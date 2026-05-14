CGTN: 'Ổn định chiến lược mang tính xây dựng': Trung Quốc và Mỹ hướng tới tầm nhìn mới cho quan hệ song phương

CGTN đã đăng tải một bài viết về cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhấn mạnh tầm nhìn mới về việc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung - Mỹ, bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao nguyên thủ trong việc định hướng quan hệ song phương, đồng thời nhấn mạnh rằng cả hai nước đều hưởng lợi từ hợp tác và cùng chịu tổn thất nếu đối đầu.

BẮC KINH, ngày 15 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh hôm thứ Năm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về một tầm nhìn mới nhằm xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung - Mỹ – một khuôn khổ được kỳ vọng sẽ cung cấp định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ trong ba năm tới và thậm chí lâu hơn.

Trong cuộc hội đàm kéo dài hơn hai giờ tại Đại lễ đường Nhân dân, ông Tập cho biết ông mong muốn hợp tác cùng Tổng thống Mỹ để định hướng và chèo lái con thuyền lớn của quan hệ Trung - Mỹ, qua đó biến năm 2026 trở thành một năm nổi bật mang tính lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trong một thế giới đầy rẫy những biến động và bất ổn đan xen, cả hai quốc gia đều được hưởng lợi từ hợp tác và cùng chịu tổn thất nếu đối đầu.

Tầm nhìn mới

Làm rõ hơn về tầm nhìn mới này, ông Tập cho biết "ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nên là sự ổn định tích cực lấy hợp tác làm nền tảng chủ đạo; sự ổn định lành mạnh với cạnh tranh ở mức vừa phải; sự ổn định bền vững với khác biệt có thể kiểm soát; và sự ổn định lâu dài gắn với cam kết về hòa bình.

Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung - Mỹ không nên chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể từ cả hai phía hướng tới cùng một mục tiêu.

Dưới sự dẫn dắt của ngoại giao nguyên thủ, Trung Quốc và Mỹ đã duy trì được sự ổn định tổng thể. Ông Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nhà lãnh đạo điều hướng vượt qua bối cảnh quốc tế phức tạp, và bảo đảm con thuyền lớn của quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến về phía trước một cách vững chắc.

Trong hơn một năm qua, hai nguyên thủ đã duy trì liên lạc hiệu quả thông qua nhiều cuộc điện đàm cũng như cuộc gặp thành công tại thành phố Busan của Hàn Quốc, qua đó định hình phương hướng và lộ trình cho quan hệ song phương.

Đáng chú ý, kể từ cuộc gặp tại Busan vào tháng 10 năm ngoái, quan hệ Trung - Mỹ đã duy trì được sự ổn định tổng thể cùng đà phát triển tích cực, diễn biến được cả hai nước và cộng đồng quốc tế hoan nghênh rộng rãi.

Những tác động tích cực của ngoại giao nguyên thủ đặc biệt thể hiện rõ trong quan hệ kinh tế và thương mại. Kể từ năm 2025, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã tổ chức nhiều vòng tham vấn và đạt được những đồng thuận tích cực.

Ông Tập nói với ông Trump rằng quan hệ kinh tế Trung - Mỹ về bản chất là cùng có lợi và đôi bên cùng thắng. "Khi tồn tại bất đồng và căng thẳng, tham vấn trên cơ sở bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất".

Đồng tình với quan điểm của ông Tập, ông Trump cho biết hợp tác Mỹ - Trung có thể đạt được nhiều thành tựu lớn và có lợi cho cả hai nước cũng như thế giới.

Wang Yiwei, giáo sư tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, nhận định với CGTN rằng kết quả quan trọng nhất của cuộc gặp là tầm nhìn mới. Theo ông, việc xây dựng quan hệ Trung - Mỹ mang tính xây dựng sẽ được định hình dựa trên bốn khía cạnh ổn định. "Tôi tin rằng điều này đánh dấu một chương mới trong quan hệ Trung - Mỹ".

Ông Wang cũng cho rằng ngoại giao nguyên thủ tiếp tục đóng vai trò định hướng chiến lược, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng trạng thái hiện tại của quan hệ song phương mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng.

Thịnh vượng chung

Hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, bao gồm CEO của Tesla và SpaceX là Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Qualcomm Cristiano Amon và CEO Nvidia Jensen Huang, đã tháp tùng ông Trump trong chuyến đi, phản ánh niềm tin tiếp tục của giới doanh nghiệp Mỹ đối với thị trường Trung Quốc.

Lợi ích từ hợp tác kinh tế song phương là hữu hình và có sự gắn kết sâu sắc. Tại Cảng Los Angeles – cảng container lớn nhất và bận rộn nhất nước Mỹ, khoảng 40% toàn bộ hoạt động hàng hóa có liên quan trực tiếp đến thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của cảng này.

Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc và Mỹ tiếp tục theo đuổi các cơ hội "đầu tư hai chiều". Chẳng hạn, nhà máy Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải đã xuất xưởng chiếc xe thứ 4 triệu vào tháng 12 năm 2025, với 95% linh kiện được cung ứng nội địa từ Trung Quốc.

Nhà máy Gigafactory này đã hình thành một "vòng kết nối 4 giờ" trên khắp khu vực Đồng bằng sông Dương Tử, tích hợp hơn 400 nhà cung ứng cấp một của Trung Quốc. Trong số đó, hơn 60 nhà cung ứng đã được tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Tesla, minh chứng cho sự hội nhập sâu rộng của chuỗi công nghiệp và cung ứng giữa hai nước.

Một sách trắng gần đây do Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Trung Quốc công bố cho thấy 52% doanh nghiệp có vốn đầu tư Mỹ được khảo sát tại Trung Quốc dự kiến có lãi trong năm 2025, tăng 6 điểm phần trăm so với năm trước, trong khi hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát tiếp tục xếp Trung Quốc vào nhóm ba điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu của họ.

Trong cuộc gặp với các doanh nhân Mỹ, ông Tập cho biết cánh cửa của Trung Quốc sẽ ngày càng mở rộng hơn, đồng thời hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc.

Năm nay, cả Trung Quốc và Mỹ đều có những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự. Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030). Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. Trong khi đó, Trung Quốc và Mỹ lần lượt đăng cai Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC và Hội nghị thượng đỉnh G20.

Do cả hai sự kiện đều có tác động đáng kể đến quản trị kinh tế toàn cầu và sẽ tạo thêm động lực cho phát triển toàn cầu, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự ủng hộ lẫn nhau.

Như ông Tập nhận định, thành công của một bên chính là cơ hội cho bên còn lại, và một mối quan hệ song phương ổn định sẽ mang lại lợi ích cho thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây:

https://news.cgtn.com/news/2026-05-14/-Constructive-strategic-stability-China-US-eye-new-vision-for-ties-1N8BqABl5fy/p.html

SOURCE CGTN