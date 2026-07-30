阿布扎比文化與旅遊部宣佈，阿布扎比古根漢將於 2026 年 12 月 11 日開幕

博物館將成為薩迪亞特文化區 (Saadiyat Cultural District) 中不斷擴展的博物館與文化機構群的一員，區內還包括阿布扎比羅浮宮、扎耶德國家博物館、阿布扎比自然歷史博物館及 teamLab Phenomena Abu Dhabi，令該區躋身全球最重要的文化機構聚集地之一。 阿布扎比古根漢是紐約、威尼斯及畢爾包古根漢博物館網絡的一部分，擁有由阿布扎比文化底蘊所塑造的獨特定位，位處數千年來文化與貿易交匯的區域。

阿布扎比文化與旅遊部主席 Mohamed Khalifa Al Mubarak 閣下表示：「阿布扎比古根漢是我們文化征途上的重大時刻。 博物館的誕生，源於阿布扎比酋長國持久的信念——文化乃各國人民之間最持久的橋樑，亦是構築前瞻性社會的基石。 既為現當代藝術開拓新穎視野，亦讓世界各地的藝術瑰寶綻放光芒。 作為薩迪亞特文化區的重要一環，博物館將為學習、創意及文化交流開創變革的新契機，激勵未來世代勇於發掘自身潛力。 在此，人人皆有歸屬，並能在博物館所訴說的故事中映照自身，接觸來自世界各地的思想與藝術聲音。」

所羅門•古根漢基金會 (Solomon R. Guggenheim Foundation) 總監兼行政總裁 Mariët Westermann 博士表示：「古根漢基金會非常榮幸且欣喜能與阿布扎比文化與旅遊部長期合作，共同打造一座規模宏大、抱負遠大的當代藝術博物館。 博物館的藝術珍藏獨具一格，既深植本土，又放眼全球，以本地區為重心，同時匯聚來自世界各大洲的藝術作品。 透過博物館所訴說和邀約共譜的豐富故事，阿布扎比古根漢將成為帶來驚喜與驚歎的泉源、連繫彼此的樞紐，以及讓阿聯酋及全球民眾既好奇又喜悅的殿堂。」

博物館以對話平台為願景，透過現當代藝術，融匯來自四方及各代的多元視野。 博物館廣納繪畫、雕塑、裝置、攝影、動態影像及新媒體等廣泛藝術媒介，將藝術演繹為一場跨越時空與地域、生機蓬勃且不斷蛻變的對話。

阿布扎比古根漢展現阿布扎比作為藝術創新與創意創作推動者的角色，致力在藝術家、理念與觀眾之間建立深具意義的聯繫。 博物館以參觀者為核心，營造開放的探索體驗，讓每次旅程都在時間、空間與主題交錯的敘事脈絡中徐徐展開。

此館由已故普利茲克建築獎 (Pritzker Architecture Prize) 得主 Frank Gehry 設計，位於阿布扎比的薩迪亞特島，此處正是海陸交匯之地。 這座植根於當地的建築地標，將開創全新視野，並誠邀訪客共同參與博物館的策展之旅。

阿布扎比古根漢的建築以互相串聯的空間延展參觀者的旅程，是藝術體驗中不可或缺的一部分。 博物館的設計在每個層面皆力求震撼人心，外觀氣勢恢宏，內部則帶來沉浸式體驗。 建築內有 30 個展廳，由中央中庭相連，並以十個極具雕塑美感的錐體點綴其間，為建築充滿動感的天際線增添獨特風采。 當中九座錐體披以不銹鋼網，另一座則以縞瑪瑙及玻璃點綴。

雕塑錐體高達 88 米，兼具自然通風與遮陽功能，既提升建築的能源效益，也突顯其大膽鮮明的輪廓。 這座地標擁有 11,600 平方米的室內展廳空間及 23,000 平方米的戶外展覽區域，總建築面積達 80,000 平方米，鞏固其作為全球極具規模的博物館建設項目的地位，足以容納自 1960 年代以來藝術在規模、多元媒介及實驗精神上的豐碩成果。

自 2009 年以來，阿布扎比古根漢不斷擴充現當代藝術珍藏，這些藏品將映照並深化阿布扎比作為創意生產與藝術創新推動者的角色。 參觀者將可按個人節奏與藝術對話，在展廳中走出獨特的探索路徑；這些展廳圍繞自 1960 年代以來的藝術主軸，例如抽象 (Abstractions)、流行文化 (Popular Culture)、土地 (Land)、語言 (Language) 及敘事 (Storytelling)。

展覽內容展現跨越地域、世代與藝術實踐之間的聯繫，並提供動態架構，引導我們將當代藝術視為知識、表達與連繫的泉源；同時邀請參觀者以關係及共鳴為線索，而非按線性年代脈絡來探索藝術史。

作為阿布扎比以至全球的地標，博物館將促進理解、拓闊視野，並提供與當代藝術互動的新途徑，使阿布扎比躋身全球藝術創作、論述及交流的最前線。 有關館藏及委託作品的更多詳情，將於未來數月內陸續公佈。

公共活動項目正在阿聯酋各地活躍且持續地展開。 歡迎按此加入我們的阿布扎比古根漢社群。

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關於阿布扎比古根漢

阿布扎比古根漢是一座現當代藝術博物館，致力促進文化交流、啟迪人心，並展現從 1960 年代至今的藝術風采，讓世界各地的藝術家綻放光芒。 博物館將透過其館藏、委託作品、研究、展覽及多語種活動計劃，從阿布扎比的獨特視角，為現當代藝術帶來嶄新演繹。

博物館以展現跨文化視野為宗旨，突破時間及地域的框架，彰顯藝術的傳承系譜、網絡連繫及交匯互動。 館藏廣納繪畫、雕塑、裝置、攝影、動態影像及新媒體等多元藝術媒介。

阿布扎比古根漢以訪客為中心，引領他們踏上與現代及當代藝術相遇和交流的旅程。 參觀者可在博物館內穿梭於時空與主題交織的展廳，按照自己的方式，開拓獨一無二的探索旅程。

阿布扎比古根漢是阿布扎比文化與旅遊部與所羅門•古根漢基金會展開富遠見合作的成果。

阿布扎比古根漢位處薩迪亞特文化區核心，臨海而建，由著名建築師 Frank Gehry 操刀設計，靈感源自海灣地區的建築風格，是一座富有代表性的地標。 博物館共有 30 個展廳，總面積達 11,600 平方米；此外，建築周圍的錐體及露台還提供 23,000 平方米的戶外展覽空間。

關於阿布扎比文化與旅遊部

阿布扎比文化與旅遊部致力推動阿布扎比文化與旅遊產業的可持續增長，促進經濟發展，同時協助實現阿布扎比更宏大的全球目標。 透過與那些確立阿布扎比酋長國為領先國際目的地的機構合作，阿布扎比文化與旅遊部致力凝聚整個生態系統，以對阿布扎比酋長國潛力的共同願景為核心，協調各方資源及投資，提供創新方案，並運用最佳工具、政策及系統，支持文化及旅遊產業的發展。

阿布扎比文化與旅遊部的願景，植根於該酋長國的人民、文化遺產及自然風光。 我們致力提升阿布扎比的地位，使其成為融合真誠真意、創新能力與非凡體驗的境地，這些特質充分體現在其延續至今的好客傳統、開創性舉措及創造性思維之中。

如欲進一步了解阿布扎比文化與旅遊部及當地旅遊資訊，歡迎瀏覽：dctabudhabi.ae、visitabudhabi.ae 及 abudhabiculture.ae。

關於所羅門•古根漢基金會

所羅門•古根漢基金會於 1937 年成立，致力透過展覽、教育項目、研究計劃及出版物，促進公眾對現代及當代藝術的認識和鑑賞。 基金會秉持創新精神，收藏、保存並詮釋現當代藝術，同時透過靈活多變的策展與教育項目及跨界合作，探索跨文化的多元理念。 基金會擁有建築風格及文化特色各異的博物館網絡，並通過展覽、出版物及數碼平台，與本地及全球觀眾建立聯繫。 當中的國際博物館網絡包括紐約所羅門•古根漢博物館 (Solomon R. Guggenheim Museum)、威尼斯佩姬•古根漢收藏館 (Peggy Guggenheim Collection)、畢爾包古根漢博物館 (Guggenheim Museum Bilbao)，以及阿布扎比古根漢 (Guggenheim Abu Dhabi)。 如欲深入了解博物館及古根漢在世界各地的活動，歡迎瀏覽 guggenheim.org。

SOURCE Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi