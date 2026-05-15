CGTN: 'Kestabilan strategik konstruktif': China, AS sasar visi baharu untuk hubungan

BEIJING, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Dalam satu pertemuan penting antara Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Beijing pada Khamis, kedua-dua ketua negara bersetuju terhadap satu visi baharu untuk membina hubungan China-AS yang konstruktif berasaskan kestabilan strategik — satu kerangka yang dijangka menyediakan panduan strategik kepada hubungan China-AS untuk tempoh tiga tahun akan datang dan seterusnya.

Semasa perbincangan yang berlangsung lebih dua jam di Great Hall of the People, Xi berkata beliau berharap dapat bekerjasama dengan presiden AS itu bagi menentukan hala tuju dan mengemudi "kapal gergasi" hubungan China-AS bagi menjadikan tahun 2026 sebagai tahun bersejarah dan penting yang membuka lembaran baharu dalam hubungan dua hala.

Memandangkan hubungan China-AS merupakan antara hubungan dua hala paling penting dalam dunia yang dipenuhi perubahan dan kekacauan saling berkait, kedua-dua negara berpeluang meraih manfaat daripada kerjasama dan menanggung kerugian akibat konfrontasi.

Visi baharu

Menghuraikan mengenai visi baharu itu, Xi berkata "kestabilan strategik konstruktif" perlu menjadi kestabilan positif dengan kerjasama sebagai tunjang utama, kestabilan kukuh dengan persaingan sederhana, kestabilan berterusan dengan perbezaan yang boleh diurus serta kestabilan berkekalan dengan jaminan keamanan.

Membina hubungan China-AS yang konstruktif berasaskan kestabilan strategik tidak seharusnya menjadi slogan semata-mata, sebaliknya memerlukan tindakan konkrit yang diambil oleh kedua-dua pihak menuju matlamat yang sama, tegas beliau.

Dipandu oleh diplomasi ketua negara, China dan AS telah mengekalkan kestabilan keseluruhan. Xi menegaskan kepentingan kedua-dua pemimpin mengemudi landskap antarabangsa yang kompleks dan memastikan "kapal gergasi" hubungan China-AS terus belayar dengan stabil ke hadapan.

Sejak lebih setahun yang lalu, kedua-dua ketua negara mengekalkan komunikasi yang baik termasuk beberapa panggilan telefon dan satu pertemuan yang berjaya di bandar Busan, Republik Korea bagi tujuan menentukan hala tuju dan arah hubungan dua hala.

Khususnya, sejak pertemuan di Busan pada Oktober tahun lalu, hubungan China-AS mengekalkan kestabilan keseluruhan dan momentum positif, perkembangan yang disambut baik oleh kedua-dua negara dan masyarakat antarabangsa.

Kesan positif daripada diplomasi ketua negara jelas dilihat terutamanya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan. Sejak 2025, pasukan ekonomi dan perdagangan kedua-dua pihak telah mengadakan beberapa pusingan rundingan dan mencapai konsensus yang positif.

Hubungan ekonomi China-AS bersifat saling menguntungkan dan menang-menang, kata Xi kepada Trump. "Sekiranya wujud perbezaan pendapat dan pergeseran, rundingan secara sama rata merupakan satu-satunya pilihan yang tepat."

Menyuarakan pandangan yang sama dengan Xi, Trump berkata kerjasama AS-China mampu mencapai banyak perkara besar dan baik untuk kedua-dua negara serta dunia.

Wang Yiwei, profesor di Renmin University of China, berkata kepada CGTN bahawa hasil paling penting daripada pertemuan itu ialah visi baharu tersebut. Pembinaan hubungan China-AS yang konstruktif akan ditentukan merentasi empat aspek kestabilan, katanya. "Saya percaya ini menandakan lembaran baharu dalam hubungan China-AS."

Diplomasi ketua negara terus memainkan peranan panduan strategik, tambah Wang, sambil menyuarakan kepercayaan bahawa keadaan hubungan dua hala ketika ini membawa kepentingan praktikal yang penting.

Kemakmuran bersama

Lebih sedozen pemimpin perniagaan AS termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Tesla dan SpaceX Elon Musk, Ketua Pegawai Eksekutif Apple Tim Cook, Ketua Pegawai Eksekutif Qualcomm Cristiano Amon dan Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang mengiringi Trump, mencerminkan keyakinan berterusan daripada perniagaan Amerika terhadap pasaran China.

Manfaat kerjasama ekonomi dua hala adalah nyata dan saling berkait secara mendalam. Di Pelabuhan Los Angeles — pelabuhan kontena terbesar dan paling sibuk di AS, kira-kira 40% daripada semua aktiviti kargo berkait secara langsung dengan perdagangan bersama China yang merupakan rakan dagang terbesar pelabuhan itu.

Sementara itu, perusahaan China dan Amerika terus mengejar peluang "pelaburan dua hala". Sebagai contoh, Shanghai Gigafactory Tesla mengeluarkan kenderaan ke-4 jutanya pada Disember 2025, dengan 95% komponennya diperoleh secara tempatan dari China.

Gigafactory tersebut telah mewujudkan "lingkaran 4-jam" merentasi Delta Sungai Yangtze dengan mengintegrasikan lebih 400 pembekal peringkat pertama Cina. Daripada kalangan mereka, lebih 60 pembekal ini disepadukan ke dalam rantaian bekalan global Tesla, sekali gus menggambarkan integrasi mendalam rantaian industri dan bekalan antara kedua-dua negara.

Satu kertas putih terkini yang dikeluarkan oleh American Chamber of Commerce in China menunjukkan bahawa 52% perusahaan dibiayai AS di China yang disoal selidik dijangka meraih keuntungan pada 2025, meningkat 6 mata peratusan berbanding tahun sebelumnya, manakala lebih separuh daripada syarikat yang disoal selidik terus meletakkan China antara tiga destinasi pelaburan global teratas mereka.

Ketika bertemu usahawan AS, Xi berkata pintu China akan terus dibuka lebih luas dan mengalu-alukan AS untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan bersama China.

Tahun ini, China dan juga AS mempunyai perkara penting dalam agenda mereka. China telah memulakan tempoh Rancangan Lima Tahun ke-15 (2026-2030). AS pula akan meraikan ulang tahun ke-250 kemerdekaannya. Dalam pada itu, China dan AS masing-masing akan menjadi tuan rumah Mesyuarat Pemimpin Ekonomi APEC dan Sidang Kemuncak G20.

Memandangkan kedua-dua acara membawa impak besar ke atas tadbir urus ekonomi global dan akan menyuntik momentum kepada pembangunan global, kedua-dua ketua negara itu menyuarakan sokongan bersama.

Seperti yang dinyatakan oleh Xi, kejayaan satu pihak merupakan peluang untuk pihak lain dan hubungan dua hala yang stabil juga baik untuk dunia.

SOURCE CGTN