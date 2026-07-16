Huawei, The Smarter E 2026 etkinliğinde geleceğin enerji sistemleri için en yeni şebeke oluşturma stratejisini tanıttı

MÜNİH, 16 Temmuz 2026 /PRNewswire/ -- Münih'te düzenlenen sektör kongresinde yaptığı konuşmada, Huawei Digital Power'ın Akıllı PV ve ESS Ürün Grubu Başkanı Steven Zhou, şirketin stratejik odağının, Avrupa'da yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla şebeke istikrarını güçlendiren şebeke oluşturma özellikli entegre çözümler üzerinde olduğunu belirtti.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

Avrupa'da rüzgâr ve güneş enerjisinin penetrasyon oranının 2030 yılına kadar %64'e ulaşması bekleniyor. Aynı zamanda, yüksek sevk karmaşıklığı ve geleneksel senkron jeneratörlerin payındaki azalma nedeniyle, elektrik sistemi – şebeke dayanıklılığındaki azalma ve sistem gücündeki zayıflama gibi – çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır.

Buna karşılık, Avrupa piyasaları şebeke yatırımlarını artırıyor, şebeke dengeleyici BESS sistemlerinin yaygınlaştırılmasını genişletiyor, şebeke dengeleme gerekliliklerini içeren yeni şebeke kuralları geliştiriyor ve elektrik piyasasının basit enerji arbitrajından çeşitlendirilmiş şebeke yardımcı hizmetlerine doğru geçişini hızlandırıyor. Huawei Digital Power'ın Akıllı PV ve ESS Ürün Grubu Başkanı Steven Zhou, The Smarter E 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu adımların "gelecekteki PV ve BESS ürünlerinin birincil güç kaynağı haline gelmek üzere gelişmesi gerektiği" yönünde net bir mesaj verdiğini belirtti.

Yeni enerji teknolojileri başlıca bir enerji kaynağı haline geldikçe, sektör aktif bir inovasyon dönemine girmiş ve tek noktalı inovasyondan entegre inovasyona geçiş yapmıştır. Şebeke oluşturma yetenekleri sayesinde, hibrit PV-BESS çözümleri geleneksel termik santrallerin yerini almasını hızlandırmaktadır. Kara başlatma, atalet desteği ve kısa devre akımı desteği gibi temel şebeke oluşturma işlevleri, elektrik sistemindeki tüm çalışma koşulları ve zaman aralıkları altında tam olarak doğrulanmış olup, teknik sistem giderek daha da geliştirilmektedir.

Zhou, konuşmasında Huawei'nin stratejik yöneliminin elektrik şebekesinin gelişimine paralel olarak nasıl şekillendiğini anlattı. "2020 yılında, sektörün ilk akıllı dizili enerji depolama sistemi olan LUNA'yı piyasaya sürdük," dedi Zhou. "Adını aydan alan LUNA, geceyi gözetlemek üzere tasarlandı; böylece temiz enerjinin artık gün batımıyla sona ermemesini sağlıyor. Ve bildiğiniz gibi, güneş enerjisi invertörümüzün adı da SUN. Güneşe kök salmış bu cihaz, güne güç veriyor." Zhou, enerji depolamanın rolünün tüm şebekenin istikrarını garanti altına almak amacıyla yeniden tanımlandığını belirtti ve Huawei'nin LUNA markasını resmi olarak LUTERRA'ya yükselttiğini duyurdu. "LUTERRA, adını 'Terra'dan, yani Dünya'dan almaktadır. Artık sadece geceleri aydınlatmaktan öteye geçerek gezegenimizi korumaya doğru ilerliyoruz."

Şirketin yeni Akıllı PV Stratejisi kapsamında Huawei, 4T (Bit, Watt, Isı, Pil) temel teknolojilerinin entegrasyonundaki avantajlarından yararlanarak sürekli yenilikler gerçekleştiriyor ve tüm kullanıcı kesimlerine ve senaryolara yönelik çözümler de dahil olmak üzere modern bir enerji sisteminin kurulmasını hızlandırmayı hedefliyor. Zhou, The Smarter E 2026 etkinliğinde yaptığı konuşmada, PV, BESS, EV şarj istasyonları ve yapay zeka tabanlı planlamayı bir araya getiren şirketin her duruma uygun çözümünü kullanan Avrupa'daki C&I projelerinin öne çıkan özelliklerini de ayrıntılı olarak anlattı. Örneğin Almanya'da, AHS iş parkı, Huawei'nin her duruma uygun çözümünü kullanmaya başladıktan sadece iki yıl sonra gelirinde %10'luk bir artış kaydetti; İspanya'da ise Zhou, "bir Carrefour süpermarketinin elektrik faturası neredeyse %40 oranında azaldı ve yatırımın geri ödeme süresi sadece beş yıl olduğunu" belirtti.

Huawei, elektrik piyasasındaki gelişmelere hazırlıklı olmak için kendini konumlandırıyor. Zhou, "Gelecekte, BESS için iş modelleri daha da çeşitlenecek… Esnek donanım ve yazılımın gelişme kapasitesine dayalı olarak, Huawei'nin tek platformla tüm ihtiyaçları karşılayan platformu, tüm farklı iş modellerine uyum sağlayabilir ve faydayı en üst düzeye çıkarabilir," diye açıkladı.

İspanya'dan Moğolistan'a, Almanya'dan Filipinler'e kadar dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve Huawei'nin şebeke oluşturma teknolojisinin değer önermesini kanıtlayan gösteriler ışığında Zhou, şirketin temel yetkinliklerinin "tüm senaryolara uygun Akıllı PV ve BESS çözümlerimizi güçlendireceğini ve böylece müşterilerimize maksimum değer sunarken yenilenebilir enerji penetrasyonunun yüksek olduğu durumlarda şebeke istikrarını da pekiştireceğini" belirtiyor.

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