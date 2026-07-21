-Hisense presenta una estrategia de crecimiento impulsada por IA para dar forma a la próxima era de la vida inteligente

QINGDAO, China, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ha dado a conocer una estrategia integral de crecimiento impulsada por IA que guiará la próxima fase de desarrollo global de la compañía, y con ello refuerza su compromiso para con la innovación, la vida inteligente y el valor a largo plazo para el cliente.

Esta estrategia se ha presentado durante la celebración de la Conferencia Global de Socios de Hisense 2026, llevada a cabo en Nueva York antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde Hisense reunió a clientes y socios de todo el mundo para compartir su visión de la era de la IA.

"La IA está transformando todo. Y todos formamos parte de ello", afirmó Fisher Yu, consejero delegado del Grupo Hisense. "En la era de la IA, debemos aprovechar esta ola imparable. Estamos actualizando nuestra estrategia con cinco pilares: expandir nuestra presencia en IA a lo largo de la cadena de valor principal de la IA; transformar los dispositivos inteligentes en compañeros para el hogar inteligente mediante la innovación de escenarios impulsada por la IA; mantener una estrategia de marketing deportivo a largo plazo para fortalecer nuestra marca global; adoptar un enfoque centrado en el servicio para mejorar la experiencia del usuario; y profundizar la glocalización para crear valor a largo plazo para nuestros clientes y socios".

En el centro de la estrategia de Hisense se encuentra un compromiso a largo plazo con la IA. La compañía está construyendo un ecosistema de IA integrado que abarca toda la cadena de valor. "Cuando integramos Hisense en esta arquitectura, nuestra visión es clara: estamos reconstruyendo todo nuestro negocio en torno a la IA", explicó Yu. Hisense está impulsando el crecimiento en AI Hub, semiconductores, energía inteligente, tecnología láser y electrónica automotriz, al tiempo que continúa fortaleciendo su negocio principal de dispositivos inteligentes.

Para los consumidores, esto significa una nueva generación de productos que evolucionan de dispositivos inteligentes a compañeros inteligentes para el hogar: dispositivos que pueden percibir proactivamente su entorno, comprender las preferencias del usuario, comunicarse de forma natural y actuar en su nombre. "Un dispositivo solo recibe órdenes. Pero un compañero hace mucho más. Te entiende, anticipa tus necesidades y aporta una calidez real a tu hogar. Y este es el futuro de nuestra industria", comentó Yu.

Esta visión ya se está haciendo realidad en todo el ecosistema Hisense. Gracias a V AI OS, los televisores Hisense pueden comprender las preferencias e intenciones de los usuarios y ofrecer recomendaciones de contenido altamente personalizadas en el momento preciso. Más allá del entretenimiento, ConnectLife permite que los electrodomésticos conectados actúen de forma inteligente en la cocina, la lavandería, la climatización y la optimización energética, unificando estas cuatro capacidades de IA para crear un hogar más inteligente e intuitivo.

Hisense seguirá fortaleciendo su marca global mediante alianzas deportivas a largo plazo, utilizando el lenguaje universal del deporte para conectar con consumidores de todo el mundo. "Es fantástico ver cómo nuestros socios avanzan y proponen nuevas tecnologías, como la vanguardista tecnología LED, y nos apoyan con las operaciones del VAR en todos los niveles", declaró Romy Gai, director comercial de la FIFA.

"Harvey Norman valora su alianza con Hisense por la continua inversión global de la compañía en tecnología de vanguardia, innovación y desarrollo de marca", indicó Haydon Myers, director general ejecutivo de Electricidad de Harvey Norman Australia. "El compromiso de Hisense con la premiumización global se demuestra a través de su colaboración en tres Copas Mundiales de la FIFA consecutivas. Este compromiso a largo plazo sigue fortaleciendo la marca y generando valor duradero para los consumidores, los socios minoristas y la industria en general".

La inversión a largo plazo de Hisense dentro del sector de las alianzas deportivas globales ha ido de la mano de su crecimiento internacional. A medida que la IA transforma las industrias en todo el mundo, Hisense seguirá combinando innovación tecnológica, alianzas globales e innovación centrada en el cliente para dar forma a la próxima era de la vida inteligente.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones de TI inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-2026T1). Como pionera de RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las alianzas deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.