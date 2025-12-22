Vantage Markets får utmärkelse för realtidssamarbete med Trend Micro

Innovation Partnership Award belyser djupgående samarbete, delning av underrättelseinformation i realtid och avancerad säkerhetsutbyggnad på en av Australiens ledande finansiella handelsplattformar

SYDNEY, 22 december, 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), en global ledare inom cybersäkerhet, meddelade idag att Vantage Markets har hedrats med utmärkelsen Innovation Partnership Award, vilken erkänner organisationens banbrytande tillvägagångssätt för att stärka cybermotståndskraft och dess strategiska samarbete med Trend Micro.

Vantage Markets företagsgrupp verkar på mer än 30 globala kontor, medan Vantage Markets erkänns som en av världens ledande handelsplattformar för flera tillgångar. Dess fokus på tillförlitlighet, hastighet och användarupplevelse har gjort den till den främsta handelsplattformen i Australien och nummer två globalt. Mot bakgrund av snabb tillväxt och ett alltmer komplext globalt hotlandskap har organisationen investerat kraftigt i att etablera en integrerad, underrättelsebaserad cybersäkerhetsgrund.

Sedan 2021 har Vantage Markets och Trend Micro byggt upp ett nära partnerskap. Genom detta samarbete har Vantage Markets skalat sin säkerhetskapacitet till en global funktion, genom att utnyttja realtidintelligens om hot samt enhetlig synlighet i kritiska miljöer.

Eric Cheng, chef för cyber- och informationssäkerhet, Vantage Markets: "Säkerheten ligger till grund för varje aspekt av den handelsupplevelse vi levererar. Att samarbeta med Trend Micro har gjort det möjligt för oss att låta våra säkerhetsoperationer mogna mycket snabbare än vi skulle ha kunnat gjort på egen hand. Möjligheten att korrelera moln, arbetsbelastning och identitetstelemetri på ett och samma ställe har i grunden förändrat hur vi upptäcker och reagerar på hot över hela vårt globala fotavtryck. Detta erkännande återspeglar vårt åtagande att kontinuerligt höja ribban för motståndskraft, inte bara för vår egen organisation, utan även för det bredare ekosystemet för finansiella tjänster."

Vantage Markets har implementerat en omfattande svit av Trend Micro-lösningar inom Vision One AI-drivna Enterprise Cybersecurity-plattformen, inklusive Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security och Trend Service One™. Detta integrerade tillvägagångssätt har gett ökad synlighet över molnet, användare och applikationer, snabbare upptäckt och respons samt en konsekvent säkerhetsupplevelse över den snabbt växande globala närvaron.

Som ett komplement till denna teknologiska grund har Vantage-säkerhetsteamet globalt erkända certifieringar, inklusive CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE och CISA, samt omfattande erfarenhet av säkerhetsarkitektur på banknivå och globala red-team-operationer. Denna expertis säkerställer att användarkonton och tillgångar skyddas av högkvalificerade yrkesmän med beprövade förmågor.

Innovation som drivs av insikt och delad intelligens

En nyckelfaktor som erkänns genom utmärkelsen är Vantage Markets kontinuerliga bidrag till det bredare cybersäkerhetssamhället. Organisationen delar regelbundet information om framväxande hotaktörer, deltar i privata produktförhandsgranskningar och ger feedback som direkt informerar om Trend Micros plattformsutveckling.

Denna samarbetsmodell har stärkt båda organisationernas förmågor och gjort det möjligt för Trend Micro att förfina sin teknik för att upptäcka och hantera hot, samtidigt som Vantage Markets får en djupare situationsmedvetenhet och en kontext för hot i realtid.

Stärka cybermotståndskraften inom finansiella tjänster

Finansiella institutioner fortsätter globalt att möta alltmer sofistikerade och snabba cyberhot. För Vantage Markets har förmågan att förena telemetri, automatisera riskidentifiering och påskynda utredningsarbetsflöden varit central för dess säkerhetstransformation.

Trend Vision One™-plattformen har spelat en grundläggande roll för att leverera dessa resultat, vilket möjliggör ett mer integrerat skydd över molninfrastruktur, arbetsbelastningar, identitet och användaraktivitet.

Srujan Talakokkula, Managing Director, Trend Micro Commercial ANZ: "Vantage Markets är ett utmärkt exempel på vad som är möjligt när organisationer behandlar cybersäkerhet som en strategisk möjliggörare. Deras anpassningshastighet, villighet att samarbeta och bidrag till hotintelligens har direkt påverkat hur vi utvecklar vår plattform. Genom att konsolidera synligheten och automatisera högvärdiga säkerhetsarbetsflöden har de byggt en motståndskraftig och skalbar modell som sätter ett riktmärke för finansiella tjänsteorganisationer i hela regionen. Vi är stolta över att stödja deras resa och ser fram emot vad som väntar härnäst."

Framåtblickande

Erkännandet markerar en viktig milstolpe i Trend Micros och Vantage Markets pågående partnerskap och stärker deras gemensamma åtagande att förbättra cybersäkerhetsberedskapen inom finanssektorn.

Eftersom Vantage Markets fortsätter att expandera sin globala närvaro har organisationen åtagit sig att stärka den finansiella säkerheten på lång sikt. Detta kommer att ytterligare utnyttja Trend Micros AI-drivna plattform för att främja dess säkerhetsvision, förbättra efterlevnaden, stärka molnskydd och säkerställa säkrare upplevelser för kunder över hela världen.

Om Trend Micro

Trend Micro, en global cybersäkerhetsledare, hjälper till att göra världen säker för utbyte av digital information mellan människor, regeringar och företag. Trend Micro utnyttjar säkerhetsexpertis och AI för att skydda fler än 500 000 företag och miljontals individer över moln, nätverk, slutpunkter och enheter över hela världen. Kärnan är Trend Vision One™, den enda AI-drivna cybersäkerhetsplattformen för företag som centraliserar hanteringen av cyberrisker och säkerhetsoperationer och levererar skiktade skydd över lokala, hybrid- och multi-molnmiljöer. Den oöverträffade hotinformation som Trend Micro levererar ger organisationer möjlighet att proaktivt försvara sig mot hundratals miljoner hot varje dag. Proaktiv säkerhet börjar här. www.TrendMicro.com.au.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) är en multitillgångs- och CFD-mäklare som erbjuder kunder en smidig och kraftfull handelstjänst för CFD-produkter (Contracts for Difference) såsom forex, råvaror, index, aktier, ETF:er och obligationer.

Vantage når bortom sin roll som börsmäklare med över 15 års erfarenhet på marknaden och erbjuder ett pålitligt handelsekosystem, en prisbelönt app för mobilhandel och en användarvänlig handelsplattform som hjälper kunder att ta tillvara på varje handelsmöjlighet.

trade smarter @vantage

RISKVARNING: CFD-produkter är komplexa instrument som innebär en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. Se till att du förstår riskerna innan du handlar.

Ansvarsfriskrivning: Denna artikel tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte finansiell rådgivning, ett erbjudande eller en uppmaning om några finansiella produkter eller tjänster. Innehållet är inte avsett för invånare i någon jurisdiktion där sådan distribution eller användning strider mot lokala lagar eller förordningar. Läsare uppmanas att söka oberoende professionell rådgivning innan de fattar några investerings- eller finansiella beslut. Om du väljer att förlita dig på den presenterade informationen sker det på din egen risk.

