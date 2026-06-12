Doanh Thu Năm Tài Chính 2026 của Lockton Tăng Trưởng Đạt 4,5 Tỷ USD

Sáu Năm Liên Tiếp Tăng Trưởng Hữu Cơ Hai Chữ Số Thúc Đẩy Hiệu Suất Toàn Cầu

KANSAS CITY, Missouri, ngày 12 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Lockton, công ty môi giới bảo hiểm độc lập, sở hữu tư nhân lớn nhất thế giới, đã báo cáo kết quả tài chính tăng trưởng mạnh mẽ trong năm tài chính 2026. Theo đó, doanh thu toàn cầu tăng 12% so với năm trước, đạt xấp xỉ 4,5 tỷ USD, bao gồm tỷ lệ tăng trưởng hữu cơ đạt 11%. Kết quả này phản ánh đà phát triển bền vững trên toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược liên tục đầu tư vào nhân lực, công nghệ và các năng lực trên quy mô toàn cầu.

Hiệu suất ấn tượng này đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Lockton đạt mức tăng trưởng hữu cơ hai‑chữ số, qua đó khẳng định mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng, mô hình kinh doanh đa dạng và chiến lược đầu tư dài hạn đúng đắn của công ty.

"Năm tài chính 2026 tiếp tục là một năm thành công vượt trội nữa của Lockton", ông Ron Lockton, Chủ Tịch kiêm Giám Đốc Điều Hành phát biểu. "Kết quả đạt được đã minh chứng cho niềm tin mà khách hàng dành cho chúng tôi, năng lực vượt trội của đội ngũ nhân sự, cùng những lợi thế từ mô hình hoạt động tư nhân và độc lập của công ty. Cơ cấu tổ chức này cho phép chúng tôi đầu tư với tầm nhìn dài hạn, thích ứng linh hoạt trước các nhu cầu mới nổi của khách hàng cũng như thị trường, đồng thời liên tục tái đầu tư vào năng lực chuyên môn, kiến thức chuyên sâu và các sáng kiến đổi mới, nhằm hỗ trợ khách hàng quản trị hiệu quả môi trường rủi ro ngày càng phức tạp."

Hiệu Suất Bền Bỉ Trước Thử Thách Thị Trường

Các kết quả kinh doanh của Lockton đặc biệt khả quan trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động suốt năm tài chính 2026 (kết thúc vào ngày 30 tháng 4 vừa qua). Phí bảo hiểm tài sản toàn cầu giảm nhẹ khi năng lực được cải thiện và cạnh tranh gia tăng, trong khi các dòng bảo hiểm trách nhiệm dân sự tại Hoa Kỳ tiếp tục chịu áp lực về giá và xu hướng chi phí tổn thất tăng cao. Trong bối cảnh đó, nền tảng kinh doanh đa dạng của Lockton vẫn mang lại sự tăng trưởng cân bằng giữa các khu vực và các lĩnh vực kinh doanh.

Lockton International và Lockton Re mỗi bên đều ghi nhận mức tăng trưởng xấp xỉ 15%.

Các hoạt động tại thị trường Hoa Kỳ đạt mức tăng trưởng hai chữ số trong năm thứ 8 liên tiếp , bất chấp các điều kiện thị trường không đồng đều giữa các khu vực và các dòng sản phẩm.

Những Điểm Nổi Bật tại Thị Trường Hoa Kỳ

Hoạt động kinh doanh của Lockton tại Hoa Kỳ ghi nhận thêm một năm tăng trưởng vững chắc, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trên toàn thị trường. Doanh thu tại Hoa Kỳ đạt gần 3 tỷ USD, tăng 11% so với năm ngoái, đánh dấu năm thứ 8 liên tiếp tại Hoa Kỳ mảng kinh doanh này đạt mức tăng trưởng hai chữ số.

Kết quả vượt trội này có được nhờ tỷ lệ giữ chân khách hàng cao và sự tăng trưởng liên tục tại các mảng kinh doanh trọng yếu. Được hỗ trợ bởi một trong những đội ngũ nhà sản xuất mạnh nhất trong ngành và các đội nhóm dịch vụ có tính hợp tác cao, Lockton đã đạt tỷ lệ duy trì doanh thu từ khách hàng lên đến 94%.

Công ty cũng tiếp tục củng cố nền tảng tại Hoa Kỳ thông qua việc mở rộng các các nhóm ngành dọc trên toàn quốc và các nghiệp vụ chuyên biệt thuộc hai mảng Giải Pháp Quản Trị Rủi Ro và Giải Pháp Nhân Sự. Riêng ở mảng Giải Pháp Nhân Sự, doanh thu lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD, phản ánh nhu cầu tăng trưởng bền vững đối với các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe toàn diện và phúc lợi tích hợp. Nhìn chung, các danh mục đầu tư này giúp tập trung chuyên môn, nâng cao tính nhất quán và giúp khách hàng tại mọi thị trường dễ tiếp cận hơn với các năng lực tiên tiến của công ty.

Những Điểm Nổi Bật Tại Thị Trường Quốc Tế

Mảng kinh doanh quốc tế của Lockton cũng trải qua một năm tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục tạo đà bứt phá tại các thị trường trọng điểm. Bất chấp các điều kiện không đồng đều giữa các khu vực, mảng quốc tế vẫn đạt mức tăng trưởng 15%, một phần nhờ mức tăng trưởng 27% từ mảng Giải Pháp Nhân Sự cùng thế mạnh được duy trì ở các dòng sản phẩm bảo hiểm bán lẻ và chuyên biệt.

Lockton cũng tiếp tục củng cố nền tảng quốc tế của mình trong năm qua, mở rộng hoạt động tại Thụy Sĩ, Ả Rập Xê Út và Ý, đồng thời đầu tư sâu hơn vào mô hình vận hành, năng lực lãnh đạo và các đội ngũ dịch vụ khách hàng trên khắp Châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương. Nhìn chung, các khoản đầu tư này phản ánh một chiến lược chủ đích nhằm tiếp cận gần hơn với khách hàng, tối ưu hóa tính phù hợp với từng địa phương trong vận hành và cung cấp chuyên môn tích hợp xuyên biên giới trong bối cảnh rủi ro ngày càng mang tính toàn cầu và liên kết chặt chẽ hơn.

Lockton Re

Lockton Re, mảng kinh doanh tái bảo hiểm toàn cầu của công ty, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng ấn tượng nhờ việc mở rộng quan hệ khách hàng, mở rộng địa lý, cũng như đầu tư có mục tiêu vào nguồn nhân lực, năng lực lãnh đạo và năng lực chuyên môn. Mảng kinh doanh này đã được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng cao đối với các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, trong bối cảnh các công ty bảo hiểm phải ứng phó với những biến động liên tục của thị trường, các hạn chế về vốn và thách thức trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Lockton Re tiếp tục xây dựng năng lực tư vấn vốn và thị trường vốn, nâng cao các giải pháp danh mục đầu tư toàn cầu, đồng thời đầu tư vào các sản phẩm/dịch vụ liên quan đến‑ rủi ro mạng và tín dụng‑, nhờ đó sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trên phạm vi rộng lớn hơn về các giải pháp chuyển giao rủi ro và vốn. Các khoản đầu tư này góp phần củng cố vai trò của Lockton Re với tư cách là đối tác dài‑hạn của khách hàng giữa bối cảnh các điều kiện của thị trường vốn và thị trường tái bảo hiểm có nhiều thay đổi.

Công Nghệ, AI và Đổi Mới

Trong năm qua, Lockton đã đầu tư mạnh vào dữ liệu, phân tích và trí tuệ nhân tạo để nâng cao dịch vụ khách hàng, cải thiện năng lực phân tích chuyên sâu và trao quyền cho các Cộng Sự trên toàn bộ nền tảng toàn cầu của mình. Những nỗ lực này đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược của công ty nhằm dẫn đầu thị trường bằng chuyên môn tư vấn, đồng thời giảm thiểu sự bất cập và tăng tính nhất quán trong quy trình phục vụ khách hàng.

Trọng tâm của công tác này là Lockton SAGE, một hệ sinh thái công nghệ độc quyền tích hợp‑AI được thiết kế để kết nối dữ liệu, phân tích và chuyên môn, từ đó đưa ra các phân tích chuyên sâu thông minh hơn, quyết định nhanh hơn và mức độ tin cậy cao hơn đối với các quyết định kinh doanh cốt lõi. Nền tảng này sẽ được triển khai rộng rãi hơn trong năm tài chính 2027, cùng với kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các năng lực kỹ thuật số, phân tích và dữ liệu.

"Trí tuệ nhân tạo sẽ tái định hình mọi khía cạnh của rủi ro và bảo hiểm", ông Ron Lockton cho biết. "Chúng tôi coi AI là công cụ thúc đẩy chuyên môn của con người, chứ không phải là sự thay thế cho con người. Trọng tâm của chúng tôi là ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực nhận định, phân tích chuyên sâu và giá trị mà chúng tôi mang lại cho khách hàng."

Văn Hóa và Nhân Lực

Hiệu suất hoạt động của Lockton tiếp tục được củng cố bởi nền văn hóa và nguồn nhân lực độc đáo . Công ty sở hữu đội ngũ gần 15.000 Cộng Sự trên toàn cầu và liên tục được công nhận là nhà tuyển dụng hàng đầu. Trong năm tài chính 2026, Lockton đã giành được nhiều giải thưởng danh giá về môi trường làm việc và giải thưởng chuyên ngành trên toàn thế giới, bao gồm giải thưởng Môi Trường Làm Việc Tốt Nhất Ngành Bảo hiểm của Business Insurance, Giải Thưởng do Nhân Viên Bình Chọn của Glassdoor, giải thưởng Doanh Nghiệp Được Quản Lý Tốt Nhất tại Hoa Kỳ của Deloitte Private và The Wall Street Journal, cùng giải thưởng Nhà Môi Giới Toàn Cầu của Năm do Axco trao tặng, cùng nhiều danh hiệu khác.

Giới thiệu về Lockton

Điều làm nên sự khác biệt của Lockton cũng chính là điều giúp công ty trở nên tốt hơn: Sự độc lập. Mô hình sở hữu tư nhân của Lockton cho phép gần 15.000 Cộng Sự đang hoạt động kinh doanh tại hơn 160 quốc gia tập trung hoàn toàn vào các nhu cầu về rủi ro và bảo hiểm của khách hàng. Với mạng lưới nhân sự có chuyên môn trải rộng khắp thế giới, Lockton cung cấp những hiểu biết chuyên sâu cần thiết để đạt được kết quả vượt trội. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.lockton.com.

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