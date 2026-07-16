Huawei เปิดตัวกลยุทธ์สร้างโครงข่ายไฟฟ้าล่าสุดสำหรับระบบพลังงานแห่งอนาคตที่ The Smarter E 2026
News provided byHuawei
17 Jul, 2026, 00:22 CST
มิวนิก, 16 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานประชุมอุตสาหกรรมที่เมืองมิวนิก Steven Zhou ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart PV & ESS ของ Huawei Digital Power กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ที่โซลูชันบูรณาการที่ช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้พลังงานหมุนเวียนระดับสูงในยุโรป
ในยุโรป คาดว่าสัดส่วนการใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จะสูงถึง 64% ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกัน ระบบไฟฟ้าก็กำลังเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ เช่น ความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าลดลง และระบบอ่อนกำลังลง เนื่องมาจากความซับซ้อนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สูงขึ้น และส่วนแบ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสแบบดั้งเดิมที่ลดลง
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าว ตลาดในยุโรปจึงเพิ่มการลงทุนในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ขยายการใช้งานระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) ที่สามารถสร้างโครงข่ายไฟฟ้าได้ พัฒนามาตรการใหม่ด้านโครงข่ายไฟฟ้าที่รวมข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างโครงข่ายไฟฟ้า และเร่งการเปลี่ยนแปลงตลาดพลังงานจากเพียงแค่การเก็งกำไรพลังงานไปสู่บริการเสริมโครงข่ายไฟฟ้าที่หลากหลายมากขึ้น Steven Zhou ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart PV & ESS ของ Huawei Digital Power ได้กล่าวในสุนทรพจน์ที่ The Smarter E 2026 ว่า การดำเนินการเหล่านี้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า "ผลิตภัณฑ์ PV และ BESS ในอนาคตจะต้องพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลัก"
เมื่อเทคโนโลยีพลังงานใหม่พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นแหล่งพลังงานหลัก อุตสาหกรรมจึงเข้าสู่ช่วงแห่งนวัตกรรมอย่างแข็งขัน โดยเปลี่ยนจากนวัตกรรมแบบจุดเดียวไปสู่นวัตกรรมเชิงรุก ด้วยความสามารถในการสร้างโครงข่ายไฟฟ้า โซลูชันไฮบริด PV-BESS จึงเร่งการทดแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบดั้งเดิม โดยฟังก์ชันการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่สำคัญ เช่น การกู้ระบบไฟฟ้า (black start) การรองรับความเฉื่อย และการรองรับกระแสลัดวงจร ได้รับการตรวจสอบยืนยันอย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาวะการทำงานและกรอบเวลาทั้งหมดในระบบไฟฟ้าแล้ว โดยระบบทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
ในสุนทรพจน์ของเขา Zhou ได้เล่าทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ Huawei ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิวัฒนาการของระบบโครงข่ายไฟฟ้า "เมื่อปี 2563 เราได้เปิดตัว LUNA ซึ่งเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบสตริงอัจฉริยะระบบแรกของอุตสาหกรรม" Zhou กล่าว "LUNA ตั้งชื่อตามดวงจันทร์ โดยออกแบบมาเพื่อดูแลในเวลากลางคืน เพื่อให้พลังงานสะอาดยังคงอยู่เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน และอย่างที่ทราบกันดี อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ของเราชื่อว่า SUN ซึ่งมีรากมาจากดวงอาทิตย์ ที่ให้พลังงานในเวลากลางวัน" Zhou กล่าวว่ามีการกำหนดนิยามใหม่ให้บทบาทของการกักเก็บพลังงานเพื่อรับประกันเสถียรภาพของระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด และประกาศว่า Huawei ได้ยกระดับแบรนด์ LUNA อย่างเป็นทางการเป็น LUTERRA "LUTERRA ได้ชื่อมาจาก 'Terra' ซึ่งหมายถึงโลก เรากำลังเปลี่ยนจากการให้แสงสว่างในเวลากลางคืน ไปสู่การปกป้องโลกของเรา"
Huawei ได้ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการบูรณาการเทคโนโลยีพื้นฐาน 4T (บิต วัตต์ ความร้อน แบตเตอรี่) เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายเพื่อเร่งสร้างระบบพลังงานสมัยใหม่ รวมถึงโซลูชันสำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้และทุกสถานการณ์ โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ใหม่ของบริษัทในด้าน Smart PV ในสุนทรพจน์ของเขาที่ The Smarter E 2026 นั้น Zhou ได้กล่าวถึงจุดเด่นของโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมในยุโรปที่ใช้โซลูชันแบบครบวงจรของบริษัท ซึ่งบูรณาการพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และการจัดตารางเวลาด้วย AI ตัวอย่างเช่น ในเยอรมนี สวนอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ AHS ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้ 10% หลังจากใช้งานโซลูชันแบบครบวงจรของ Huawei เพียงสองปี และในสเปน Zhou กล่าวว่า "ค่าไฟฟ้าของซูเปอร์มาร์เก็ต Carrefour ลดลงเกือบ 40% และระยะเวลาคืนทุนเพียงห้าปี"
Huawei กำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไฟฟ้า Zhou อธิบายว่า "ในอนาคต รูปแบบธุรกิจของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) จะมีความหลากหลายมากขึ้น... ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มครบวงจรของ Huawei จึงสามารถปรับให้เข้ากับทุกรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ และเพิ่มผลประโยชน์สูงสุด"
จากการสาธิตทั่วโลก ตั้งแต่สเปนถึงมองโกเลีย และเยอรมนีถึงฟิลิปปินส์ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าของเทคโนโลยีการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าของ Huawei นั้น Zhou กล่าวว่า ความสามารถหลักของบริษัท "จะช่วยเสริมศักยภาพโซลูชัน Smart PV และ BESS แบบครบวงจรเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า พร้อมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานหมุนเวียนสูง"
SOURCE Huawei
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