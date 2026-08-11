LX Pantos upevňuje globálne líderstvo v oblasti ESG prostredníctvom správy o udržateľnosti na rok 2026
News provided byLX Pantos
Aug 11, 2026, 02:00 ET
- Dokončuje výpočet a overenie emisií skleníkových plynov 1. a 2. stupňa treťou stranou v Kórei a v hlavných zahraničných prevádzkach
- Rozširuje zverejňovanie informácií z oblasti ESG o ľudské práva, bezpečnosť, pracovné podmienky a školenia pre zamestnancov po celom svete
SOUL, Južná Kórea, 11. august 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť LX Pantos (prezident a generálny riaditeľ: Lee Yong-ho) zverejnila svoju správu o udržateľnosti na rok 2026, v ktorej zdôrazňuje pokrok v zlepšovaní riadenia v oblasti ESG vo svojich domácich aj globálnych prevádzkach.
Správa sa zaoberá deviatimi podstatnými otázkami ESG identifikovanými prostredníctvom dvojitého hodnotenia významnosti, vrátane adaptácie na klimatickú zmenu a jej zmierňovania, energetiky, ekologických logistických služieb, riadenia hodnoty pre zákazníkov, riadenia ľudských zdrojov, informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, obchodného správania a nových motorov rastu a diverzifikácie podnikania.
Kľúčovým bodom tohtoročnej správy je rozšírený rozsah výkazníctva, ktorý po novom zahŕňa aj globálne pracoviská. Táto expanzia odráža silnú medzinárodnú prítomnosť spoločnosti LX Pantos a rastúci rozsah jej zahraničných prevádzok.
Z hľadiska životného prostredia spoločnosť vypočítala priame emisie skleníkových plynov 1. stupňa a nepriame emisie skleníkových plynov 2. stupňa zo svojich domácich prevádzok a kľúčových zahraničných lokalít. Overenie treťou stranou ďalej upevnilo spoľahlivosť zverejnení jej environmentálnych informácií
V sociálnej oblasti spoločnosť LX Pantos zhromaždila a analyzovala údaje o zamestnancoch od deviatich dcérskych spoločností v Európe, ktoré sa týkali ľudských práv a práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, vzdelávania a kariérneho rozvoja.
V oblasti riadenia správa zdôrazňuje pokrok v Jeong-do Management, filozofii riadenia spoločnosti založenej na etike a súladu s predpismi. Spoločnosť LX Pantos nezaznamenala žiadne významné porušenia zákona týkajúce sa pravidiel boja proti korupcii a spravodlivého obchodu a v roku 2025 dosiahla 100 % mieru absolvovania školení Jeong-do Management.
Správa bola vypracovaná podľa štandardov GRI 2021 a odkazuje na globálne rámce ESG vrátane SASB, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, UNGC a TCFD. Nezávislá agentúra tretej strany overila presnosť a spoľahlivosť správy.
V roku 2025 získala spoločnosť LX Pantos bronzové hodnotenie od spoločnosti EcoVadis, hodnotenie B od Carbon Disclosure Project (CDP), zlatú certifikáciu LEED pre centrum MegaWise Cheongna a hodnotenie A+ v rámci regionálneho systému uznávania sociálnych príspevkov, ktorý spravuje kórejské ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí.
V komentári k zverejneniu tejto správy prezident a generálny riaditeľ spoločnosti LX Pantos Lee Yong-ho uviedol: „LX Pantos ďalej rozvíja riadenie udržateľnosti rozširovaním rozsahu riadenia ESG mimo Kórey na svoje zahraničné operácie. V rámci našej vízie ESG pod názvom „Dodávateľ hodnôt pre ľudí a planétu" budeme naďalej transparentne komunikovať so zainteresovanými stranami."
■ O spoločnosti LX Pantos
LX Pantos, založená v roku 1977, je popredným svetovým poskytovateľom logistických služieb so sídlom v Kórei. Poskytuje komplexné logistické riešenia v oblasti námornej, leteckej, železničnej a zmluvnej logistiky prostredníctvom celosvetovej siete, ktorá zahŕňa viac ako 40 krajín.
Viac informácií o LX Pantos nájdete online a môžete ju sledovať na LinkedIn.
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