премии Фрэнком Гери (Frank Gehry), музей расположен на острове Саадият в Абу-Даби, где суша встречается с морем. Имеющая богатые корни архитектурная достопримечательность предложит новый взгляд и пригласит посетителей слиться с тщательно отобранной коллекцией музея.

Неотъемлемой частью художественного опыта является архитектура Гуггенхайм Абу-Даби, которая позволяет посетителям путешествовать по взаимосвязанным пространствам. Музей создан, чтобы производить впечатление на всех уровнях, обладая впечатляющей архитектурой и предлагая захватывающий опыт внутри. В здании расположено 30 галерей, которые раскрываются по мере путешествия по внутреннему пространству. Между собой они соединены центральным атриумом и десятью скульптурными конусами, которые подчеркивают динамичный контур здания. Девять конусов покрыты сеткой из нержавеющей стали, а один — ониксом и стеклом.

Достигая высоты до 88 метров, скульптурные конусы обеспечивают естественную вентиляцию и тень, повышая энергоэффективность здания и подчеркивая его смелый силуэт. Имея площадь внутренних залов 11 600 квадратных метров, и 23 000 квадратных метров открытых выставочных площадей, общая площадь застройки составляет 80 000 квадратных метров Это подчеркивает роль музея в качестве одного из самых значительных сооружений, которое подходит для экспонирования предметов искусства впечатляющих размеров, разнообразного спектра средств выразительности и экспериментального характера, начиная с 1960 года.

С 2009 года Гуггенхайм Абу-Даби создает постоянно множащуюся коллекцию современного искусства, которая будет отражать и продвигать роль Абу-Даби как катализатора творческого процесса и инноваций в искусстве. Гостям предлагается взаимодействовать с искусством на своих условиях, создавая собственные маршруты сквозь галереи, в которых представлены произведения из основных направлений искусства, начиная с 1960 года, такие как абстракции, популярная культура, земля, язык и сторителлинг.

Экспонаты повествуют о связях разных мест, поколений и художественных практик и обеспечивают динамические рамки для понимания искусства нашего времени как источника знаний, выразительных средств и связи, приглашая посетителей исследовать историю искусства через взаимоотношения и резонансы, а не линейную хронологию.

Знаковый для Абу-Даби и всего мира музей улучшит понимание, расширит перспективы и предложит новые способы взаимодействия с искусством нашего времени, выводя эмират на передний план мирового художественного творчества, дискурса и культурного обмена. Более подробная информация о коллекции и комиссиях будет объявлена в ближайшие месяцы.

Действуют постоянные общественные программы по всей территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вы можете вступить в сообщество Гуггенхайм Абу-Даби здесь.

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О ГУГГЕНХАЙМ АБУ-ДАБИ

Гуггенхайм Абу-Даби — это музей современного искусства, который объединяет культуры, служит источником вдохновения и прославляет искусство эпохи 60-х годов прошлого века и по настоящее время, экспонируя работы художников со всего мира. Музей предложит новый взгляд на современное искусство с ракурса Абу-Даби через призму коллекции, заказных работ, исследований, экспозиций и многоязычной программы.

Стремясь отразить транскультурный подход, музей выходит за рамки хронологии и географии, чтобы подчеркнуть художественные линии, связи и культурный обмен. Коллекция охватывает широкий спектр средств художественной выразительности, включая живопись, скульптуру, инсталляции, фотографию, движущиеся изображения и новые средства художественной выразительности.

Гуггенхайм Абу-Даби ставит посетителя в центр этого путешествия, позволяя ему знакомиться и вазимодействовать с современным искусством на своих условиях. Посетители смогут проложить свой собственный маршрут открытий через галереи музея, где переплетены разные времена, места и темы.

Гуггенхайм Абу-Даби — это результат дальновидного сотрудничества Департамента культуры и туризма Абу-Даби и Фонда Соломона Р. Гуггенхайма.

Расположенный в самом сердце культурного района Saadiyat Cultural District, с видом на море и спроектированный прославленным архитектором Фрэнком Гери (Frank Gehry), Гуггенхайм Абу-Даби является культовой достопримечательностью, вдохновленной архитектурными формами региона Персидского залива. Музей имеет площадь в 11 600 квадратных метров, на которой расположены 30 галерей, в дополнение к 23 000 квадратным метрам внешних выставочных площадей, расположенных в конусах и террасах, окружающих здание.

О ДЕПАРТАМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АБУ-ДАБИ

Департамент культуры и туризма Абу-Даби стимулирует устойчивый рост секторов культуры и туризма Абу-Даби, способствует экономическому прогрессу и помогает достичь более широких глобальных амбиций Абу-Даби. Работая в партнерстве с организациями, которые определяют позицию эмирата как ведущего международного направления, Депаратмент культуры и туризма Абу-Даби стремится объединить экосистему вокруг общего видения потенциала эмирата, координировать усилия и инвестиции, предоставлять инновационные решения и использовать лучшие инструменты, политики и системы для поддержки индустрии культуры и туризма.

Миссия Департамента культуры и туризма Абу-Даби определяется людьми, наследием и ландшафтом эмирата. Мы работаем над повышением статуса Абу-Даби как аутентичного места, места инноваций и беспрецедентных ввпечатлений, представленного его живыми традициями гостеприимства, новаторскими инициативами и творческой мыслью.

Для получения дополнительной информации о Департаменте культуры и туризма Абу-Даби и курорте посетите: dctabudhabi.ae и visitabudhabi.ae, а также abudhabiculture.ae

О ФОНДЕ СОЛОМОНА Р. ГУГГЕНХАЙМА

Фонд Соломона Р. Гуггенхайма был основан в 1937 году. Он занимается продвижением понимания и оценки современного искусства посредством выставок, образовательных программ, исследовательских инициатив и публикаций. Стремясь к инновациям, Фонд Соломона Р. Гуггенхайма собирает, сохраняет и интерпретирует современное искусство и исследует идеи разных культур посредством динамичных кураторских и образовательных инициатив и сотрудничества. С его созвездием различных музеев, выставок, публикаций и цифровых платформ, обладающих узнаваемым характером как с архитектурной, так и с культурологической точек зрения, фонд привлекает как местную, так и глобальную аудиторию. Международное созвездие музеев включает Музей Соломона Р. Гуггенхайма в Нью-Йорке, Коллекцию Пегги Гуггенхайм в Венеции, Музей Гуггенхайма в Бильбао и Гуггенхайм Абу-Даби. Чтобы узнать больше о музее и деятельности Гуггенхайма по всему миру, посетите guggenheim.org.