Hisense dévoile une stratégie de croissance fondée sur l'intelligence artificielle pour façonner la prochaine ère de la vie intelligente

QINGDAO, Chine, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marque de premier plan dans le secteur mondial de l'électronique grand public et de l'électroménager, a dévoilé une stratégie de croissance globale pilotée par l'intelligence artificielle qui guidera la prochaine phase de développement international de l'entreprise, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation, de la vie intelligente et de la valeur à long terme pour ses clients.

Cette stratégie a été présentée lors de la Hisense Global Partner Conference 2026, qui s'est tenue à New York en amont de la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, lors de laquelle Hisense a réuni ses clients et partenaires du monde entier afin de partager sa vision de l'ère de l'IA.

« L'IA est en train de tout refaçonner. Et nous faisons tous partie de cette transformation », a déclaré M. Fisher Yu, PDG du groupe Hisense. « À l'ère de l'IA, nous devons nous adapter à cette vague inévitable. Nous renforçons notre stratégie en nous appuyant sur cinq piliers : étendre notre présence dans le domaine de l'IA à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA ; transformer les appareils intelligents en compagnons de la maison intelligente grâce à des scénarios innovants basés sur l'IA ; maintenir une stratégie de marketing sportif à long terme afin de renforcer notre marque à l'échelle mondiale ; adopter une approche axée sur le service afin d'améliorer l'expérience utilisateur ; et approfondir la " glocalisation " afin de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos partenaires. »

La stratégie de Hisense repose sur un engagement à long terme en faveur de l'IA. L'entreprise met en place un écosystème d'IA intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur. « Lorsque nous intégrons Hisense à cette architecture, notre vision est claire : nous repensons l'ensemble de notre activité autour de l'IA », a déclaré M. Yu. Hisense poursuit sa croissance dans les domaines de l'IA, des semi-conducteurs, de l'énergie intelligente, de la technologie laser et de l'électronique automobile, tout en continuant à renforcer son cœur de métier dans le domaine des appareils intelligents.

Pour les consommateurs, cela se traduit par une nouvelle génération de produits qui, au-delà des simples appareils intelligents, deviennent de véritables compagnons de la maison intelligente : des appareils capables de percevoir de manière proactive leur environnement, de comprendre les préférences des utilisateurs, de communiquer naturellement et d'agir en leur nom. « Un appareil ne fait qu'exécuter des ordres. Mais un compagnon fait bien plus que cela. Il vous comprend, anticipe vos besoins et apporte une véritable chaleur à votre foyer. Et c'est là que réside l'avenir de notre secteur », a déclaré M. Yu.

Cette vision est déjà en train de devenir réalité dans l'ensemble de l'écosystème Hisense. Grâce au système d'exploitation V AI OS, les téléviseurs Hisense sont capables d'analyser les préférences et les intentions des utilisateurs et de leur proposer des recommandations de contenu hautement personnalisées au moment opportun. Au-delà du divertissement, ConnectLife permet aux appareils connectés d'agir de manière intelligente dans les domaines de la cuisine, de la lessive, de la gestion de l'air et de l'optimisation énergétique, en réunissant ces quatre fonctionnalités d'assistance par IA pour créer un foyer plus intelligent et plus intuitif.

Hisense continuera également à renforcer son image de marque à l'échelle mondiale grâce à des partenariats sportifs à long terme, s'appuyant sur le langage universel du sport pour créer un lien avec les consommateurs du monde entier. « C'est formidable de voir nos partenaires avancer, proposer de nouvelles technologies comme les LED de pointe et nous soutenir dans nos opérations de VAR à tous les niveaux », a déclaré M. Romy Gai, directeur commercial de la FIFA.

« Harvey Norman accorde une grande importance à son partenariat avec Hisense en raison des investissements continus de cette entreprise, à l'échelle mondiale, dans les technologies de pointe, l'innovation et le développement de la marque », a déclaré M. Haydon Myers, directeur général exécutif de la division Électroménager chez Harvey Norman Australie. « L'engagement de Hisense en faveur d'une stratégie de " premiumisation " à l'échelle mondiale se traduit par son partenariat dans le cadre de trois Coupes du monde de la FIFA consécutives. Cet engagement à long terme continue de renforcer la marque et crée de la valeur durable tant pour les consommateurs que pour les partenaires de distribution et le secteur dans son ensemble. »

L'engagement à long terme de Hisense dans des partenariats sportifs à l'échelle mondiale a accompagné sa croissance internationale. Alors que l'intelligence artificielle refaçonne les secteurs d'activité à l'échelle mondiale, Hisense continuera d'allier innovation technologique, partenariats internationaux et innovation centrée sur le client afin de façonner la prochaine ère de la vie intelligente.

À propos de Hisense

Créée en 1969, Hisense est une marque mondiale de premier plan dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, présente dans plus de 180 pays et spécialisée dans la fourniture de produits multimédias de qualité, d'appareils électroménagers et de solutions informatiques intelligentes. Selon Omdia, Hisense se classe au 1er rang mondial dans le segment des téléviseurs de 100 pouces et plus (2023-T1 2026). À l'origine de la technologie RGB MiniLED, Hisense continue de mener l'innovation de nouvelle génération dans ce domaine. En tant que sponsor officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026TM, Hisense met en place des partenariats sportifs mondiaux afin de nouer des liens avec des publics du monde entier.