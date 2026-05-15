:CGTN «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء»: الصين والولايات المتحدة تتطلعان إلى رؤية جديدة للعلاقات بينهما

نشرت CGTN مقالًا عن الاجتماع المفصلي بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. سلّط المقال الضوء على الرؤية الجديدة المتمثلة في بناء علاقة صينية-أمريكية بنّاءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، وأبرز أهمية الدبلوماسية الرئاسية في توجيه العلاقات الثنائية، وأكد أن البلدين يكسبان من التعاون ويخسران من المواجهة.

بكين، 15 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في اجتماع مفصلي جمع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين يوم الخميس، اتفق رئيسا الدولتين على رؤية جديدة لبناء علاقة صينية-أمريكية بنّاءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي، وهو إطار يُتوقع أن يوفّر توجيهًا استراتيجيًا للعلاقات الصينية-الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.

خلال محادثات استمرت أكثر من ساعتين في قاعة الشعب الكبرى، قال شي إنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس الأمريكي لرسم المسار وتوجيه دفة السفينة العملاقة للعلاقات الصينية-الأمريكية، بما يجعل عام 2026 عامًا تاريخيًا ومفصليًا يفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية.

نظرًا إلى أن العلاقات الصينية-الأمريكية تُعد من أهم العلاقات الثنائية في عالم تعصف به تغيرات متشابكة واضطرابات، فإن البلدين يكسبان من التعاون ويخسران من المواجهة.

رؤية جديدة

وفي توضيحه لهذه الرؤية الجديدة، قال شي إن «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء» ينبغي أن يكون استقرارًا إيجابيًا قوامه التعاون، واستقرارًا سليمًا يتسم بتنافس معتدل، واستقرارًا مستمرًا مع خلافات قابلة للإدارة، واستقرارًا دائمًا يبشر بالسلام.

وأكد أن بناء علاقة صينية-أمريكية بنّاءة تتسم بالاستقرار الاستراتيجي يجب ألا يكون مجرد شعار، بل خطوات ملموسة يتخذها الجانبان لتحقيق الهدف نفسه.

بتوجيه من الدبلوماسية الرئاسية، حافظت الصين والولايات المتحدة على استقرار عام. شدد شي على أهمية أن يقود الزعيمان دفة العلاقات في خضم المشهد الدولي المعقد، وأن يضمنا مواصلة السفينة العملاقة للعلاقات الصينية-الأمريكية إبحارها بثبات إلى الأمام.

على مدى أكثر من عام حتى الآن، حافظ رئيسا الدولتين على تواصل جيد، شمل عدة مكالمات هاتفية واجتماعًا ناجحًا في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، ما رسم اتجاه العلاقات الثنائية ومسارها.

واللافت أنه منذ اجتماع بوسان في أكتوبر من العام الماضي، حافظت العلاقات الصينية-الأمريكية على استقرار عام وزخم إيجابي، وهو تطور لاقى ترحيبًا واسعًا في البلدين ولدى المجتمع الدولي.

كما تتجلى الآثار الإيجابية للدبلوماسية الرئاسية بوضوح خاص في العلاقات الاقتصادية والتجارية. منذ عام 2025، عقدت الفرق الاقتصادية والتجارية لدى الجانبين جولات متعددة من المشاورات وتوصلت إلى توافقات إيجابية.

وقال شي لترامب إن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة تتسم بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك. «عندما تكون هناك خلافات واحتكاكات، فإن التشاور على قدم المساواة هو الخيار الصحيح الوحيد».

وأيد ترامب رأي شي، قائلًا إن التعاون بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يحقق الكثير من الإنجازات الكبيرة والمفيدة لكلا البلدين وللعالم.

وقال وانغ يي وي، أستاذ في جامعة الشعب الصينية، لـCGTN إن أهم نتيجة للاجتماع تتمثل في الرؤية الجديدة. وأضاف أن بناء علاقة صينية-أمريكية بنّاءة سيتبلور عبر أربعة أبعاد للاستقرار. «أعتقد أن هذا يمثل فصلًا جديدًا في العلاقات الصينية-الأمريكية».

وأضاف وانغ أن الدبلوماسية الرئاسية تواصل الاضطلاع بدور توجيهي استراتيجي، معربًا عن اعتقاده بأن الوضع الراهن للعلاقات الثنائية له أهمية عملية كبيرة.

الازدهار المشترك

رافق ترامب أكثر من اثني عشر من قادة الأعمال الأمريكيين، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، وتيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بما يعكس استمرار ثقة الشركات الأمريكية في السوق الصينية.

فوائد التعاون الاقتصادي الثنائي ملموسة ومترابطة بعمق. في ميناء لوس أنجلوس، أكبر موانئ الحاويات في الولايات المتحدة وأكثرها ازدحامًا، يرتبط نحو 40% من إجمالي أنشطة الشحن ارتباطًا مباشرًا بالتجارة مع الصين، التي تُعد أكبر شريك تجاري للميناء.

في الوقت نفسه، تواصل الشركات الصينية والأمريكية السعي إلى فرص «الاستثمار المتبادل». على سبيل المثال، أنتج مصنع تسلا العملاق في شانغهاي السيارة رقم أربعة ملايين في ديسمبر 2025، مع تأمين 95% من مكوناتها عبر التوريد المحلي في الصين.

كما أنشأ المصنع عبر دلتا نهر اليانغتسي «دائرة الأربع ساعات»، التي تضم أكثر من 400 مورد صيني من الدرجة الأولى. ومن بين هؤلاء، دُمج أكثر من 60 موردًا ضمن سلسلة التوريد العالمية لـTesla، بما يوضح عمق تكامل سلاسل الصناعة والتوريد بين البلدين.

تُظهر ورقة بيضاء حديثة أصدرتها غرفة التجارة الأمريكية في الصين أن 52% من الشركات الممولة أمريكيًا في الصين والمشمولة بالاستطلاع يُتوقع أن تكون مربحة في عام 2025، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن العام السابق، فيما واصلت أكثر من نصف الشركات المشمولة بالاستطلاع تصنيف الصين ضمن أفضل ثلاث وجهات من وجهات الاستثمار العالمية لديها.

خلال لقائه رواد أعمال أمريكيين، قال شي إن باب الصين لن يزداد إلا انفتاحًا، مرحبًا بأن تعزز الولايات المتحدة التعاون متبادل المنفعة مع الصين.

هذا العام، لدى كل من الصين والولايات المتحدة بنود مهمة على جدول الأعمال. دخلت الصين فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030). ستحتفل الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها. في الوقت نفسه، ستستضيف الصين اجتماع القادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، فيما ستستضيف الولايات المتحدة قمة مجموعة العشرين.

نظرًا إلى الأثر الكبير للحدثين في الحوكمة الاقتصادية العالمية، وما سيضخّانه من زخم في التنمية العالمية، أعرب رئيسا الدولتين عن دعمهما المتبادل.

وعلى حد تعبير شي، فإن نجاح أحد الطرفين فرصة للطرف الآخر، والعلاقة الثنائية المستقرة تصب في مصلحة العالم.

