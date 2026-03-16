華為楊超斌：以5G-A與U6GHz構建更美好的智能世界

移動AI時代，網絡迎來全新需求

楊超斌首先指出，過去兩年間，全球每日Token調用量激增近300倍。基於這一現狀，他表示：

「智能時代正加速到來，全新AI應用層出不窮，行業此刻應攜手挖掘5G-A的全部潛力。我們需高效利用U6GHz等新頻段資源，為行業創造全新價值，同時為6G技術演進鋪平道路。」

為實現這一目標，楊超斌表示，網絡建設需摒棄以往以下行鏈路為核心的模式，實現上下行超高帶寬，以支撐面向AI的終端與雲端之間的多模態數據交互。他還指出，網絡需要提供安全、可靠、超低時延的聯接能力，以幫助實現AI實時協同與智能決策。

依托5G-A彌合代際鴻溝，破解全球發展失衡難題

AI的飛速發展，正大幅縮小移動通信技術代際窗口期的網絡能力差距。楊超斌強調，5G-A不僅是聯通移動通信各代際技術的橋樑，更能根據瞬息萬變的市場需求，持續升級自身能力。

華為致力於為6G發展鋪路，這一承諾體現在其推動6G定義、應用場景及候選技術達成共識的相關工作中。6G標準預計將於2029年確定，未來五年將成為移動AI服務發展的關鍵時期。這一「黃金窗口期」將由5G-A引領，並充分發揮其技術優勢。

談及6G商用部署的核心著力點，楊超斌強調：「AI的發展不會止步，因此行業的核心任務，是探索如何依托5G-A網絡滿足這一系列高速發展的需求。」他進一步指出，這一核心任務包括實現下行10Gbps、上行1Gbps的網絡速率（當前上行速率仍處於4G水平），部署RedCap、無源物聯網(IoT)等新型物聯網技術，同時也需要解決網絡投資者的合理收益保障這一新課題。

楊超斌表示：「未來數年，我們必須攜手同行，才能應對AI爆發式的需求增長。在探索技術前沿的同時，我們也必須直面全球發展失衡的現實。」

他指出，目前全球仍有3億人口未實現移動網絡覆蓋，而AI的加速發展，正讓這一數字鴻溝有進一步擴大的風險。要彌合這一鴻溝，需要依托多元化的頻段組合和高性價比的方案設計持續創新。華為創新打造的全場景RuralStar解決方案已在80多個國家落地，為1.7億人口實現網絡聯接，更依托該方案在肯尼亞通過DigiTruck課堂提供數字教育，在孟加拉國實現村級金融服務，在阿根廷開展遠程醫療服務。

通過U6GHz頻段，打造5G-A賦能的解決方案

5G-A已在全球超300座城市實現規模部署，將迎來新一輪發展躍升。鑒於多個地區的C頻段資源緊缺，U6GHz頻段成為釋放更大網絡容量的關鍵。經世界無線電通信大會(WRC)討論後，該頻段已被認定為未來移動通信的主流頻段，且已得到成熟的5G-A終端芯片與行業基礎設施的支持。

楊超斌最後表示：「智能時代的腳步不斷加快，未來五年，我們需攜手推動5G-A大規模商用，以此滿足AI服務的發展需求。」

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