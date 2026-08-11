LX Pantos upevňuje globálne líderstvo v oblasti ESG prostredníctvom správy o udržateľnosti na rok 2026

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LX Pantos

Aug 11, 2026, 02:00 ET

  • Dokončuje výpočet a overenie emisií skleníkových plynov 1. a 2. stupňa treťou stranou v Kórei a v hlavných zahraničných prevádzkach
  • Rozširuje zverejňovanie informácií z oblasti ESG o ľudské práva, bezpečnosť, pracovné podmienky a školenia pre zamestnancov po celom svete

SOUL, Južná Kórea, 11. august 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť LX Pantos (prezident a generálny riaditeľ: Lee Yong-ho) zverejnila svoju správu o udržateľnosti na rok 2026, v ktorej zdôrazňuje pokrok v zlepšovaní riadenia v oblasti ESG vo svojich domácich aj globálnych prevádzkach.

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LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.
LX Pantos recently released its 2026 Sustainability Report.

Správa sa zaoberá deviatimi podstatnými otázkami ESG identifikovanými prostredníctvom dvojitého hodnotenia významnosti, vrátane adaptácie na klimatickú zmenu a jej zmierňovania, energetiky, ekologických logistických služieb, riadenia hodnoty pre zákazníkov, riadenia ľudských zdrojov, informačnej bezpečnosti, riadenia rizík, obchodného správania a nových motorov rastu a diverzifikácie podnikania.

Kľúčovým bodom tohtoročnej správy je rozšírený rozsah výkazníctva, ktorý po novom zahŕňa aj globálne pracoviská. Táto expanzia odráža silnú medzinárodnú prítomnosť spoločnosti LX Pantos a rastúci rozsah jej zahraničných prevádzok.

Z hľadiska životného prostredia spoločnosť vypočítala priame emisie skleníkových plynov 1. stupňa a nepriame emisie skleníkových plynov 2. stupňa zo svojich domácich prevádzok a kľúčových zahraničných lokalít. Overenie treťou stranou ďalej upevnilo spoľahlivosť zverejnení jej environmentálnych informácií

V sociálnej oblasti spoločnosť LX Pantos zhromaždila a analyzovala údaje o zamestnancoch od deviatich dcérskych spoločností v Európe, ktoré sa týkali ľudských práv a práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, vzdelávania a kariérneho rozvoja.

V oblasti riadenia správa zdôrazňuje pokrok v Jeong-do Management, filozofii riadenia spoločnosti založenej na etike a súladu s predpismi. Spoločnosť LX Pantos nezaznamenala žiadne významné porušenia zákona týkajúce sa pravidiel boja proti korupcii a spravodlivého obchodu a v roku 2025 dosiahla 100 % mieru absolvovania školení Jeong-do Management.

Správa bola vypracovaná podľa štandardov GRI 2021 a odkazuje na globálne rámce ESG vrátane SASB, cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja, UNGC a TCFD. Nezávislá agentúra tretej strany overila presnosť a spoľahlivosť správy.

V roku 2025 získala spoločnosť LX Pantos bronzové hodnotenie od spoločnosti EcoVadis, hodnotenie B od Carbon Disclosure Project (CDP), zlatú certifikáciu LEED pre centrum MegaWise Cheongna a hodnotenie A+ v rámci regionálneho systému uznávania sociálnych príspevkov, ktorý spravuje kórejské ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí.

V komentári k zverejneniu tejto správy prezident a generálny riaditeľ spoločnosti LX Pantos Lee Yong-ho uviedol: „LX Pantos ďalej rozvíja riadenie udržateľnosti rozširovaním rozsahu riadenia ESG mimo Kórey na svoje zahraničné operácie. V rámci našej vízie ESG pod názvom „Dodávateľ hodnôt pre ľudí a planétu" budeme naďalej transparentne komunikovať so zainteresovanými stranami."

■ O spoločnosti LX Pantos
LX Pantos, založená v roku 1977, je popredným svetovým poskytovateľom logistických služieb so sídlom v Kórei. Poskytuje komplexné logistické riešenia v oblasti námornej, leteckej, železničnej a zmluvnej logistiky prostredníctvom celosvetovej siete, ktorá zahŕňa viac ako 40 krajín.
Viac informácií o LX Pantos nájdete online a môžete ju sledovať na LinkedIn.

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