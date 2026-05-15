CGTN: '건설적인 전략적 안정성'… 미•중, 새로운 관계 비전 모색

CGTN이 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 역사적 회담을 조명한 기사를 게재했다. 기사에서 CGTN은 건설적인 전략적 안정성이 확보된 미•중 관계라는 새 비전이 제시됐음을 강조하며, 양국 관계를 이끄는 정상 외교의 중요성과 함께 양국이 협력을 하면 이익을 얻고 대립하면 손실을 입게 된다는 점을 부각했다.

베이징 2026년 5월 15일 /PRNewswire/ -- 시진핑(Xi Jinping) 중국 국가주석과 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령은 목요일 베이징에서 열린 역사적인 정상회담에서 건설적인 전략적 안정성이 확보된 미•중 관계라는 새로운 비전에 합의했다. 이는 향후 3년 이상 미•중 관계에 전략적 방향을 제시하는 틀이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

인민대회당에서 2시간 이상 진행된 회담에서 시 주석은 미국 대통령과 함께 미•중 관계라는 거대한 배의 항로를 설정하고 방향을 조율해 나가기를 기대한다고 밝혔다. 또 2026년이 양국 관계의 새로운 장을 여는 역사적이고 기념비적인 해가 되도록 함께 노력하자고 말했다.

복합적인 변화와 혼란이 얽힌 국제 정세 속에서 미•중 관계는 세계에서 손에 꼽힐 만큼 중요한 양자 관계로 평가되고 있어 양국은 협력하면 모두 이익을 얻을 수 있지만, 대립하면 모두 손실을 입게 된다.

새로운 비전

시 주석은 새 비전에 대해 설명하며, '건설적인 전략적 안정성'은 협력을 중심으로 한 긍정적인 안정성, 절제된 경쟁을 기반으로 한 건전한 안정성, 차이를 관리 가능한 수준으로 유지하는 지속적 안정성, 그리고 평화 보장을 약속하는 항구적 안정성을 의미한다고 밝혔다.

시 주석은 또 건설적인 전략적 안정성이 확보된 미•중 관계 구축은 단순한 구호가 아니라, 공동의 목표를 향해 양측이 실질적인 행동으로 옮겨야 하는 과제라고 강조했다.

정상 외교의 지도 아래 중국과 미국은 전반적인 안정성을 유지해왔다. 시 주석은 양국 정상이 복잡한 국제 정세를 함께 헤쳐 나가고, 미•중 관계라는 거대한 배가 안정적으로 전진하도록 하는 것이 중요하다고 강조해왔다.

지난 1년여 동안 양국 정상은 여러 차례 전화 통화도 하고 대한민국 부산에서 열린 성공적인 회담 등을 포함해 긴밀한 소통을 이어왔다. 이를 통해 양국 관계의 방향성과 노선을 설정해왔다.

특히 지난해 10월 부산 회담 이후 미•중 관계는 전반적인 안정성과 긍정적인 흐름을 유지해왔으며, 이는 양국과 국제사회 모두로부터 환영받고 있다.

정상 외교의 긍정적 효과는 경제•무역 관계에서 특히 두드러진다. 2025년 이후 양국의 경제•무역 실무팀은 여러 차례 협의를 진행해 긍정적인 공감대를 도출했다.

시 주석은 트럼프 대통령에게 미•중 경제 관계는 상호 호혜적이며 윈윈 구조라고 설명하며 "이견과 마찰이 존재하는 상황에서는 대등한 협의만이 유일한 올바른 선택"이라고 말했다.

트럼프 대통령도 이에 공감하며 "미•중 협력은 양국과 세계를 위해 크고 긍정적인 일들을 이뤄낼 수 있다"고 밝혔다.

왕이웨이(Wang Yiwei) 중국 런민대학교 교수는 CGTN과의 인터뷰에서 이번 회담의 가장 중요한 성과는 새로운 비전이라고 평가했다. 그러면서 건설적인 미•중 관계는 네 가지 안정성 영역을 중심으로 정의될 것이라며 "이는 미•중 관계의 새로운 장을 여는 계기"라고 말했다.

또 정상 외교가 계속해서 전략적 방향 제시 역할을 수행하고 있으며, 현재의 양국 관계가 중요한 현실적 의미를 갖고 있다고도 덧붙였다.

공동 부유

이번 방중에는 일론 머스크(Elon Musk) 테슬라(Tesla) 및 스페이스엑스(SpaceX) 최고경영자(CEO), 팀 쿡(Tim Cook) 애플(Apple) CEO, 크리스티아누 아몬(Cristiano Amon) 퀄컴(Qualcomm) CEO, 젠슨 황(Jensen Huang) 엔비디아(Nvidia) CEO 등 미국 기업인 10여 명이 트럼프 대통령과 동행했다. 이는 중국 시장을 미국 기업들이 지속적으로 신뢰하고 있다는 방증이다.

양국 간 경제 협력의 이익은 실질적이며 긴밀하게 연결돼 있다. 미국 최대 규모이자 가장 바쁜 컨테이너 항만인 로스앤젤레스항의 경우 전체 화물 활동의 약 40%가 중국과의 무역과 직접적으로 연관돼 있다. 중국은 이 항만의 최대 교역 상대국이다.

동시에 중국과 미국 기업들은 지속적으로 '양방향 투자' 기회를 모색하고 있다. 예를 들어 테슬라의 상하이 기가팩토리는 2025년 12월 400만 번째 차량을 생산했으며, 부품의 95%를 중국 현지에서 조달했다.

이 기가팩토리는 장강삼각주 지역 내 '4시간 공급망'을 구축해 중국 1차 협력업체 400여 곳을 통합했다. 이 가운데 60여 협력업체가 테슬라의 글로벌 공급망에 편입되면서 양국 산업 및 공급망의 깊은 통합을 보여주고 있다.

주중 미국상공회의소(American Chamber of Commerce in China)가 최근 발표한 백서에 따르면, 조사 대상 미국계 기업 가운데 52%가 2025년 수익을 낼 것으로 예상됐으며 이는 전년 대비 6%포인트 증가한 수치다. 또한 절반 이상의 기업이 중국을 세계 3대 투자 목적지 가운데 하나로 계속 꼽았다.

시 주석은 미국 기업인들과 만난 자리에서 중국은 앞으로도 더욱 개방을 확대할 것이라며, 미국이 중국과의 상호 호혜적 협력을 강화하기를 환영한다고 밝혔다.

올해 중국과 미국 모두 중요한 국가적 일정을 앞두고 있다. 중국은 제15차 5개년 계획(2026~2030년)에 돌입했으며, 미국은 독립 250주년을 맞이한다. 또한 중국과 미국은 각각 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의와 주요 20개국(G20) 정상회의를 개최할 예정이다.

양국 정상은 이들 행사가 글로벌 경제 거버넌스에 중대한 영향을 미치고 세계 발전에 새로운 동력을 제공할 것이라는 점에서 상호 지지를 표명했다.

시 주석은 "한 국가의 성공은 다른 국가에 기회가 되며, 안정적인 양국 관계는 세계에 도움이 된다"고 강조했다.

자세한 내용은 다음 링크에서 확인할 수 있다.

https://news.cgtn.com/news/2026-05-14/-Constructive-strategic-stability-China-US-eye-new-vision-for-ties-1N8BqABl5fy/p.html

SOURCE CGTN