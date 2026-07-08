Hisense biến ngôi nhà thành nơi lý tưởng nhất để thưởng thức FIFA World Cup 2026™

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 8 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, thương hiệu hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và thiết bị gia dụng, đang định hình lại cách người hâm mộ bóng đá thưởng thức FIFA World Cup 2026TM ngay tại nhà thông qua những cải tiến mới nhất trong công nghệ màn hình laser. Được thiết kế để mang đến màn hình lớn hơn cùng chất lượng hình ảnh chân thực hơn, dòng sản phẩm màn hình laser của Hisense biến mỗi trận đấu thành một trải nghiệm thực sự đáng nhớ để mọi người cùng sẻ chia.

Đối với người hâm mộ bóng đá, FIFA World Cup 2026TM không chỉ là tỷ số chung cuộc. Đó còn là dịp để quây quần bên gia đình và bạn bè, cùng nhau ăn mừng từng bàn thắng và cảm nhận bầu không khí sôi động của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh ngay trong không gian thoải mái của ngôi nhà. Các giải pháp màn hình laser mới nhất của Hisense tái hiện bầu không khí cuồng nhiệt của sân vận động với quy mô ấn tượng.

TV Laser L9Q TriChroma biến không gian sống hằng ngày thành điểm đến lý tưởng để thưởng thức các trận cầu đỉnh cao. Với màn hình siêu lớn lên đến 200 inch, người hâm mộ có thể theo dõi từng pha bứt tốc, đường chuyền, pha tắc bóng và bàn thắng với độ rõ nét vượt trội. Ngay cả khi xem vào ban ngày, hình ảnh sáng rõ, rực rỡ kết hợp với màn chiếu chống ánh sáng môi trường (Ambient Light Rejection) mang đến hình ảnh sống động mà không cần làm tối căn phòng, trong khi hệ thống âm thanh đắm chìm đưa người xem hòa mình vào từng tiếng cổ vũ và những khoảnh khắc ăn mừng.

Đối với những người tìm kiếm trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia đỉnh cao, Máy chiếu Laser XR10 đưa trải nghiệm theo dõi FIFA World Cup 2026TM lên một quy mô ấn tượng hơn nữa. Với khả năng trình chiếu lên đến 300 inch, độ sáng vượt trội cùng màu sắc phong phú, chân thực, thiết bị tái hiện kịch tính của từng trận đấu với hiệu ứng điện ảnh. Khả năng lắp đặt linh hoạt cùng công nghệ tối ưu hóa hình ảnh thông minh giúp người dùng dễ dàng tạo nên một không gian thưởng thức cao cấp cho mọi trận đấu loại trực tiếp và mọi khoảnh khắc đáng nhớ của FIFA World CupTM.

Trong bối cảnh bóng đá kết nối người hâm mộ trên khắp thế giới trong suốt FIFA World Cup 2026TM, Hisense tiếp tục mở rộng giới hạn của lĩnh vực giải trí tại gia thông qua đổi mới công nghệ màn hình laser — làm cho cảm giác mỗi trận đấu đều hoành tráng hơn, mỗi màn ăn mừng trở nên đắm chìm hơn và mỗi ký ức đều đáng nhớ hơn.

Giới thiệu về Hisense

Hisense, được thành lập vào năm 1969, là thương hiệu hàng đầu được công nhận trên toàn cầu về thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng, hoạt động tại hơn 160 quốc gia, chuyên cung cấp các sản phẩm đa phương tiện chất lượng cao, thiết bị gia dụng và giải pháp CNTT thông minh. Theo Omdia, Hisense đứng số 1 toàn cầu trong phân khúc TV 100 inch trở lên (2023 - quý 1 năm 2026). Là thương hiệu khai sinh công nghệ RGB MiniLED, Hisense tiếp tục dẫn đầu về đổi mới RGB MiniLED thế hệ tiếp theo. Là nhà tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2026TM, Hisense cam kết xây dựng quan hệ hợp tác thể thao toàn cầu như một cách để kết nối với khán giả trên toàn thế giới.

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