LX Pantos renforce son leadership mondial en matière d'ESG avec son rapport de développement durable 2026

Achève le calcul et la vérification par un organisme tiers des émissions de GES de scope 1 et 2 en Corée et dans ses principaux sites d'activité à l'étranger

Élargit les informations communiquées en matière d'ESG afin d'inclure les droits de l'homme, la sécurité, les conditions de travail et la formation des collaborateurs à l'échelle mondiale

SÉOUL, Corée du Sud, le 11 août 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (Président-directeur général : Lee Yong-ho) a publié son rapport de développement durable 2026, qui souligne les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la gestion ESG au sein de ses activités nationales et internationales.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Le rapport se penche sur neuf enjeux ESG significatifs, identifiés à l'issue d'une double évaluation de matérialité, notamment l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, l'énergie, les services logistiques respectueux de l'environnement, la gestion de la valeur client, la gestion des ressources humaines, la sécurité de l'information, la gestion des risques, la conduite des affaires, ainsi que les nouveaux moteurs de croissance et la diversification des activités.

L'un des points forts du rapport de cette année est l'élargissement de son champ d'application, qui englobe désormais les sites d'activité à l'échelle mondiale. Cette expansion reflète la forte présence internationale de LX Pantos et l'ampleur croissante de ses activités à l'étranger.

Sur le plan environnemental, l'entreprise a calculé les émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) et les émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) produites par ses activités nationales et ses principaux sites à l'étranger. La vérification par un organisme tiers a renforcé encore plus la fiabilité de ses informations environnementales.

Dans le domaine social, LX Pantos a recueilli et analysé les données relatives aux salariés de neuf filiales en Europe, portant sur les droits de l'homme et le droit du travail, la santé et la sécurité au travail, les conditions de travail, la formation et la progression des carrières.

En matière de gouvernance, le rapport met en avant les progrès réalisés dans le cadre de la gestion Jeong-do, la philosophie de gestion de l'entreprise fondée sur l'éthique et la conformité. LX Pantos n'a commis aucune infraction juridique significative liée aux règles de lutte contre la corruption et de commerce équitable et a atteint un taux de participation de 100 % à la formation à la gestion Jeong-do en 2025.

Ce rapport a été élaboré conformément aux normes GRI 2021 et s'appuie sur des cadres ESG internationaux, notamment le SASB, les ODD des Nations unies, le Pacte mondial des Nations unies et le TCFD. Un organisme de vérification indépendant a contrôlé l'exactitude et la fiabilité du rapport.

En 2025, LX Pantos a également obtenu la note Bronze auprès d'EcoVadis, la note B du Carbon Disclosure Project (CDP), la certification LEED Or pour le MegaWise Cheongna Center, ainsi que la note A+ dans le cadre du système régional de reconnaissance de la contribution sociale géré par le ministère coréen de la Santé et des Affaires sociales.

À propos de la publication de ce rapport, Lee Yong-ho, président-directeur général de LX Pantos, a déclaré : « LX Pantos poursuit le développement de sa gestion durable en étendant le champ d'application de sa gestion ESG au-delà de la Corée, à l'ensemble de ses activités à l'étranger. Fidèles à notre vision ESG, "Value Deliverer for People and the Planet", nous continuerons de communiquer avec les parties prenantes de manière transparente. »

■ À propos de LX Pantos

Fondée en 1977, LX Pantos est un prestataire mondial de premier plan dans le domaine de la logistique, dont le siège social est situé en Corée. L'entreprise fournit des solutions logistiques complètes dans les domaines maritime, aérien, ferroviaire et de la logistique contractuelle, par l'intermédiaire d'un réseau mondial couvrant plus de 40 pays.

Pour en savoir plus sur LX Pantos, consultez son site internet et suivez l'entreprise sur LinkedIn.