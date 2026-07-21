Hisense เผยกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปูทางสู่อนาคตแห่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะในยุคต่อไป

News provided by

Hisense

21 Jul, 2026, 19:53 CST

ชิงเต่า ประเทศจีน, 21 กรกฎาคม 2026 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้เผยโฉมกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจร ซึ่งจะชี้นำทิศทางบริษัทในการพัฒนาระดับโลกก้าวต่อไป พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อนวัตกรรม การใช้ชีวิตอัจฉริยะ และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้า

กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการเปิดตัวภายในงาน Hisense Global Partner Conference 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ FIFA World Cup 2026 โดย Hisense ได้รวมตัวลูกค้า และพันธมิตรจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งยุค AI

Continue Reading

"AI กำลังพลิกโฉมทุกสิ่ง และพวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้" Fisher Yu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hisense Group กล่าว "ในยุค AI เราจำเป็นต้องเปิดรับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งนี้ เรากำลังยกระดับกลยุทธ์ของเราด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ การขยายขอบเขตด้าน AI ให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าหลักของ AI การเปลี่ยนอุปกรณ์อัจฉริยะให้เป็นเพื่อนคู่คิดประจำบ้านอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสานต่อกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ระดับโลกของเรา การยึดมั่นในแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอันดับแรกเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ และการเจาะลึกกลยุทธ์ระดับโลกที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้า และพันธมิตรของเรา"

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ Hisense คือความมุ่งมั่นในระยะยาวที่มีต่อ AI โดยบริษัทกำลังสร้างระบบนิเวศ AI แบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า "เมื่อเราวางตำแหน่ง Hisense ลงบนโครงสร้างนี้ วิสัยทัศน์ของเราปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน นั่นคือเรากำลังสร้างธุรกิจทั้งหมดของเราขึ้นมาใหม่โดยมี AI เป็นศูนย์กลาง" Yu กล่าว Hisense กำลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฮับ AI เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีเลเซอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักอย่างอุปกรณ์อัจฉริยะ

สำหรับผู้บริโภคแล้ว นี่หมายถึงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่พัฒนาจากอุปกรณ์อัจฉริยะไปสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดประจำบ้านอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้ในเชิงรุก เข้าใจความชอบของผู้ใช้ สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถดำเนินการแทนผู้ใช้ได้ "อุปกรณ์ทั่วไปทำได้แค่รับคำสั่ง แต่เพื่อนคู่คิดทำได้มากกว่านั้นมาก มันทั้งเข้าใจคุณ คาดการณ์ความต้องการของคุณ และนำความอบอุ่นที่แท้จริงมาสู่บ้านของคุณ และนี่คืออนาคตของอุตสาหกรรมเรา" Yu กล่าว

วิสัยทัศน์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นความจริงแล้วทั่วทั้งระบบนิเวศของ Hisense เพราะขุมพลังจาก V AI OS ทำให้ทีวี Hisense สามารถคิดวิเคราะห์ความชอบและความตั้งใจของผู้ใช้ พร้อมนำเสนอคำแนะนำคอนเทนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างลงตัวในจังหวะที่เหมาะสม นอกเหนือจากเรื่องความบันเทิงแล้ว ConnectLife ยังช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด ครอบคลุมทั้งการทำอาหาร การซักรีด การจัดการสภาพอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการรวบรวม 4 ความสามารถของเพื่อนคู่คิด AI เพื่อสร้างสรรค์บ้านที่ชาญฉลาด และตอบสนองได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ Hisense จะยังคงสานต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ระดับโลกผ่านการเป็นพันธมิตรด้านกีฬาในระยะยาว โดยใช้ภาษาสากลอย่างกีฬาในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลก "นี่นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นพันธมิตรของเราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น หน้าจอ LED ที่ล้ำสมัย และยังสนับสนุนการทำงานของ VAR ในทุกระดับการแข่งขัน" Romy Gai ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ FIFA กล่าว

"Harvey Norman ให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับ Hisense เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนระดับโลกอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์" Haydon Myers ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Harvey Norman ออสเตรเลีย กล่าว "ความมุ่งมั่นของ Hisense ในการสร้างแบรนด์ระดับพรีเมียมในตลาดโลก ซึ่งได้รับการพิสูจน์ให้เห็นผ่านการเป็นพันธมิตรในการแข่งขัน FIFA World Cup ถึง 3 สมัยซ้อน ความมุ่งมั่นระยะยาวนี้ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภค พันธมิตรค้าปลีก และอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน"

การลงทุนระยะยาวของ Hisense ในการเป็นพันธมิตรด้านกีฬาระดับโลกนั้นดำเนินไปควบคู่กับการเติบโตในระดับสากล โดย Hisense จะยังคงเดินหน้าผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเป็นพันธมิตรระดับโลก และนวัตกรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในขณะที่ AI กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกำหนดอนาคตแห่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะในยุคต่อไป

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ โดยข้อมูลของ Omdia ระบุว่าบริษัท Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ช่วงปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569) ซึ่ง Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก

SOURCE Hisense

Also from this source

Hisense Perkenal Strategi Pertumbuhan Berkuasa AI Bentuk Era Kehidupan Pintar Seterusnya

Hisense Perkenal Strategi Pertumbuhan Berkuasa AI Bentuk Era Kehidupan Pintar Seterusnya

Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, memperkenalkan strategi pertumbuhan berkuasa AI komprehensif yang...
Menemui Ketenangan di Sebalik Sorakan: Hisense Wujudkan Pengalaman Piala Dunia FIFA 2026™ yang Lebih Inklusif untuk Penyokong di Kesemua 16 Bandar Tuan Rumah

Menemui Ketenangan di Sebalik Sorakan: Hisense Wujudkan Pengalaman Piala Dunia FIFA 2026™ yang Lebih Inklusif untuk Penyokong di Kesemua 16 Bandar Tuan Rumah

Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan perkakas rumah global, bekerjasama dengan FIFA dan KultureCity bagi membantu menyediakan...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Consumer Electronics

Consumer Electronics

Household Products

Household Products

Electronic Components

Electronic Components

News Releases in Similar Topics