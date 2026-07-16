Huawei představila na The Smarter E 2026 nejnovější strategii energetických sítí budoucnosti
News provided byHuawei
Jul 16, 2026, 09:39 ET
MNICHOV, 16. července 2026 /PRNewswire/ -- Ve svém projevu na odborném veletrhu v Mnichově uvedl Steven Zhou, ředitel produktové řady Chytrá fotovoltaika a systémy pro ukládání energie od Huawei Digital Power, že strategickým zaměřením společnosti jsou řešení pro tvorbu sítě a integrovaná řešení, která posilují stabilitu sítě a podporují vysoký podíl obnovitelných zdrojů v Evropě.
V Evropě se očekává, že podíl větrné a solární energie dosáhne do roku 2030 64 %. Energetický systém zároveň čelí výzvám – jako je snížená odolnost sítě a oslabená síla systému – v důsledku vysoké složitosti dispečerského řízení a klesajícího podílu tradičních synchronních generátorů.
V reakci na to zvyšují evropské trhy investice do rozvodné sítě, rozšiřují nasazení systémů BESS (bateriových úložišť) pro tvorbu sítě, vyvíjejí nové síťové předpisy zahrnující požadavky na tvorbu sítě a urychlují přechod trhu s elektřinou od jednoduché energetické arbitráže k diverzifikovaným podpůrným službám pro rozvodnou síť. Ve svém projevu na veletrhu The Smarter E 2026 uvedl Steven Zhou, ředitel produktové řady Chytrá fotovoltaika a systémy pro ukládání energie ve společnosti Huawei Digital Power, že tyto kroky vysílají jasný signál, že „budoucí fotovoltaické a BESS produkty se musí vyvinout tak, aby se staly primárním zdrojem energie".
Vzhledem k tomu, že se nové energetické technologie vyvinuly v primární zdroj energie, vstoupilo odvětví do období aktivní inovace a přechází od bodové inovace k integrované inovaci. Díky své schopnosti formovat síť urychlují hybridní řešení fotovoltaika-BESS nahrazování tradičních tepelných elektráren. Klíčové funkce tvorby sítě – jako je „start ze tmy", podpora setrvačnosti a podpora zkratového proudu – byly plně ověřeny za všech provozních podmínek a časových rámců v energetickém systému, přičemž technický systém se stále zdokonaluje.
Ve svém projevu Zhou popsal, jak se strategické směřování společnosti Huawei vyvíjelo v reakci na vývoj energetické sítě. „V roce 2020 jsme představili LUNA, první inteligentní řetězcový systém pro ukládání energie v oboru," uvedl Zhou. „Systém LUNA, pojmenovaný po Měsíci, byl navržen tak, aby bděl v noci a zajistil, že čistá energie již nekončí při západu slunce. A jak víte, náš solární střídač se jmenuje SUN. Je zakořeněn ve slunci a dodává energii během dne." Zhou uvedl, že role akumulace energie byla nově definována tak, aby zaručovala stabilitu celé rozvodné sítě, a oznámil, že společnost Huawei oficiálně povýšila značku LUNA na LUTERRA. „Název LUTERRA je odvozen od slova ‚Terra' – Země. Přecházíme od osvětlování noci k ochraně naší planety."
V rámci nové strategie „Chytrá fotovoltaika" Huawei využívá své výhody v integraci základních technologií 4T (bit, watt, teplo, baterie) k neustálým inovacím s cílem urychlit budování moderní energetické soustavy, včetně řešení pro všechny segmenty uživatelů a scénáře. Ve svém projevu na veletrhu The Smarter E 2026 Zhou také podrobně představil nejvýznamnější projekty v oblasti komerčních a průmyslových aplikací v Evropě, které využívají univerzální řešení společnosti integrující fotovoltaiku, systémy BESS, nabíječky elektromobilů a plánování pomocí umělé inteligence. Například v Německu dosáhl obchodní park AHS nárůstu tržeb o 10 % již po dvou letech provozu univerzálního řešení od Huawei a ve Španělsku, jak poznamenal Zhou, „se náklady na elektřinu supermarketu Carrefour snížily téměř o 40 % a doba návratnosti investice je pouhých pět let."
Společnost Huawei se připravuje na vývoj trhu s elektřinou. Zhou vysvětlil: „V budoucnu se obchodní modely pro systémy BESS budou dále diverzifikovat… Díky flexibilnímu hardwaru a schopnosti softwaru přizpůsobovat se vývoji se univerzální platforma společnosti Huawei dokáže přizpůsobit všem různým obchodním modelům a maximalizovat přínosy."
Díky ukázkám na celém světě – od Španělska po Mongolsko a od Německa po Filipíny –, které dokazují přínos technologie Huawei pro tvorbu energetické sítě, Zhou uvádí, že klíčové kompetence společnosti „posílí naše řešení Chytrá fotovoltaika a BESS pro všechny scénáře, aby přinesly našim zákazníkům maximální hodnotu a zároveň posílily stabilitu sítě při vysokém podílu obnovitelných zdrojů."
Share this article