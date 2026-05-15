CGTN: „Konštruktívna strategická stabilita": Čína a USA majú novú víziu v oblasti vzťahov
May 15, 2026, 07:17 ET
Televízia CGTN publikovala článok o prelomovom stretnutí medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Článok vyzdvihol novú víziu budovania konštruktívneho čínsko-amerického vzťahu strategickej stability, význam diplomacie hláv štátov pri riadení bilaterálnych vzťahov a zdôraznil, že obe krajiny môžu zo spolupráce získať a z konfrontácie stratiť.
PEKING, 15. mája 2026 /PRNewswire/ -- Na prelomovom stretnutí medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo štvrtok v Pekingu sa obe hlavy štátov dohodli na novej vízii budovania konštruktívneho čínsko-amerického vzťahu strategickej stability – rámca, ktorý by mal poskytnúť strategické usmernenie pre čínsko-americké vzťahy v nasledujúcich troch rokoch a neskôr.
Počas viac než dvojhodinových rozhovorov vo Veľkej sále ľudu Si Ťin-pching povedal, že sa teší na spoluprácu s americkým prezidentom pri určovaní kurzu a riadení obrovskej lode čínsko-amerických vzťahov, aby sa rok 2026 stal historickým a prelomovým rokom, ktorý otvorí novú kapitolu v bilaterálnych vzťahoch.
Keďže vzťahy medzi Čínou a USA patria medzi najdôležitejšie bilaterálne väzby vo svete plnom vzájomne prepojených zmien a chaosu, obe krajiny môžu získať zo spolupráce, ale aj stratiť z konfrontácie.
Nová vízia
Si Ťin-pching v súvislosti s novou víziou uviedol, že „konštruktívna strategická stabilita" by mala predstavovať pozitívnu stabilitu so spoluprácou ako hlavným pilierom, zdravú stabilitu s miernou konkurenciou, stálu stabilitu so zvládnuteľnými rozdielmi a trvalú stabilitu s prísľubom mieru.
Zdôraznil, že budovanie konštruktívneho čínsko-amerického vzťahu strategickej stability by nemalo byť len sloganom, ale konkrétnymi krokmi, ktoré podniknú obe strany s rovnakým cieľom.
Čína a USA si vďaka diplomacii hláv štátov udržali celkovú stabilitu. Si Ťin-pching zdôraznil, že je dôležité, aby sa obaja lídri orientovali v zložitej medzinárodnej situácii a zabezpečili stabilné napredovanie obrovskej lode čínsko-amerických vzťahov.
Už viac ako rok udržiavajú obe hlavy štátov dobrú komunikáciu vrátane viacerých telefonátov a úspešného stretnutia v kórejskom meste Pusan, na ktorom načrtli smer a kurz bilaterálnych vzťahov.
Je pozoruhodné, že od stretnutia v Pusane v októbri minulého roka si čínsko-americké vzťahy udržiavajú celkovú stabilitu a pozitívnu dynamiku, čo je vývoj, ktorý všeobecne vítajú obe krajiny aj medzinárodné spoločenstvo.
Pozitívne účinky diplomacie hláv štátov sú obzvlášť zrejmé v hospodárskych a obchodných vzťahoch. Od roku 2025 uskutočnili ekonomické a obchodné tímy na oboch stranách viacero kôl konzultácií a dosiahli pozitívny konsenzus.
Si Ťin-pching povedal Trumpovi, že hospodárske vzťahy medzi Čínou a USA sú vzájomne prospešné a výhodné pre obe strany. „Tam, kde existujú nezhody a trenice, je konzultácia na rovnocennom základe jedinou správnou voľbou."
Trump zopakoval názor Si Ťin-pchinga a povedal, že spolupráca medzi USA a Čínou môže priniesť veľa veľkých a dobrých vecí pre obe krajiny aj pre svet.
Wang Yiwei, profesor na Čínskej univerzite Renmin, pre CGTN povedal, že najdôležitejším výsledkom stretnutia je nová vízia. Budovanie konštruktívneho vzťahu medzi Čínou a USA bude definované v štyroch oblastiach stability, povedal. „Verím, že toto predstavuje novú kapitolu vo vzťahoch medzi Čínou a USA."
Diplomacia hláv štátov naďalej zohráva strategickú vedúcu úlohu, dodal Wang a vyjadril presvedčenie, že súčasný stav bilaterálnych vzťahov má dôležitý praktický význam.
Zdieľaná prosperita
Trumpa sprevádzalo viac ako tucet amerických podnikateľských lídrov vrátane generálneho riaditeľa Tesly a SpaceX Elona Muska, generálneho riaditeľa spoločnosti Apple Tima Cooka, generálneho riaditeľa spoločnosti Qualcomm Cristiana Amona a generálneho riaditeľa spoločnosti Nvidia Jensena Huanga, čo odráža pretrvávajúcu dôveru amerických firiem na čínskom trhu.
Výhody bilaterálnej hospodárskej spolupráce sú hmatateľné a hlboko prepojené. V prístave Los Angeles – najväčšom a najrušnejšom kontajnerovom prístave v USA – je približne 40 % všetkých nákladných činností priamo spojených s obchodom s Čínou, ktorá je najväčším obchodným partnerom prístavu.
Medzitým čínske a americké podniky naďalej vyhľadávajú príležitosti „obojsmerných investícií". Napríklad šanghajská Gigafactory spoločnosti Tesla vyrobila v decembri 2025 svoje 4-miliónte vozidlo, pričom 95 % jej komponentov pochádzalo z Číny.
Gigafactory vybudovala „štvorhodinový okruh" cez deltu rieky Jang-c'-ťiang, ktorý spája viac ako 400 čínskych dodávateľov prvej úrovne. Spomedzi nich bolo do globálneho dodávateľského reťazca spoločnosti Tesla zapojených viac ako 60 dodávateľov, čo ilustruje hlboké prepojenie priemyselných a dodávateľských reťazcov medzi týmito dvoma krajinami.
Nedávna biela kniha, ktorú zverejnila Americká obchodná komora v Číne, ukazuje, že 52 % oslovených podnikov financovaných z USA v Číne by malo byť v roku 2025 ziskových, čo je o 6 percentuálnych bodov viac ako v predchádzajúcom roku, pričom viac ako polovica dopytovaných spoločností naďalej zaraďuje Čínu medzi tri najvýznamnejšie globálne investičné destinácie.
Počas stretnutia s americkými podnikateľmi Si Ťin-pching povedal, že dvere Číny sa otvoria ešte viac dokorán, vítajúc USA s cieľom posilniť vzájomne prospešnú spoluprácu s Čínou.
Tento rok majú Čína aj USA na svojom programe dôležité body. Čína sa pustila do svojho 15. päťročného plánu (obdobie rokov 2026 – 2030). Spojené štáty oslávia 250. výročie svojej nezávislosti. Medzitým Čína a USA usporiadajú stretnutie ekonomických lídrov APEC a summit G20.
Keďže obe udalosti majú významný vplyv na riadenie svetového hospodárstva a dodajú dynamiku globálnemu rozvoju, hlavy štátov si vyjadrili vzájomnú podporu.
Ako to uviedol Si Ťin-pching, úspech jedného je príležitosťou pre druhého a stabilný bilaterálny vzťah je dobrý pre svet.
