Tập đoàn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc giới thiệu các đổi mới về AI tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới

THƯỢNG HẢI, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập đoàn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) đã giới thiệu các hệ thống điện ứng dụng AI mới nhất cùng các công nghệ tích hợp điện, carbon và năng lực điện toán tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 và Hội nghị Cấp cao về Quản trị AI Toàn cầu diễn ra ở Thượng Hải.

Một trong những điểm nhấn là MegaWatt Yunrui, một tác nhân lập kế hoạch mạng lưới phân phối thuần AI do CSG phát triển. Trong phần trình diễn trực tiếp, hệ thống đã tự động tạo một báo cáo quy hoạch lưới điện phân phối toàn diện — bao gồm đánh giá rủi ro và các khuyến nghị về cấu trúc liên kết lưới điện — chỉ trong 10 phút. Giải pháp này đã được vinh danh trong Top 10 sản phẩm trưng bày tiêu biểu của hội nghị, trở thành dự án duy nhất của một doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương nhận được danh hiệu này.

Năm nay, việc điều phối giữa hạ tầng điện toán và hệ thống điện lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo Công tác của Chính phủ Trung Quốc. Trong quá trình CSG nỗ lực trở thành đơn vị hàng đầu toàn cầu về điều phối điện, carbon và năng lực điện toán, công ty đã tập trung xây dựng một bộ công nghệ độc quyền toàn diện từ đầu đến cuối, bao gồm các mô hình nền chuyên ngành điện, robot thông minh và hạ tầng số. Trong số các hạng mục trưng bày có nhiều công nghệ mà công ty mô tả là lần đầu tiên xuất hiện ở trong nước và đạt trình độ tiên tiến quốc tế.

"Chúng tôi đã tích hợp ba hệ thống vốn trước đây hoạt động độc lập — điện, carbon và năng lực điện toán — để thiết lập nền tảng điều phối điện - carbon - năng lực điện toán cấp ngành đầu tiên của Trung Quốc", đại diện công ty cho biết. Được xây dựng dựa trên lưới điện kỹ thuật số, CSG đã tạo ra một kiến trúc công nghệ bao trùm từ hạ tầng điện toán, các mô hình nền chuyên ngành điện, tác nhân AI đến các thiết bị hiện trường. Hệ sinh thái toàn diện từ đầu đến cuối này hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các lưới điện thế hệ mới thông qua hoạt động vận hành thông minh và khả năng điều phối xuyên suốt mọi tầng của kiến trúc công nghệ.

Ở lõi của nền tảng là MegaWatt Multimodal 2.0, một mô hình nền được phát triển chuyên biệt cho ngành điện. Tại tầng ứng dụng, MegaWatt Yunrui đóng vai trò là tác nhân lập kế hoạch mạng lưới phân phối thuần AI được phát triển để hỗ trợ an ninh năng lượng quốc gia và quá trình xây dựng, hoàn thiện các hệ thống điện thế hệ mới. Công ty cũng giới thiệu một loạt các đổi mới về hạ tầng số, bao gồm PowerAtomOS, hệ điều hành hợp nhất độc quyền dành cho các thiết bị IoT trong ngành điện. Được thiết kế để cung cấp khả năng kết nối và quản lý tập trung cho hàng trăm triệu thiết bị kết nối, PowerAtomOS hỗ trợ các thiết bị điện trọng yếu trong hầu hết mọi kịch bản vận hành trong khu vực dịch vụ của CSG.

CSG cho biết chiến lược của công ty không chỉ dừng lại ở việc triển khai các ứng dụng AI mà còn hướng tới xây dựng nền tảng công nghệ cho thế hệ hệ thống điện thông minh tiếp theo.

SOURCE China Southern Power Grid