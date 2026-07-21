Hisense Perkenal Strategi Pertumbuhan Berkuasa AI Bentuk Era Kehidupan Pintar Seterusnya

QINGDAO, China, 21 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama terkemuka dalam elektronik pengguna dan peralatan rumah global, memperkenalkan strategi pertumbuhan berkuasa AI komprehensif yang akan memandu fasa pembangunan global syarikat yang seterusnya, sekali gus memperteguh komitmennya terhadap inovasi, kehidupan pintar dan nilai pelanggan dalam tempoh jangka panjang.

Strategi ini diperkenalkan semasa Persidangan Rakan Kongsi Global Hisense 2026 yang diadakan di New York menjelang Perlawanan Akhir FIFA World Cup 2026TM apabila Hisense menghimpunkan pelanggan dan rakan kongsi global bagi berkongsi visinya untuk era AI.

"AI sedang memperbaharui segala-galanya dan kita semua merupakan sebahagian daripada perubahan ini," kata Encik Fisher Yu, Ketua Pegawai Eksekutif Hisense Group. "Dalam era AI, kita mesti mengharungi gelombang yang tidak dapat dihentikan ini. Kami sedang menaik taraf strategi kami berasaskan lima tonggak: memperluas jejak AI kami di seluruh rantaian nilai AI teras; mentransformasikan peranti pintar menjadi teman rumah pintar melalui inovasi senario dipacu AI; mengekalkan strategi pemasaran sukan jangka panjang untuk memperkukuh jenama global kami; berpegang kepada pendekatan yang mengutamakan perkhidmatan bagi meningkatkan pengalaman pengguna; serta memperdalam glokalisasi bagi mencipta nilai jangka panjang kepada pelanggan dan rakan kongsi kami."

Aspek utama strategi Hisense ialah komitmen jangka panjang terhadap AI. Syarikat membangunkan ekosistem AI bersepadu yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai. "Apabila kami memetakan Hisense kepada seni bina ini, visi kami dapat dilihat dengan jelas: kami sedang membina semula keseluruhan perniagaan kami berasaskan AI," kata Encik Yu. Hisense memajukan pertumbuhan dalam AI Hub, semikonduktor, tenaga pintar, teknologi laser dan elektronik automotif, di samping terus memperkukuh perniagaan peranti pintar utamanya.

Bagi pengguna, hal ini bermakna kemunculan generasi baharu produk yang berkembang daripada peranti pintar kepada teman rumah pintar — peranti yang mampu mengesan persekitarannya secara proaktif, memahami keutamaan pengguna, berkomunikasi secara semula jadi serta bertindak bagi pihak mereka. "Peranti hanya menerima arahan. Namun, teman melakukan jauh lebih daripada itu. Ia memahami anda, menjangka keperluan anda dan membawa kehangatan sebenar ke dalam rumah anda. Inilah masa depan industri kita," kata Encik Yu.

Visi ini sudahpun menjadi kenyataan di seluruh ekosistem Hisense. Dikuasakan oleh V AI OS, televisyen Hisense mampu memahami keutamaan dan niat pengguna serta menyampaikan cadangan kandungan yang sangat diperibadikan pada masa yang tepat. Selain hiburan, ConnectLife mengupayakan peralatan terhubung bertindak secara pintar dalam aspek memasak, dobi, pengurusan udara dan pengoptimuman tenaga—menyatukan keempat-empat keupayaan teman AI ini ke dalam sebuah rumah yang lebih pintar dan lebih intuitif.

Hisense juga akan terus memperkukuh jenama globalnya melalui kerjasama sukan jangka panjang dengan memanfaatkan bahasa sejagat sukan untuk berinteraksi dengan pengguna di seluruh dunia. "Keupayaan ini merupakan sesuatu yang hebat kerana dapat melihat rakan kongsi kami terus bergerak seiring dan turut mencadangkan teknologi baharu seperti LED termaju, serta menyokong kami menerusi operasi VAR pada setiap peringkat," kata Encik Romy Gai, Ketua Pegawai Perniagaan FIFA.

"Harvey Norman menghargai kerjasamanya dengan Hisense berikutan pelaburan global syarikat yang berterusan dalam teknologi canggih, inovasi dan pembinaan jenama," kata Encik Haydon Myers, Pengurus Besar Eksekutif Bahagian Elektrikal, Harvey Norman Australia. "Komitmen Hisense terhadap penjenamaan premium global dibuktikan melalui kerjasamanya dalam tiga edisi FIFA World Cup berturut-turut. Komitmen jangka panjang itu terus memperkukuh jenama serta mencipta nilai berkekalan kepada pengguna, rakan kongsi runcit dan industri secara keseluruhannya."

Pelaburan jangka panjang Hisense dalam kerjasama sukan global berkembang seiring dengan pertumbuhan antarabangsanya. Ketika AI membentuk semula industri-industri di seluruh dunia, Hisense akan terus menggabungkan inovasi teknologi, kerjasama global dan inovasi berpusatkan pelanggan bagi membentuk era kehidupan pintar yang seterusnya.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada tahun 1969, merupakan peneraju yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang peralatan rumah dan elektronik pengguna yang beroperasi di lebih 180 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah serta penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen televisyen bersaiz 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berinteraksi dengan penonton di seluruh dunia.

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