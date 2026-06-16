Lockton bổ nhiệm Stéphane Lespérance làm Giám Đốc Điều Hành Hoạt Động Kinh Doanh tại Canada

Lespérance được giao nhiệm vụ cung cấp các giải pháp về rủi ro, nhân sự và quyền lợi tập trung vào khách hàng, được phát triển cho các doanh nghiệp Canada

TORONTO, ngày 17 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, công ty môi giới bảo hiểm độc lập tư nhân lớn nhất thế giới Lockton đã công bố việc bổ nhiệm chiến lược Ông Stéphane Lespéance, một chuyên gia trong lĩnh vực này, làm Giám Đốc Điều Hành phụ trách hoạt động kinh doanh mớicủa Lockton tại Canada. Việc bổ nhiệm mang tính bước ngoặt này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cung cấp hỗ trợ tư vấn tổng quát và nâng cao cho các doanh nghiệp Canada.

Stéphane Lespérance

Được công nhận rộng rãi là một nhân vật hàng đầu trong ngành bảo hiểm Canada, Stéphane gia nhập Lockton sau 24 năm đảm nhiệm các vai trò ngày càng cao tại Aon Canada, nơi ông giữ chức Chủ Tịch từ năm 2019 và Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành từ năm 2025.Thành tích đã được chứng minh của ông trong việc nâng cao dịch vụ khách hàng thông qua xây dựng và triển khai các chiến lược quản lý rủi ro phức tạp cho các tổ chức đa quốc gia quy mô lớn trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á, cũng như phát triển các đội ngũ tư vấn ưu tú, khiến ông có vị thế riêng để định hình giai đoạn tiếp theo cho các dịch vụ của Lockton tại Canada.Quyết định bổ nhiệm này phản ánh trọng tâm của Lockton trong việc xây dựng một tổ chức do người Canada lãnh đạo để hỗ trợ các doanh nghiệp vận hành trong môi trường hoạt động năng động, với áp lực ngày càng tăng đối với các giải pháp về rủi ro và nhân sự.

Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành của Lockton là Ron Lockton cho biết: "Canada là một trong 10 thị trường bảo hiểm hàng đầu thế giới, một nền kinh tế tinh vi, kết nối toàn cầu, nơi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng phức tạp và liên kết chặt chẽ với nhau. Thông qua các mối quan hệ lâu dài tại Canada, chúng tôi luôn nhận thấy nhu cầu đối với việc chuyên môn hóa sâu hơn và một mô hình tư vấn thực sự tập trung vào khách hàng. Cấu trúc độc lập của Lockton cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu đó một cách hiệu quả. Quyết định bổ nhiệm một lãnh đạo tài năng như Stéphane cho thấy thế mạnh và sức hấp dẫn từ mô hình công ty tư nhân của chúng tôi. Ông mang đến kinh nghiệm, uy tín và tầm nhìn chiến lược cần thiết để mang lại trải nghiệm tư vấn hàng đầu cho khách hàng trên khắp Canada".

Cách tiếp cận của Lockton tại Canada tập trung vào việc đưa mô hình độc lập thuộc sở hữu tư nhân của công ty đến một thị trường nơi các công ty có quy mô lớn và trung bình trên thị trường đang tìm kiếm dịch vụ tư vấn phù hợp hơn cho tất cả những khó khăn liên quan đến rủi ro và lực lượng lao động.Chiến lược của công ty sẽ kết hợp khả năng lãnh đạo của Canada và đánh giá thị trường địa phương với chuyên môn toàn cầu, từ đó giúp liên kết hoạt động kinh doanh bán lẻ tại Canada với mạng lưới toàn cầu của Lockton để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ độc đáo tại thị trường Canada, đồng thời phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp hoạt động tại Canada.

Giám Đốc Điều Hành Stéphane Lespérance sắp nhậm chức phụ trách mảng kinh doanh bán lẻ tại Canada của Lockton cho biết: "Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp Canada cần một đối tác hiểu rõ môi trường rủi ro ngày càng phức tạp mà họ phải đối mặt, từ bất ổn trong thương mại và chuỗi cung ứng, các mối đe dọa trên mạng đến áp lực về lực lượng lao động, chi phí quyền lợi ngày càng tăng, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và những thách thức cụ thể của từng ngành. Mô hình độc lập của Lockheed rất phù hợp với thị trường Canada hiện nay. Điều này cho phép chúng tôi tự do xây dựng một nền tảng thực sự tập trung vào khách hàng, từ đó giúp chúng tôi tập trung vào thành công lâu dài của khách hàng.Tôi rất hào hứng khi tập hợp một đội ngũ chuyên gia cộng tác để mang lại kết quả xuất sắc cho khách hàng của chúng tôi tại Canada".

Quyết định bổ nhiệm này dựa trên kinh nghiệm lâu năm của Lockton trong việc hợp tác với các khách hàng Canada và các doanh nghiệp đa quốc gia có hoạt động tại Canada. Lockton sẽ chia sẻ thêm chi tiết trong những tháng tới khi tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo tại Canada, tăng cường sự hiện diện trên thị trường địa phương và nâng cao năng lực tư vấn.

Giới Thiệu về Stéphane Lespérance

Với gần 30 năm kinh nghiệm trong quản lý rủi ro, Stéphane Lespérance đã xây dựng và triển khai hiệu quả các chiến lược chương trình bảo hiểm cho các tổ chức đa quốc gia quy mô lớn, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.Ông đã có 24 năm đảm nhiệm các vị trí ngày càng cao tại Aon Canada, nơi ông giữ chức vụ Chủ Tịch từ năm 2019 và sau đó là Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành từ năm 2025.Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Bảo Hiểm Canada.Stéphane đã học quản lý rủi ro tại Đại Học Québec ở Montréal và đã hoàn thành các chương trình đào tạo quản lý điều hành tại Trường Quản Lý Kellogg thuộc Đại Học Northwestern và Trường Kinh Doanh Booth thuộc Đại Học Chicago.Ngoài công việc, Stéphane còn là một vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp và thích dành thời gian cho gia đình.

Giới Thiệu về Lockton

Điều làm nên sự khác biệt của Lockton cũng chính là điều giúp công ty trở nên tốt hơn: Sự độc lập. Loại hình sở hữu tư nhân của Lockton cho phép gần 15.000 Cộng Sự đang làm việc tại hơn 160 quốc gia tập trung hoàn toàn vào nhu cầu về rủi ro và bảo hiểm của khách hàng. Với chuyên môn trải rộng khắp toàn cầu, Lockton đóng góp kiến thức sâu sắc cần thiết để đạt được những kết quả nổi bật.Tên giao dịch cho hoạt động kinh doanh tại Canada của Lockton là Lockton Brokers, ULC.

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SOURCE Lockton