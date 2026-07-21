Hisense przedstawia strategię rozwoju opartą na AI, aby kształtować nową erę inteligentnego stylu życia

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Hisense

Jul 21, 2026, 07:36 ET

QINGDAO, Chiny, 21 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa globalna marka elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, zaprezentowała kompleksową strategię rozwoju opartą na AI, która wyznaczy kierunek kolejnego etapu globalnego rozwoju przedsiębiorstwa, wzmacniając jej zaangażowanie w innowacje, inteligentny styl życia oraz długoterminową wartość dla klientów.

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Strategia ta została zaprezentowana podczas konferencji Hisense Global Partner Conference 2026, która odbyła się w Nowym Jorku przed finałem Mistrzostw Świata FIFA 2026™, gdzie marka Hisense zgromadziła klientów i partnerów z całego świata, aby przedstawić swoją wizję ery AI.

„AI zmienia wszystko. A my wszyscy jesteśmy częścią tej zmiany" - powiedział Fisher Yu, prezes Hisense Group. „W erze AI musimy wykorzystać potencjał tej niepowstrzymanej fali zmian. Aktualizujemy naszą strategię, opierając ją na pięciu filarach: rozszerzaniu naszej obecności w kluczowych obszarach łańcucha wartości AI; przekształcaniu inteligentnych urządzeń w inteligentnych domowych asystentów dzięki innowacjom opartym na AI; kontynuowaniu długoterminowej strategii marketingu sportowego w celu umacniania naszej globalnej marki; stawianiu na podejście ukierunkowane przede wszystkim na usługi, aby podnosić jakość doświadczeń użytkowników; oraz pogłębianiu strategii glokalizacji w celu tworzenia długoterminowej wartości dla naszych klientów i partnerów".

U podstaw strategii Hisense znajduje się długoterminowe zaangażowanie w rozwój AI. Hisense buduje zintegrowany ekosystem AI obejmujący cały łańcuch wartości. „Gdy umieszczamy Hisense w tej architekturze, nasza wizja staje się jasna: przebudowujemy całą naszą działalność wokół AI" - powiedział pan Yu. Hisense rozwija wzrost w obszarach AI Hub, półprzewodników, inteligentnej energii, technologii laserowej i elektroniki samochodowej, jednocześnie nadal wzmacniając swoją podstawową działalność związaną z inteligentnymi urządzeniami.

Dla konsumentów oznacza to nową generację produktów ewoluujących od inteligentnych urządzeń do inteligentnych towarzyszy domowych - urządzeń, które mogą aktywnie postrzegać swoje otoczenie, rozumieć preferencje użytkowników, komunikować się w naturalny sposób i podejmować działania w ich imieniu. „Urządzenie po prostu wykonuje polecenia. Towarzysz robi znacznie więcej. Rozumie cię, przewiduje twoje potrzeby i wnosi prawdziwe ciepło do twojego domu. I taka jest przyszłość naszej branży" - powiedział pan Yu.

Ta wizja już staje się rzeczywistością w całym ekosystemie Hisense. Dzięki systemowi V AI OS telewizory Hisense mogą analizować preferencje i intencje użytkowników oraz dostarczać wysoce spersonalizowane rekomendacje treści we właściwym momencie. Poza rozrywką system ConnectLife umożliwia połączonym urządzeniom gospodarstwa domowego inteligentne działanie w obszarach gotowania, prania, zarządzania powietrzem i optymalizacji energii - łącząc te cztery funkcje inteligentnych towarzyszy AI w celu stworzenia bardziej inteligentnego i intuicyjnego domu.

Hisense będzie również nadal wzmacniać swoją globalną markę poprzez długoterminowe partnerstwa sportowe, wykorzystując uniwersalny język sportu do nawiązywania kontaktu z konsumentami na całym świecie. „To wspaniałe, ponieważ widzimy, jak nasi partnerzy rozwijają się i proponują nowe technologie, takie jak najnowocześniejsze rozwiązania LED, a także wspierają nas w zakresie obsługi systemu VAR na każdym poziomie" - powiedział pan Romy Gai, dyrektor ds. biznesowych FIFA.

„Harvey Norman ceni swoje partnerstwo z marką Hisense ze względu na jej nieustanne globalne inwestycje w najnowocześniejsze technologie, innowacje i budowanie marki" - powiedział pan Haydon Myers, dyrektor generalny ds. działu elektrycznego w Harvey Norman Australia. „Zaangażowanie Hisense w globalną strategię premiumizacji znajduje odzwierciedlenie w jego partnerstwie podczas trzech kolejnych edycji Mistrzostw Świata FIFA. To długoterminowe zaangażowanie nadal wzmacnia markę i tworzy trwałą wartość zarówno dla konsumentów, partnerów handlowych, jak i całej branży".

Długoterminowe inwestycje Hisense w globalne partnerstwa sportowe szły w parze z międzynarodowym rozwojem marki. W miarę jak AI przekształca branże na całym świecie, Hisense będzie nadal łączyć innowacje technologiczne, globalne partnerstwa i innowacje ukierunkowane na klienta, aby kształtować kolejną erę inteligentnego życia.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 180 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

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