Huawei przedstawia najnowszą strategię Grid-Forming dla przyszłych systemów elektroenergetycznych podczas targów The Smarter E 2026

MONACHIUM, 16 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas wystąpienia na konferencji branżowej odbywającej się w Monachium Steven Zhou, prezes linii produktowej Smart PV & ESS w Huawei Digital Power, przedstawił najnowszą strategię firmy w zakresie technologii grid-forming. Jej filarem są zintegrowane rozwiązania zwiększające stabilność sieci elektroenergetycznych i ułatwiające integrację rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii w europejskim miksie energetycznym.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

W Europie udział energii wiatrowej i słonecznej w miksie energetycznym ma wzrosnąć do 64% do 2030 r. Jednocześnie system elektroenergetyczny mierzy się z nowymi wyzwaniami, takimi jak spadek odporności sieci i osłabienie jej stabilności, wynikającymi z rosnącej złożoności bilansowania systemu oraz malejącego udziału konwencjonalnych jednostek synchronicznych.

W odpowiedzi na te zmiany europejskie rynki zwiększają nakłady na infrastrukturę sieciową, przyspieszają wdrażanie magazynów energii BESS wyposażonych w funkcje grid-forming, opracowują nowe kodeksy sieciowe uwzględniające wymagania dotyczące tej technologii oraz rozszerzają model rynku energii z prostego arbitrażu cenowego na szeroki zakres usług systemowych wspierających pracę sieci. Podczas wystąpienia na targach The Smarter E 2026 Steven Zhou, prezes linii produktowej Smart PV & ESS w Huawei Digital Power, podkreślił, że „działania te wyraźnie wskazują kierunek rozwoju branży: przyszłe instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii powinny ewoluować z roli pasywnych źródeł w kierunku podstawowych źródeł zasilania aktywnie wspierających stabilność systemu elektroenergetycznego".

Wraz z przekształcaniem się odnawialnych źródeł energii w podstawowy filar systemu elektroenergetycznego, branża wkracza w nową fazę rozwoju – od innowacji dotyczących pojedynczych technologii do zintegrowanych rozwiązań obejmujących cały system. W tym procesie hybrydowe instalacje fotowoltaiczne współpracujące z magazynami energii (PV+BESS), wykorzystujące technologię grid-forming, coraz częściej przejmują funkcje dotychczas realizowane przez elektrownie konwencjonalne. Kluczowe możliwości tej technologii, takie jak zdolność do samodzielnego uruchomienia systemu po awarii (black start), zapewnianie bezwładności systemowej oraz wsparcie prądami zwarciowymi, zostały potwierdzone w pełnym zakresie warunków i etapów pracy systemu elektroenergetycznego. Rozwiązania te zostały zweryfikowane w różnych scenariuszach pracy systemu elektroenergetycznego, a ich rozwój wskazuje na rosnącą dojrzałość i gotowość do zastosowań na dużą skalę.

W swoim wystąpieniu Zhou wyjaśnił, w jaki sposób strategia Huawei ewoluowała w odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące w sektorze energetycznym i rozwój nowoczesnych sieci elektroenergetycznych. „W 2020 roku zaprezentowaliśmy LUNA – pierwszy w branży inteligentny stringowy system magazynowania energii" – powiedział Zhou. „Nazwa LUNA, inspirowana Księżycem, odzwierciedlała ideę zapewnienia dostępu do czystej energii również po zachodzie słońca. Z kolei nasz falownik fotowoltaiczny nosi nazwę SUN, nawiązującą do Słońca i jego roli jako źródła energii napędzającej dzień". Zhou podkreślił, że rozwój systemów energetycznych zmienił również znaczenie magazynowania energii – rozwiązania te przestały pełnić wyłącznie funkcję uzupełniającą, a stały się istotnym elementem wspierającym bezpieczeństwo i stabilność całej sieci elektroenergetycznej. Podczas wydarzenia ogłosił również oficjalne przekształcenie marki LUNA w LUTERRA. Nazwa LUTERRA nawiązuje do słowa „Terra" oznaczającego Ziemię. Jak zaznaczył Zhou, symbolizuje ona przejście od idei zapewniania energii po zmroku do szerszej misji ochrony planety poprzez rozwój zrównoważonych technologii energetycznych.

W ramach nowej strategii Smart PV firma Huawei koncentruje się na wykorzystaniu potencjału integracji czterech podstawowych technologii 4T (Bit, Watt, Heat, Battery), rozwijając innowacyjne rozwiązania wspierające transformację energetyczną i tworzenie inteligentnych, nowoczesnych systemów elektroenergetycznych. Obejmuje to kompleksową ofertę dostosowaną do różnych grup użytkowników oraz szeroki zakres zastosowań.

Podczas konferencji The Smarter E 2026 Zhou przedstawił również przykłady projektów komercyjnych i przemysłowych (C&I) realizowanych w Europie z wykorzystaniem zintegrowanego rozwiązania Huawei one-fits-all. Rozwiązanie integruje fotowoltaikę, magazyny energii BESS, infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych oraz inteligentne sterowanie energią wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji. Wśród przykładów Zhou wymienił park biznesowy AHS w Niemczech, gdzie wdrożenie rozwiązania Huawei po dwóch latach eksploatacji przyczyniło się do 10-procentowego wzrostu przychodów. W Hiszpanii natomiast, według Zhou, „zastosowanie systemu pozwoliło supermarketowi Carrefour obniżyć rachunki za energię elektryczną o niemal 40 proc., przy okresie zwrotu z inwestycji wynoszącym około pięciu lat".

Huawei aktywnie przygotowuje się na przyszłą transformację rynku energii, rozwijając rozwiązania odpowiadające na zmieniające się wymagania sektora. Zhou podkreślił, że w przyszłości modele biznesowe związane z magazynami energii BESS będą coraz bardziej zróżnicowane. „Dzięki elastycznej konstrukcji sprzętowej oraz możliwościom ciągłego rozwoju warstwy programowej, platforma one-match-all Huawei jest w stanie dostosować się do różnych scenariuszy biznesowych, pomagając użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał magazynowania energii i zwiększyć uzyskiwane korzyści" – wyjaśnił Zhou.

Realizowane na całym świecie projekty pilotażowe – obejmujące m.in. Hiszpanię, Mongolię, Niemcy i Filipiny pokazują praktyczną wartość technologii grid-forming opracowanej przez Huawei oraz jej znaczenie dla przyszłości energetyki. Jak podkreślił Zhou, kluczowe kompetencje Huawei „pozwolą rozwijać kompleksowe rozwiązania Smart PV i BESS przeznaczone dla szerokiego zakresu zastosowań. Mają one nie tylko zwiększać korzyści dla użytkowników, ale również przyczyniać się do poprawy stabilności sieci elektroenergetycznych w systemach z wysokim udziałem energii odnawialnej".

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