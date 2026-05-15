CGTN : « Stabilité stratégique constructive » : La Chine et les États-Unis envisagent une nouvelle vision de leurs relations

CGTN a publié un article sur la rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump. Mettant en avant la nouvelle vision d'une relation constructive de stabilité stratégique entre la Chine et les États-Unis, l'article souligne l'importance de la diplomatie entre chefs d'État dans l'orientation des relations bilatérales et insiste sur le fait que les deux pays ont davantage à gagner en coopérant qu'en s'affrontant.

PÉKIN, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors d'une rencontre historique entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump à Pékin jeudi dernier, les deux chefs d'État se sont mis d'accord sur une nouvelle vision en faveur d'une relation constructive Chine-États-Unis axée sur la stabilité stratégique, un cadre censé fournir une orientation stratégique pour les relations entre les deux pays au cours des trois prochaines années et au-delà.

Au cours des entretiens qui ont duré plus de deux heures au Grand Hall du Peuple, Xi Jinping a déclaré qu'il se réjouissait de travailler avec le président américain pour fixer le cap et diriger le gigantesque navire des relations sino-américaines, afin de faire de 2026 une année historique et marquante qui ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales.

Les relations entre la Chine et les États-Unis comptent parmi les liens bilatéraux les plus importants au monde où les changements et le chaos s'entremêlent, et les deux pays ont davantage à gagner en coopérant qu'en s'affrontant.

Nouvelle vision

Expliquant cette nouvelle vision, Xi Jinping a déclaré que la « stabilité stratégique constructive » doit être une stabilité positive fondée sur la coopération, une stabilité saine permettant une concurrence modérée, une stabilité constante avec des différences gérables, et une stabilité durable avec des promesses de paix.

L'établissement d'une relation constructive entre la Chine et les États-Unis dans le cadre de la stabilité stratégique ne doit pas être un simple slogan, mais une action concrète assumée par les deux parties en vue d'atteindre le même objectif, a-t-il souligné.

Guidés par la diplomatie entre chefs d'État, la Chine et les États-Unis ont jusqu'à présent maintenu une stabilité globale. Xi Jinping a souligné l'importance pour les deux dirigeants de savoir composer avec le paysage international complexe et de veiller à ce que le gigantesque navire des relations entre la Chine et les États-Unis maintienne un cap stable et durable.

Depuis plus d'un an, les deux chefs d'État ont entretenu une bonne communication, notamment grâce à de multiples appels téléphoniques et à une rencontre fructueuse dans la ville de Busan, en République de Corée, afin de définir l'orientation et la voie à suivre pour les relations bilatérales.

En particulier, depuis la réunion de Busan en octobre de l'année dernière, les relations entre la Chine et les États-Unis sont restées globalement stables et dynamiques, une évolution largement saluée par les deux pays et la communauté internationale.

Les effets positifs de la diplomatie entre chefs d'État sont particulièrement évidents dans les relations économiques et commerciales. Depuis 2025, les équipes économiques et commerciales des deux parties ont tenu de nombreux cycles de consultations et sont parvenues à des consensus positifs.

Les liens économiques entre la Chine et les États-Unis sont mutuellement bénéfiques par nature, a déclaré Xi Jinping à Donald Trump. « En cas de désaccords et de frictions, la consultation sur un pied d'égalité est le seul choix possible ».

Faisant écho au point de vue de Xi Jinping, Donald Trump a déclaré que la coopération entre les États-Unis et la Chine pouvait permettre d'accomplir un grand nombre de choses importantes et positives pour les deux pays et pour le monde.

Wang Yiwei, professeur à l'université Renmin de Chine, a déclaré à CGTN que le résultat le plus important de la réunion était la nouvelle vision qui en découlait. Il a déclaré que le développement d'une relation constructive entre la Chine et les États-Unis se ferait sur quatre domaines de stabilité. « Je pense que cela marque un nouveau tournant dans les relations entre la Chine et les États-Unis.

La diplomatie entre chefs d'État continue de jouer un rôle stratégique d'orientation, a ajouté M. Wang, qui s'est dit convaincu que l'état actuel des relations bilatérales revêtait une importance pratique considérable.

Prospérité partagée

Plus d'une douzaine de chefs d'entreprise américains, dont Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, Tim Cook, PDG d'Apple, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, et Jensen Huang, PDG de Nvidia, ont accompagné Donald Trump, ce qui témoigne de la confiance persistante des entreprises américaines dans le marché chinois.

Les avantages de la coopération économique bilatérale sont tangibles et profondément interconnectés. Dans le port de Los Angeles, le plus grand et le plus actif port à conteneurs des États-Unis, environ 40 % de toutes les activités de fret sont directement liées au commerce avec la Chine, qui est le principal partenaire commercial du port.

Par ailleurs, les entreprises chinoises et américaines continuent de rechercher des opportunités d'investissement réciproques. Par exemple, la Gigafactory de Tesla à Shanghai a sorti son 4 millionième véhicule en décembre 2025, dont 95 % des composants proviennent de Chine.

La Gigafactory a établi un « périmètre de 4 heures » à travers le delta du fleuve Yangtze, intégrant plus de 400 fournisseurs chinois de premier rang. Parmi eux, plus de 60 fournisseurs ont été intégrés dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de Tesla, ce qui illustre la profonde interdépendance des chaînes industrielles et d'approvisionnement entre les deux pays.

Un récent livre blanc publié par la Chambre de commerce américaine en Chine montre que 52 % des entreprises financées par les États-Unis en Chine devraient être rentables en 2025, soit une augmentation de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, tandis que plus de la moitié des entreprises interrogées continuent de classer la Chine parmi leurs trois premières destinations d'investissement au niveau mondial.

Lors de sa rencontre avec des entrepreneurs américains, Xi Jinping a déclaré que la porte de la Chine ne pouvait que s'ouvrir davantage, invitant les États-Unis à renforcer leur coopération mutuellement bénéfique avec la Chine.

Cette année, la Chine et les États-Unis ont tous deux des points importants à l'ordre du jour. La Chine a entamé la période de son 15e plan quinquennal (2026-2030). Les États-Unis célèbrent le 250e anniversaire de leur indépendance. Dans le même temps, la Chine et les États-Unis accueilleront respectivement la réunion des dirigeants économiques de l'APEC et le sommet du G20.

Ces deux événements ayant un impact significatif sur la gouvernance économique mondiale et donnant un élan au développement mondial, les deux chefs d'État se sont exprimés en faveur d'un soutien mutuel.

Comme l'a affirmé Xi Jinping, le succès de l'un crée une opportunité pour l'autre, et une relation bilatérale stable est bénéfique pour le monde.

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