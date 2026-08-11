LX Pantos wzmacnia globalne przywództwo w obszarze ESG, prezentując Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2026

Zakończono obliczenia oraz zewnętrzną weryfikację emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 dla Korei i kluczowych oddziałów zagranicznych.

Przedstawione dane ESG rozszerzono o kwestie praw człowieka, bezpieczeństwa, warunków pracy i szkoleń pracowników na świecie.

SEUL, Korea Południowa, 11 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma LX Pantos (prezes i dyrektor generalny: Lee Yong-ho) opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju za rok 2026, prezentujący postępy w rozwoju zarządzania ESG w swojej działalności w kraju i na świecie.

LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Raport uwzględnia dziewięć istotnych zagadnień ESG wskazanych w ramach oceny podwójnej istotności, w tym przystosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków, energię, ekologiczne usługi logistyczne, zarządzanie wartością dla klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie ryzykiem, etykę prowadzenia działalności oraz nowe motory wzrostu i dywersyfikację działalności.

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznego raportu jest rozszerzony zakres sprawozdawczości, obejmujący obecnie także oddziały zagraniczne firmy. Zmiana ta odzwierciedla silną międzynarodową pozycję LX Pantos oraz rosnącą skalę działalności firmy na rynku międzynarodowym.

W obszarze środowiskowym firma obliczyła bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w zakresie 1 oraz pośrednie emisje gazów cieplarnianych w zakresie 2 dla działalności krajowej i kluczowych oddziałów zagranicznych. Zewnętrzna weryfikacja dodatkowo wzmocniła wiarygodność przedstawionych danych środowiskowych.

W obszarze społecznym LX Pantos zebrała i przeanalizowała dane pracownicze z dziewięciu spółek zależnych w Europie, obejmujące prawa człowieka i kwestie pracownicze, bezpieczeństwo i higienę pracy, warunki pracy, edukację oraz możliwości rozwoju kariery.

W odniesieniu do ładu korporacyjnego raport podkreśla postępy w ramach Jeong-do Management, czyli stosowanej w firmie filozofii zarządzania opartej na etyce i zgodności z przepisami. W 2025 r. LX Pantos nie odnotowała istotnych naruszeń prawa związanych z korupcją i zasadami uczciwego handlu oraz osiągnęła 100-procentowy wskaźnik ukończenia szkoleń z Jeong-do Management.

Raport został przygotowany zgodnie ze Standardami GRI 2021 oraz odnosi się do globalnych ram ESG, w tym SASB, Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, UNGC i TCFD. Jego weryfikacji pod kątem poprawności i wiarygodności danych dokonał niezależny zewnętrzny podmiot atestacyjny.

W 2025 roku LX Pantos uzyskała również brązową ocenę EcoVadis, ocenę B przyznaną przez Carbon Disclosure Project (CDP), certyfikat LEED Gold dla centrum MegaWise Cheongna oraz ocenę A+ w ramach Regional Social Contribution Recognition System prowadzonego przez koreańskie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Komentując publikację raportu, Lee Yong-ho, prezes i dyrektor generalny LX Pantos, powiedział: „LX Pantos konsekwentnie rozwija zarządzanie zrównoważonym rozwojem, rozszerzając zarządzanie ESG na nasze oddziały zagraniczne. Zamierzamy podtrzymywać przejrzystą komunikację z interesariuszami zgodnie z naszą dewizą >>Value Deliverer for People and the Planet<< [Dostarczamy wartość ludziom i planecie]".

■ LX Pantos

LX Pantos z siedzibą w Korei powstała w 1977 r. i jest wiodącym globalnym dostawcą usług logistycznych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne w zakresie transportu morskiego, lotniczego, kolejowego oraz logistyki kontraktowej za pośrednictwem globalnej sieci obejmującej ponad 40 krajów.

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