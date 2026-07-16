Au salon « The Smarter E 2026 », Huawei dévoile sa toute dernière stratégie de formation de réseau pour les systèmes électriques du futur

MUNICH, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Lors de son discours prononcé à l'occasion du salon professionnel de Munich, Steven Zhou, président de la gamme de produits « Systèmes intelligents de production et de stockage d'énergie photovoltaïque » chez Huawei Digital Power, a expliqué que la stratégie de l'entreprise se concentrait sur des solutions intégrées de formation de réseau visant à accroître la stabilité du réseau afin de soutenir une forte pénétration des énergies renouvelables en Europe.

Steven Zhou, President of Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power

En Europe, la part de l'éolien et du solaire devrait atteindre 64 % d'ici à 2030. Parallèlement, le système électrique est confronté à des défis tels que l'affaiblissement de sa solidité et la diminution de la résilience du réseau, en raison de la grande complexité de la répartition des flux électriques et de la part décroissante des générateurs synchrones traditionnels.

En réponse, les marchés européens renforcent leurs investissements dans le réseau, intensifient le déploiement de systèmes de stockage d'énergie par batterie formant réseau, élaborent de nouveaux codes de réseau intégrant des exigences en matière de formation de réseau et accélèrent la transition du marché de l'électricité pour passer d'un simple arbitrage énergétique à des services auxiliaires diversifiés pour le réseau. Dans son discours prononcé au salon « The Smarter E 2026 », Steven Zhou, président de la gamme de produits « Systèmes intelligents de production et de stockage d'énergie photovoltaïque » chez Huawei Digital Power, a souligné que ces initiatives envoyaient un signal clair : « Les futurs produits photovoltaïques et de stockage d'énergie par batterie doivent évoluer pour devenir une source d'énergie principale. »

À mesure que les nouvelles technologies énergétiques se sont imposées comme une source d'énergie majeure, le secteur est entré dans une phase d'innovation dynamique, passant d'une innovation ponctuelle à une innovation intégrée. Grâce à leur capacité de formation de réseau, les solutions hybrides de production et de stockage par batterie d'énergie photovoltaïque accélèrent le remplacement des centrales thermiques traditionnelles. Les principales fonctions de formation de réseau, comme le démarrage autonome, le soutien de l'inertie et la capacité à supporter les courants de court-circuit, ont été entièrement validées dans toutes les conditions d'exploitation et sur toutes les durées au sein du système électrique, le système technique ne cessant de se perfectionner.

Dans son discours, M. Zhou a retracé l'histoire de l'orientation stratégique de Huawei en fonction de l'évolution du réseau. « En 2020, nous avons lancé LUNA, le premier système de stockage d'énergie de type "smart string" ("chaîne intelligente") du secteur », a déclaré M. Zhou. « Tirant son nom de la Lune, le système LUNA a été conçu pour veiller à ce que l'énergie propre ne s'arrête plus au coucher du soleil. Et comme vous le savez, notre onduleur solaire s'appelle SUN. Il utilise l'énergie solaire pour assurer l'alimentation en journée. » M. Zhou a précisé que le rôle du stockage d'énergie avait été redéfini afin de garantir la stabilité de l'ensemble du réseau électrique, et a annoncé que Huawei avait officiellement rebaptisé LUTERRA la marque LUNA. « LUTERRA vient de "Terra", c'est-à-dire la Terre. Nous passons donc de l'éclairage nocturne à la protection de notre planète. »

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d'énergie photovoltaïque intelligente, Huawei tire parti de ses atouts en matière d'intégration des technologies fondamentales 4T (bit, watt, chaleur, batterie) pour innover en permanence, dans le but d'accélérer la mise en place d'un système électrique moderne, qui propose des solutions adaptées à tous les segments d'utilisateurs et à tous les scénarios. Lors de son intervention au salon « The Smarter E 2026 », M. Zhou a également présenté en détail les points forts des projets commerciaux et industriels menés en Europe grâce à la solution universelle de l'entreprise, qui intègre le photovoltaïque, les systèmes de stockage d'énergie par batterie, les bornes de recharge pour véhicules électriques et la planification par IA. Par exemple, en Allemagne, le parc d'activités AHS a enregistré une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires au bout de seulement deux ans d'exploitation d'une solution universelle de Huawei, et en Espagne, comme l'a souligné M. Zhou, « la facture d'électricité d'un supermarché Carrefour a été réduite de près de 40 % pour permettre un délai de récupération du capital de seulement cinq ans ».

Huawei se positionne en vue de l'évolution du marché de l'électricité. M. Zhou a expliqué : « À l'avenir, les modèles économiques liés aux systèmes de stockage d'énergie par batterie vont se diversifier davantage… Grâce à la souplesse de son matériel et à l'évolutivité de ses logiciels, la plateforme polyvalente de Huawei peut s'adapter à tous les modèles économiques pour en tirer un bénéfice maximal. »

Alors que les démonstrations organisées aux quatre coins du monde, de l'Espagne à la Mongolie et de l'Allemagne aux Philippines, mettent en évidence la valeur ajoutée de la technologie de formation de réseau de Huawei, M. Zhou affirme que les compétences clés de l'entreprise « renforceront les solutions intelligentes de production et de stockage par batterie d'énergie photovoltaïque adaptées à tous les scénarios, afin d'apporter une valeur maximale aux clients tout en consolidant la stabilité du réseau dans un contexte de forte pénétration des énergies renouvelables ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3006150/image1.jpg