CGTN：「建設的な戦略的安定」：中米両国が関係構築に向けた新たなビジョンを提示

CGTNは、中国の習近平国家主席とドナルド・トランプ米大統領による歴史的な北京会談に関する記事を掲載しました。この記事は、中米間に「建設的な戦略的安定関係」を築くという新たなビジョンを際立たせながら、二国間関係の舵取りにおける「元首外交」の重要性を強調し、協力は両国に利益をもたらし、対立は損失を招くことを示しています。

北京、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- 14日に北京で行われた中国の習近平国家主席とドナルド・トランプ米大統領による歴史的な会談において、両首脳は「建設的な戦略的安定」に基づく中米関係の構築という新ビジョンに合意しました。この枠組みは、今後3年間およびそれ以降の中米関係に戦略的な指針を与えるものと期待されています。

人民大会堂で2時間以上にわたり行われた会談で、習主席は「トランプ大統領と共に進路を定め、中米関係という巨大な船の舵を取ることで、2026年を二国間関係の新章を開く歴史的で画期的な年にしたい」との期待を表明しました。

変化と混乱が交錯する世界において、中米関係は最も重要な二国間関係の一つであり、両国は協力すれば利益を得られ、対立すれば損失を招く関係にあります。

新たなビジョン

習主席はこの新ビジョンについて、「建設的な戦略的安定」とは、協力を柱とする「積極的な安定」、適度な競争を伴う「健全な安定」、管理可能な相違を前提とした「不断の安定」、そして平和を約束する「永続的な安定」であるべきだと詳述しました。

また、この関係構築は単なるスローガンに終わらせるのではなく、双方が共通の目標に向かって具体的な行動を起こすべきであると強調しました。

両国は元首外交の指針の下、全体的な安定を維持してきました。習主席は、複雑な国際情勢の中で両首脳が中米関係という巨大な船を導き、着実な前進を確実にする意義を強調してきました。

過去1年余り、両首脳は数回の電話会談や韓国・釜山での会談成功を含め、緊密なコミュニケーションを維持し、二国間関係の方向性と道筋を描いてきました。

特に、昨年10月の釜山会談以降、中米関係は全体的な安定と前向きな勢いを保っており、この進展は両国国内および国際社会から広く歓迎されています。

元首外交がもたらすプラスの効果は、経済・貿易関係において特に顕著です。2025年以降、双方の経済・貿易チームは複数回の協議を重ね、前向きな合意に達してきました。

習主席はトランプ氏に対し、「中米の経済的結びつきは本質的に互恵的でウィンウィンの関係にある」と指摘しました。「意見の相違や摩擦が生じた際、対等な立場での協議こそが唯一の正しい選択です。」

トランプ氏も習主席の意見に同意し、「米中の協力は両国、そして世界にとって多くの偉大かつ有益な成果を成し遂げることができる」と述べました。

中国人民大学のWang Yiwei教授はCGTNに対し、今回の会談の最も重要な成果はこの「新たなビジョン」であると語りました。同氏によれば、建設的な中米関係の構築は「4つの安定」の領域で定義されることになります。「これは中米関係における新たな一章の幕開けとなるでしょう。」

Wang氏は、元首外交が引き続き戦略的な指導力を発揮していると付け加え、現在の二国間関係の状態には重要な実質的な意義があるとの考えを示しました。

繁栄の共有

今回の訪中には、TeslaおよびSpaceXのCEOであるElon Musk氏、Apple CEOのTim Cook氏、Qualcomm CEOのCristiano Amon氏、Nvidia CEOのJensen Huang氏など、十数名の米国のビジネスリーダーがトランプ氏に同行しました。これは、米国企業が引き続き中国市場に信頼を置いていることを反映しています。

二国間の経済協力による恩恵は具体的であり、深く相互に関連し合っています。米国最大かつ最も取扱量の多いコンテナ港であるロサンゼルス港では、全貨物取扱量の約40%が、同港にとって最大の貿易相手国である中国との貿易に直接関連しています。

一方で、中国企業と米国企業は引き続き「双方向投資」の機会を追求しています。例えば、Teslaの上海ギガファクトリーは2025年12月に出荷台数400万台を達成しましたが、その部品の95%は中国国内で調達されています。

ギガファクトリーは長江デルタ地域に「4時間圏」のサプライチェーンを確立し、400社以上の中国の一次サプライヤーを統合しました。このうち60社以上のサプライヤーがTeslaのグローバル・サプライチェーンに組み込まれており、中米間における産業・サプライチェーンの深い融合を象徴しています。

在中国米国商工会議所が発表した最新の白書によると、調査対象となった中国に進出した米国系企業の52%が2025年に黒字化する見通し（前年比6ポイント増）であり、半数以上の企業が引き続き中国を世界の投資先トップ3に位置づけています。

米国の起業家らと会談した際、習主席は「中国の扉はさらに広く開かれる」と述べ、米国が中国との互恵協力を強化することを歓迎する意向を伝えました。

今年、中米両国はそれぞれ重要な予定を抱えています。中国は「第15次5カ年計画（2026-2030年）」の期間に入りました。米国は独立250周年の祝典を控えています。また、中国と米国はそれぞれ、APEC首脳会議とG20サミットの議長国を務める予定です。

両イベントは世界経済のガバナンスに重大な影響を与え、グローバルな発展に勢いをもたらすものであることから、両首脳は相互に支持を表明しました。

習主席が述べたように、一方の成功は他方にとってのチャンスであり、安定した二国間関係は世界全体にとっての利益となります。

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SOURCE CGTN