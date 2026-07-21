Hisense เผยกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อปูทางสู่อนาคตแห่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะในยุคต่อไป
News provided byHisense
21 Jul, 2026, 19:53 CST
ชิงเต่า ประเทศจีน, 21 กรกฎาคม 2026 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ได้เผยโฉมกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจร ซึ่งจะชี้นำทิศทางบริษัทในการพัฒนาระดับโลกก้าวต่อไป พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อนวัตกรรม การใช้ชีวิตอัจฉริยะ และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ลูกค้า
กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับการเปิดตัวภายในงาน Hisense Global Partner Conference 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กก่อนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ FIFA World Cup 2026™ โดย Hisense ได้รวมตัวลูกค้า และพันธมิตรจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์แห่งยุค AI
"AI กำลังพลิกโฉมทุกสิ่ง และพวกเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้" Fisher Yu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hisense Group กล่าว "ในยุค AI เราจำเป็นต้องเปิดรับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหยุดยั้งนี้ เรากำลังยกระดับกลยุทธ์ของเราด้วย 5 เสาหลัก ได้แก่ การขยายขอบเขตด้าน AI ให้ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าหลักของ AI การเปลี่ยนอุปกรณ์อัจฉริยะให้เป็นเพื่อนคู่คิดประจำบ้านอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมสถานการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การสานต่อกลยุทธ์การตลาดด้านกีฬาในระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แบรนด์ระดับโลกของเรา การยึดมั่นในแนวทางที่ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นอันดับแรกเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ และการเจาะลึกกลยุทธ์ระดับโลกที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้า และพันธมิตรของเรา"
หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ Hisense คือความมุ่งมั่นในระยะยาวที่มีต่อ AI โดยบริษัทกำลังสร้างระบบนิเวศ AI แบบบูรณาการที่ครอบคลุมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า "เมื่อเราวางตำแหน่ง Hisense ลงบนโครงสร้างนี้ วิสัยทัศน์ของเราปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน นั่นคือเรากำลังสร้างธุรกิจทั้งหมดของเราขึ้นมาใหม่โดยมี AI เป็นศูนย์กลาง" Yu กล่าว Hisense กำลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฮับ AI เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานอัจฉริยะ เทคโนโลยีเลเซอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ควบคู่ไปกับการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักอย่างอุปกรณ์อัจฉริยะ
สำหรับผู้บริโภคแล้ว นี่หมายถึงผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่พัฒนาจากอุปกรณ์อัจฉริยะไปสู่การเป็นเพื่อนคู่คิดประจำบ้านอัจฉริยะ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้ในเชิงรุก เข้าใจความชอบของผู้ใช้ สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ และสามารถดำเนินการแทนผู้ใช้ได้ "อุปกรณ์ทั่วไปทำได้แค่รับคำสั่ง แต่เพื่อนคู่คิดทำได้มากกว่านั้นมาก มันทั้งเข้าใจคุณ คาดการณ์ความต้องการของคุณ และนำความอบอุ่นที่แท้จริงมาสู่บ้านของคุณ และนี่คืออนาคตของอุตสาหกรรมเรา" Yu กล่าว
วิสัยทัศน์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นความจริงแล้วทั่วทั้งระบบนิเวศของ Hisense เพราะขุมพลังจาก V AI OS ทำให้ทีวี Hisense สามารถคิดวิเคราะห์ความชอบและความตั้งใจของผู้ใช้ พร้อมนำเสนอคำแนะนำคอนเทนต์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างลงตัวในจังหวะที่เหมาะสม นอกเหนือจากเรื่องความบันเทิงแล้ว ConnectLife ยังช่วยให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาด ครอบคลุมทั้งการทำอาหาร การซักรีด การจัดการสภาพอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการรวบรวม 4 ความสามารถของเพื่อนคู่คิด AI เพื่อสร้างสรรค์บ้านที่ชาญฉลาด และตอบสนองได้ตรงใจมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Hisense จะยังคงสานต่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ระดับโลกผ่านการเป็นพันธมิตรด้านกีฬาในระยะยาว โดยใช้ภาษาสากลอย่างกีฬาในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคทั่วโลก "นี่นับเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นพันธมิตรของเราก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น หน้าจอ LED ที่ล้ำสมัย และยังสนับสนุนการทำงานของ VAR ในทุกระดับการแข่งขัน" Romy Gai ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจของ FIFA กล่าว
"Harvey Norman ให้ความสำคัญกับการเป็นพันธมิตรกับ Hisense เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนระดับโลกอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์" Haydon Myers ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าของ Harvey Norman ออสเตรเลีย กล่าว "ความมุ่งมั่นของ Hisense ในการสร้างแบรนด์ระดับพรีเมียมในตลาดโลก ซึ่งได้รับการพิสูจน์ให้เห็นผ่านการเป็นพันธมิตรในการแข่งขัน FIFA World Cup ถึง 3 สมัยซ้อน ความมุ่งมั่นระยะยาวนี้ยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริโภค พันธมิตรค้าปลีก และอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน"
การลงทุนระยะยาวของ Hisense ในการเป็นพันธมิตรด้านกีฬาระดับโลกนั้นดำเนินไปควบคู่กับการเติบโตในระดับสากล โดย Hisense จะยังคงเดินหน้าผสานนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเป็นพันธมิตรระดับโลก และนวัตกรรมที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในขณะที่ AI กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกำหนดอนาคตแห่งการใช้ชีวิตอัจฉริยะในยุคต่อไป
เกี่ยวกับ Hisense
Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 และเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศ และมีความเชี่ยวชาญในการส่งมอบผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียคุณภาพสูง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันไอทีอัจฉริยะ โดยข้อมูลของ Omdia ระบุว่าบริษัท Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในกลุ่มทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไป (ช่วงปี 2566 ถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2569) ซึ่ง Hisense ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ในฐานะผู้คิดค้น RGB MiniLED ทั้งนี้ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการรายแรกของ FIFA World Cup 2026TM Hisense มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการสร้างความร่วมมือด้านกีฬาระดับโลกเพื่อเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับผู้ชมทั่วโลก
SOURCE Hisense
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