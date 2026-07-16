Huawei presenta su última estrategia en The Smarter E 2026

- Huawei presenta su última estrategia para la formación de redes eléctricas en los futuros sistemas de energía en The Smarter E 2026

MÚNICH, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el discurso en la convención de la industria en Múnich, el presidente de la gama de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, Steven Zhou, afirmó que el enfoque estratégico de la compañía se centra en soluciones integradas para la formación de redes que refuerzan la estabilidad de la red para apoyar una alta penetración de energías renovables en Europa.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

En Europa, está previsto que la penetración de la energía eólica y solar alcance el 64% para el año 2030. Al mismo tiempo, el sistema eléctrico se enfrenta a desafíos, como la menor resiliencia de la red y el debilitamiento de su capacidad, debido a la alta complejidad de la gestión y la disminución de la participación de los generadores síncronos tradicionales.

Como respuesta, los mercados europeos están incrementando la inversión en la red, ampliando el despliegue de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para la formación de redes, desarrollando nuevos códigos de red que incluyen requisitos para la formación de redes y acelerando la transición del mercado eléctrico, pasando del simple arbitraje energético a servicios auxiliares diversificados para la red. En su discurso en The Smarter E 2026, Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, declaró que estas acciones envían una clara señal de que "los futuros productos fotovoltaicos y BESS deben evolucionar para convertirse en la principal fuente de energía".

Al tiempo que las nuevas tecnologías energéticas se han convertido en una fuente de energía primaria, la industria ha entrado en un período de innovación activa, pasando de la innovación puntual a la innovación integrada. Gracias a su capacidad de formación de red, las soluciones híbridas fotovoltaicas con sistemas de almacenamiento de energía (PV-BESS) están acelerando la sustitución de las centrales térmicas tradicionales. Las funciones clave de formación de red, como el arranque en negro, el soporte de inercia y el soporte de corriente de cortocircuito, se han validado completamente en todas las condiciones operativas y plazos del sistema eléctrico, y el sistema técnico se perfecciona cada vez más.

En su discurso, Zhou relató cómo la dirección estratégica de Huawei se desarrolló en respuesta a la evolución de la red. "En 2020, presentamos LUNA, el primer sistema inteligente de almacenamiento de energía en cadena de la industria", explicó Zhou. "Llamado así por la luna, LUNA fue diseñado para vigilar la noche, asegurando que la energía limpia no termine al atardecer. Y como saben, nuestro inversor solar se llama SUN. Con raíces en el sol, impulsa el día". Zhou comentó que el papel del almacenamiento de energía se ha redefinido para garantizar la estabilidad de toda la red eléctrica y anunció que Huawei ha cambiado oficialmente la marca LUNA a LUTERRA. "LUTERRA toma su nombre de "Terra", la Tierra. Estamos pasando de iluminar la noche a proteger nuestro planeta".

En línea con la nueva estrategia Smart PV de la compañía, Huawei aprovecha sus ventajas en la integración de las tecnologías fundamentales 4T (Bit, Watt, Heat, Battery) para innovar continuamente, con el objetivo de acelerar la construcción de un sistema eléctrico moderno, incluyendo soluciones para todos los segmentos y escenarios de usuarios. En su discurso en The Smarter E 2026, Zhou también destacó proyectos comerciales e industriales en Europa que utilizan la solución integral de la compañía, la cual integra energía fotovoltaica, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), cargadores para vehículos eléctricos y programación mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, en Alemania, el parque empresarial AHS logró un aumento del 10% en sus ingresos tras solo dos años de funcionamiento de una solución integral de Huawei, y en España, Zhou señaló que "la factura eléctrica de un supermercado Carrefour se redujo en casi un 40% y el período de recuperación de la inversión fue de tan solo cinco años".

Huawei se está posicionando para la evolución del mercado eléctrico. Zhou explicó: "En el futuro, los modelos de negocio para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) se diversificarán… Gracias a la flexibilidad del hardware y la capacidad de evolución del software, la plataforma integral de Huawei se adapta a todos los modelos de negocio y maximiza los beneficios".

Con demostraciones en todo el mundo —abarcando desde España hasta Mongolia, y desde Alemania hasta Filipinas— que prueban la propuesta de valor de la tecnología de Huawei para la formación de redes, Zhou indicó que las competencias clave de la empresa "potenciarán nuestras soluciones integrales de energía fotovoltaica inteligente y BESS para ofrecer el máximo valor a nuestros clientes, al tiempo que refuerzan la estabilidad de la red en entornos con alta penetración de energías renovables".

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