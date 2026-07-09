Đưa người hâm mộ đến gần hơn với trận đấu: Hisense nâng tầm trải nghiệm xem FIFA World Cup 2026™ thông qua đổi mới công nghệ hiển thị

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 10 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đồng thời là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, đang giúp người hâm mộ bóng đá trải nghiệm từng trận đấu với độ chân thực, sự đắm chìm và sự phấn khích lớn hơn thông qua những đột phá công nghệ mới nhất trên TV cao cấp của hãng.

Từ sự kịch tính của bàn thắng ở những phút cuối, bầu không khí trong sân vận động cho đến từng chuyển động tinh tế trên sân cỏ, các công nghệ của Hisense được thiết kế để đưa người xem đến gần hơn với diễn biến của trận đấu thông qua chất lượng hình ảnh phong phú hơn, chuyển động mượt mà hơn và trải nghiệm xem đậm chất điện ảnh hơn. Từ những pha phản công nhanh đến những khoảnh khắc quyết định chiến thắng đầy kịch tính, từng khung hình đều được tối ưu hóa để mang lại hình ảnh sắc nét và chân thực hơn.

Cung cấp sức mạnh cho những trải nghiệm xem đắm chìm này là sự lãnh đạo liên tục của Hisense trong đổi mới màn hình. Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục nâng cao hiệu suất hiển thị thông qua công nghệ RGB MiniLED độc quyền. Bằng cách điều khiển độc lập các nguồn ánh sáng đỏ, xanh lá cây và xanh dương, công nghệ này mang lại độ sáng được cải thiện, biểu đạt màu sắc phong phú hơn và độ chính xác hình ảnh nâng cao, mang mọi đường chuyền, pha tắc bóng và khoảnh khắc ăn mừng trở nên sống động với độ rõ nét vượt trội trên các màn hình kích thước siêu lớn. Kết quả là một bức tranh cân bằng hơn, chân thực hơn cho phép người hâm mộ thưởng thức trận đấu chính xác như những gì đang diễn ra trên sân.

Dựa trên động lực này, Hisense sẽ trở thành thương hiệu TV đầu tiên giới thiệu Dolby Vision 2 trên toàn thế giới trên toàn bộ dòng sản phẩm TV cao cấp mới nhất của mình. Dolby Vision 2 được thiết kế chuyên biệt nhằm đáp ứng những cơ hội phát triển không ngừng của trải nghiệm truyền hình hiện đại ngày nay. Với các đổi mới như Image Engine thế hệ mới của Dolby, Content Intelligence và Authentic Motion, Dolby Vision 2 giúp các nhà sáng tạo nội dung mang đến những thước phim chân thực, chính xác và tác động đến cảm xúc hơn, đồng thời tự động điều chỉnh chất lượng hình ảnh của TV dựa trên nội dung đang xem và môi trường xem thực tế — để mọi thứ hiển thị tối ưu mà không cần bất kỳ nỗ lực nào.

Khi khán giả trên toàn thế giới cùng hướng về FIFA World Cup 2026TM, Hisense tiếp tục cam kết mang đến những đổi mới mang lại giá trị thiết thực, làm phong phú cách mọi người theo dõi, trải nghiệm và kết nối với nhau thông qua sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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